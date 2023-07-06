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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україні вдалося повернути ще 2 дітей, викрадених Росією, - ОП

діти

До України вдалося повернути двох дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні повертаємо додому незаконно вивезених до росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - написав він.

Єрмак додав, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем та командою ОП роблять усе для повернення українських дітей. 

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Нагадаємо, голова Міжнародного комітету Ради Федерації (верхня палата парламенту РФ) Григорій Карасін заявляв, що за роки окупації росіяни вивезли на свою територію 700 тис. українських дітей.

діти (5152) Єрмак Андрій (1384)


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Добре що првернули, але погано що повертають по 1 дитині. Треба повертати дітей сотнями і тисячами.
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06.07.2023 16:28 Відповісти
какое отношение это литцо имеет к этому событию...?
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06.07.2023 16:29 Відповісти
Ніякого. Є омбудсмен та наші служби "божі", які цим займаються та не роблять піару, а є ось це - радник-зрадник
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06.07.2023 16:32 Відповісти
Знає гнида, на чому піаритись, на полонених та дітках.... От же мразота...
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06.07.2023 20:49 Відповісти
 
 