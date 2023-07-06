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Новини Війна
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Кількість жертв ракетного удару РФ по Львову зросла до 5, - ОВА

львів

Внаслідок ракетного удару РФ по Львову згинули 5 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ракетний удар по Львову: Кількість постраждалих зросла до 40 осіб

Автор: 

Львів (3091) жертви (1817) Козицький Максим (126)


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Топ коментарі
+3
Одна сім'я встигла втікти в підвал в останній момент, уже після вибуху по сусідству. Їхня квартира зруйнована.
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06.07.2023 15:24 Відповісти
+2
Монолитно-каркасные дома намного прочнее, чем кирпичные. Что там попало - ракета целиком и или часть ракеты после поражения средствами ПВО - точно мы не знаем
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06.07.2023 15:39 Відповісти
+1
Якщо ракета попала в дом і 5 загиблих, то це ще дуже міцний будинок.
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06.07.2023 15:20 Відповісти
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Якщо ракета попала в дом і 5 загиблих, то це ще дуже міцний будинок.
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06.07.2023 15:20 Відповісти
Одна сім'я встигла втікти в підвал в останній момент, уже після вибуху по сусідству. Їхня квартира зруйнована.
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06.07.2023 15:24 Відповісти
Ці будинки були побудовані в 1930-му році і входять до пам'ятних споруд ЮНЕСКО.
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06.07.2023 15:32 Відповісти
Це напівкруглий будинок. Такі форми міцніші
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06.07.2023 15:49 Відповісти
він не напівкруглий, він майже овальний, львівяни знають, де він розташований, але я не буду казати
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06.07.2023 16:38 Відповісти
цей будинок будували в 1920-х роках. Це зовсім інші технічні вимоги.
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06.07.2023 15:35 Відповісти
Якби це був новобуд, то кількість жертв була б набагато вищою. Будинок будувався для польських офіцерів.
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06.07.2023 15:37 Відповісти
Монолитно-каркасные дома намного прочнее, чем кирпичные. Что там попало - ракета целиком и или часть ракеты после поражения средствами ПВО - точно мы не знаем
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06.07.2023 15:39 Відповісти
Неодноразово бував у цьому будинку, мій друг там знімав квартиру. Його ще поляки будували.
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06.07.2023 15:44 Відповісти
Можливо тому й по ньому вдарили. Але польських офіцерів вже майже 100 років як немає.
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06.07.2023 16:05 Відповісти
 
 