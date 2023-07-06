Росіяни збільшили кількість пропагандистських матеріалів на окупованій частині Херсонщини, - Центр нацспротиву

Російське військово-політичне керівництво збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту, спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Аналіз інформаційного простору ТОТ Херсонської області вказує на те, що російське військово-політичне збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації.

Так, у друкованих виданнях та підконтрольних окупантам спільнотах месенджерів поширюються такі наративи:

"російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону";

"економічний форум у Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонщини та сприятиме тісній інтеграції регіону в РФ";

"російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонщини";

"Україна відмовилася від історичного минулого та нехтує славою "дідів"".

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"Вказані вище тези спрямовані на досягнення впливу та зміну громадської думки на ТОТ Херсонської області, зокрема на заохочення молоді окупованого регіону до участі в ініційованих кремлем проєктах, інтеграції до російського соціально-культурного простору, а також вступу до російських або підконтрольних вишів", - йдеться в повідомленні.

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