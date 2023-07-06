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Новини
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У Генічеську окупанти вакцинують місцевих невідомим препаратом, - Соболевський

вакцина,прививка,вакцинация

У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині російські загарбники вакцинують місцевих жителів від інфекційних хвороб невідомим препаратом.

Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До вакцинації, яка зараз триває, є дуже велика кількість питань. Незрозуміло, що це за вакцина, і крім того, є вже непоодинокі повідомлення, які підтверджують, що вона зберігалася без відповідного температурного режиму. Наскільки вона корисна людям і чи не зашкодить ще більше, це велике питання", - зазначив Соболевський.

За його словами, наразі спостерігається погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в Генічеському районі, куди виїхала велика кількість людей, постраждалих від теракту на Каховській ГЕС. Там окупаційна влада намагається максимально приховати про це інформацію. Загарбники не реєструють дуже багато випадків погіршення ситуації так само, як і не фіксували смерті людей саме від підтоплення.

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Соболевський додав, що на правобережній частині Херсонщини ситуація повністю контрольована. Там постійно відбираються зразки води, а зараз - і ґрунтових вод. Медична система готова до будь-яких викликів, у тому числі й погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації. Посадовець запевнив, що там зараз усі люди мають доступ до питної води.

Автор: 

вакцина (4419) інфекції (109) Генічеськ (39) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5884)


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кацапи - наслідники Мегеле
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06.07.2023 15:52 Відповісти
Менгеле.
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06.07.2023 17:56 Відповісти
у окупанта краще не колотися.. хіба що вакцинація під загрозою розстрілу?...
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06.07.2023 16:15 Відповісти
кацапский генофонд хотят сохранить навсегда
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06.07.2023 16:50 Відповісти
 
 