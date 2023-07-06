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Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс

гарріс,мартін

Мартін Гарріс стане новим Послом Великої Британії в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Гарріс змінить на посаді Даму Мелінду Сіммонс, яка очолювала місію з 2019 року. Вона продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді. Планова ротація відбудеться у вересні цього року", - йдеться в повідомленні.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого Посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - прокоментував призначення Гарріс.

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Автор: 

Велика Британія (5663) призначення (2301) посол (1108) Гарріс Мартін (15)


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Дякуєму послу Великої Британії!
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06.07.2023 18:23 Відповісти
Підтримка Великої Британії безкомпромісна. Час вершити великі справи !
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06.07.2023 20:32 Відповісти
 
 