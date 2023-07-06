УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12851 відвідувач онлайн
Новини
2 688 16

"Армія дронів" передає на фронт понад 600 БПЛА

армія,дрони,дронів

Проєкт "Армія дронів" передає українським захисникам ще 606 безпілотників. Серед них є як Mavic та Matrice, так і БПЛА українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації.

У повідомленні сказано, що Держспецзв’язок та Армія дронів відправляють на передову 606 безпілотників:

  • 150 коптерів Mavic 3E
  •  423 коптери Matrice
  •  5 комплексів "Лелека" (в одному комплексі — 3 БПЛА)
  •  18 коптерів "Кажан"

Також читайте: "Армія дронів" знищила за тиждень 75 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

"Безпілотники Mavic допомагають виявити техніку та переміщення окупантів, не потрапивши під приціл. Matrice знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Лелека — розвідувальний дрон, який може працювати в тилу ворога. Кажан — ударний коптер, який важко збити, оскільки він розганяється до 120 кілометрів за годину", - зазначається в повідомленні. 

дрони (4913) Мінцифри (1207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
нам потрібні ударни дрони масового виробництва
показати весь коментар
06.07.2023 15:57 Відповісти
+6
Добре, але цього занадто мало.
показати весь коментар
06.07.2023 15:56 Відповісти
+4
Згоден, також потрібно побільше дронів вітчизнянного виробництва.
показати весь коментар
06.07.2023 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, але цього занадто мало.
показати весь коментар
06.07.2023 15:56 Відповісти
нам потрібні ударни дрони масового виробництва
показати весь коментар
06.07.2023 15:57 Відповісти
Згоден, також потрібно побільше дронів вітчизнянного виробництва.
показати весь коментар
06.07.2023 15:59 Відповісти
Таможенную пошлину на дроны уже отменили? Гособоронпром уже приступил к массовому производству дронов, особенно ударных? Почему вооружениями занимается Минцифры и больше никто?
показати весь коментар
06.07.2023 16:00 Відповісти
А патамуша Квартал-95!
показати весь коментар
06.07.2023 16:57 Відповісти
И потому что хуже не будет.
показати весь коментар
06.07.2023 17:09 Відповісти
повинно бути 600 ТИСЯЧ
показати весь коментар
06.07.2023 16:04 Відповісти
Осторожнее, не надо тут такие цифры озвучивать. Зеленая шобла и так на рекорд собирается, а тут Вы и сумму озвучиваете "600 тисяч". Это же почти прямое руководство к действию...
показати весь коментар
06.07.2023 17:11 Відповісти
за ******** умов дрон - це досить просте блочне виробництво, відповідні інженери-добровольці могли би збирати їх нАвіть на дому, і не треба великих та дорогезних підземних заводів для "великого дронівництва"..
але дрібні-закомплексовані людинки-бариги тяжіють до всього великого
показати весь коментар
06.07.2023 16:12 Відповісти
"Армія дронів" -- ****** -- а потрібно 200000 тис
показати весь коментар
06.07.2023 16:25 Відповісти
Українського виробництва в цій партії аж 6 відсотків (33 дрони).
показати весь коментар
06.07.2023 16:36 Відповісти
Тільки 18 ударних дронів?? Багато ви з їми навоюєте. Волонтери сотнями їх збирають за рахунок донатів простих українців. А держава ні на що не здатна.
показати весь коментар
06.07.2023 16:50 Відповісти
Казав по телевізору дроновий спец, що 90% втрат дронів - це помилки пілотів.
показати весь коментар
06.07.2023 16:56 Відповісти
Ну насчёт процентов не скажу... А так да, увы. Другой вопрос - где взять столько профессиональных пилотов...
показати весь коментар
06.07.2023 16:58 Відповісти
Було б добре, якби була конкуренція-соревнованіе (Серьозно кажу, без сарказму). На першому місці був би Мадяр, чи хтось другий? Кажу це з гордістю, бо передаю йому гроші
показати весь коментар
06.07.2023 17:19 Відповісти
 
 