УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12851 відвідувач онлайн
Новини
385 1

Росіяни збільшили кількість пропагандистських матеріалів на окупованій частині Херсонщини, - Центр нацспротиву

пропаганда

Російське військово-політичне керівництво збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту, спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Аналіз інформаційного простору ТОТ Херсонської області вказує на те, що російське військово-політичне збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації.

Так, у друкованих виданнях та підконтрольних окупантам спільнотах месенджерів поширюються такі наративи:

  • "російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону";
  • "економічний форум у Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонщини та сприятиме тісній інтеграції регіону в РФ";
  • "російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонщини";
  • "Україна відмовилася від історичного минулого та нехтує славою "дідів"".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівництво РФ намагається посилити контроль за військовими блогерами, - ISW

"Вказані вище тези спрямовані на досягнення впливу та зміну громадської думки на ТОТ Херсонської області, зокрема на заохочення молоді окупованого регіону до участі в ініційованих кремлем проєктах, інтеграції до російського соціально-культурного простору, а також вступу до російських або підконтрольних вишів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти заявили про план України атакувати ЗАЕС "Точкою-У" та безпілотниками з радіоактивними відходами

Автор: 

пропаганда (2825) Центр національного спротиву (830) Херсонська область (5884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в принципі, якщо вийшло у Бєні-2019, то є ймовірність, що щось вийде і у окупанта у 2023, якщо вумний нАріт і досі, після свого "прикольного, сміливого" експерименту, не став мудрим народом
показати весь коментар
06.07.2023 16:26 Відповісти
 
 