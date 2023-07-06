Кількість жертв ракетного удару РФ по Львову зросла до 5, - ОВА
Внаслідок ракетного удару РФ по Львову згинули 5 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.
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