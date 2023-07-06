Україні вдалося повернути ще 2 дітей, викрадених Росією, - ОП

До України вдалося повернути двох дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні повертаємо додому незаконно вивезених до росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - написав він.

Єрмак додав, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем та командою ОП роблять усе для повернення українських дітей.

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Нагадаємо, голова Міжнародного комітету Ради Федерації (верхня палата парламенту РФ) Григорій Карасін заявляв, що за роки окупації росіяни вивезли на свою територію 700 тис. українських дітей.