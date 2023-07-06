"Армія дронів" передає на фронт понад 600 БПЛА
Проєкт "Армія дронів" передає українським захисникам ще 606 безпілотників. Серед них є як Mavic та Matrice, так і БПЛА українського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації.
У повідомленні сказано, що Держспецзв’язок та Армія дронів відправляють на передову 606 безпілотників:
- 150 коптерів Mavic 3E
- 423 коптери Matrice
- 5 комплексів "Лелека" (в одному комплексі — 3 БПЛА)
- 18 коптерів "Кажан"
"Безпілотники Mavic допомагають виявити техніку та переміщення окупантів, не потрапивши під приціл. Matrice знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Лелека — розвідувальний дрон, який може працювати в тилу ворога. Кажан — ударний коптер, який важко збити, оскільки він розганяється до 120 кілометрів за годину", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Игорь Литвинюк #575179
показати весь коментар06.07.2023 15:57 Відповісти Посилання
+6 Red_Sky_On
показати весь коментар06.07.2023 15:56 Відповісти Посилання
+4 BAP9IG
показати весь коментар06.07.2023 15:59 Відповісти Посилання
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але дрібні-закомплексовані людинки-бариги тяжіють до всього великого