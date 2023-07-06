У Генічеську окупанти вакцинують місцевих невідомим препаратом, - Соболевський

У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині російські загарбники вакцинують місцевих жителів від інфекційних хвороб невідомим препаратом.

Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До вакцинації, яка зараз триває, є дуже велика кількість питань. Незрозуміло, що це за вакцина, і крім того, є вже непоодинокі повідомлення, які підтверджують, що вона зберігалася без відповідного температурного режиму. Наскільки вона корисна людям і чи не зашкодить ще більше, це велике питання", - зазначив Соболевський.

За його словами, наразі спостерігається погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в Генічеському районі, куди виїхала велика кількість людей, постраждалих від теракту на Каховській ГЕС. Там окупаційна влада намагається максимально приховати про це інформацію. Загарбники не реєструють дуже багато випадків погіршення ситуації так само, як і не фіксували смерті людей саме від підтоплення.

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Соболевський додав, що на правобережній частині Херсонщини ситуація повністю контрольована. Там постійно відбираються зразки води, а зараз - і ґрунтових вод. Медична система готова до будь-яких викликів, у тому числі й погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації. Посадовець запевнив, що там зараз усі люди мають доступ до питної води.