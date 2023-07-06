Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більшої кількості жертв, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість збережених життів українців залежить від постачання зброї західними партнерами.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, F-16 або будь-яка інша техніка, яка потрібна Україні, дасть можливість воїнам рухатися швидше, врятувати більше життів.

"З іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, зволікання призведе до більшої кількості втрачених життів", - додав глава держави.

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