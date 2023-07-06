Росіяни збільшили кількість пропагандистських матеріалів на окупованій частині Херсонщини, - Центр нацспротиву
Російське військово-політичне керівництво збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту, спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Аналіз інформаційного простору ТОТ Херсонської області вказує на те, що російське військово-політичне збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації.
Так, у друкованих виданнях та підконтрольних окупантам спільнотах месенджерів поширюються такі наративи:
- "російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону";
- "економічний форум у Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонщини та сприятиме тісній інтеграції регіону в РФ";
- "російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонщини";
- "Україна відмовилася від історичного минулого та нехтує славою "дідів"".
"Вказані вище тези спрямовані на досягнення впливу та зміну громадської думки на ТОТ Херсонської області, зокрема на заохочення молоді окупованого регіону до участі в ініційованих кремлем проєктах, інтеграції до російського соціально-культурного простору, а також вступу до російських або підконтрольних вишів", - йдеться в повідомленні.
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