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Новини Війна
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Ракетний удар по Львову: Кількість постраждалих зросла до 40 осіб

львів

Внаслідок обстрілу Львова російськими загарбниками вночі постраждали 40 осіб.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб. Загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, роботи тривають. Вивезено 130 м. куб. уламків будівельних конструкцій.

"Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. Психологами ДСНС надано допомогу 178 особам", - додали у міністерстві.

Також читайте: Координаторка ООН Браун щодо удару РФ по Львову: цивільні мешканці та інфраструктура мають бути захищені, ми і далі підтримуватимемо народ України

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206)


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"Кількість жертв зросла до 40 осіб" - Цензор.нет, ви головою вдарилися? 4 жертви, 40 ПОСТРАЖДАЛИХ.
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06.07.2023 15:01 Відповісти
расцея,здохни до останьої свинособаки..
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06.07.2023 15:06 Відповісти
Навідників вже встановили, впіймали, затримали? Питання до СБУ!
Львову співчуття, скорбота та жалоба
Допоможи Боже пораненим та рідним і близьким загиблих!
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06.07.2023 15:11 Відповісти
Навідників треба ловити до, а не після.
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06.07.2023 15:13 Відповісти
100% згоден. Але цих пі@арів все одно треба ловити, якщо не впіймали до...
А то СБУ почитає та ще більше розслабиться - ну не впіймали до, а тому і немає чого ловити після
А ці ******* знову наведуть
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06.07.2023 15:15 Відповісти
наведуть куди?
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06.07.2023 16:29 Відповісти
туди
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06.07.2023 16:33 Відповісти
Та їх у Львові сотні.
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06.07.2023 16:29 Відповісти
Куды туди
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06.07.2023 22:11 Відповісти
 
 