Ракетний удар по Львову: Кількість постраждалих зросла до 40 осіб

Внаслідок обстрілу Львова російськими загарбниками вночі постраждали 40 осіб.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб. Загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, роботи тривають. Вивезено 130 м. куб. уламків будівельних конструкцій.

"Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. Психологами ДСНС надано допомогу 178 особам", - додали у міністерстві.

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