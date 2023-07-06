"Армія дронів" передає на фронт понад 600 БПЛА

Проєкт "Армія дронів" передає українським захисникам ще 606 безпілотників. Серед них є як Mavic та Matrice, так і БПЛА українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації.

У повідомленні сказано, що Держспецзв’язок та Армія дронів відправляють на передову 606 безпілотників:

150 коптерів Mavic 3E

423 коптери Matrice

5 комплексів "Лелека" (в одному комплексі — 3 БПЛА)

18 коптерів "Кажан"

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"Безпілотники Mavic допомагають виявити техніку та переміщення окупантів, не потрапивши під приціл. Matrice знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Лелека — розвідувальний дрон, який може працювати в тилу ворога. Кажан — ударний коптер, який важко збити, оскільки він розганяється до 120 кілометрів за годину", - зазначається в повідомленні.