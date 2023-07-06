УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12851 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 351 34

Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більшої кількості жертв, - Зеленський

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість збережених життів українців залежить від постачання зброї західними партнерами.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, F-16 або будь-яка інша техніка, яка потрібна Україні, дасть можливість воїнам рухатися швидше, врятувати більше життів.

"З іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, зволікання призведе до більшої кількості втрачених життів", - додав глава держави.

Також читайте: Зеленський оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо оборонного сектору України

Автор: 

Зеленський Володимир (24368)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
я не впізнаю Володимир Санича в гримі ! а як же - нужно просто перестать стрелять ? де наші ракети піськограй ?
показати весь коментар
06.07.2023 16:53 Відповісти
+6
і ще доповнити міліардні крадіжки оп також приводять до більших жертв і знищення України
показати весь коментар
06.07.2023 16:55 Відповісти
+5
І скільки Президент буде переводити стрілки на США, ЄС і НАТО? Де твоя зброя Володю? США, німці, англачани, французи все зробили, щоб захистити свої країни, хоча всі під парасолькою НАТО, а що ти зробив, щоб захистити свій народ? Що там записано в Конституції? Хто відповідає за безпеку, за армію України? Хто не туди витрачав гроші в той час, коли в Україні була війна?
показати весь коментар
06.07.2023 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да -- помагають з оглядкою - як - би чого не виишло .
показати весь коментар
06.07.2023 16:52 Відповісти
я не впізнаю Володимир Санича в гримі ! а як же - нужно просто перестать стрелять ? де наші ракети піськограй ?
показати весь коментар
06.07.2023 16:53 Відповісти
зрада в сусідньому сегменті
показати весь коментар
06.07.2023 19:50 Відповісти
і ще доповнити міліардні крадіжки оп також приводять до більших жертв і знищення України
показати весь коментар
06.07.2023 16:55 Відповісти
Зволікання з усуненням дЄрмака і інших корипціонерів призведе до більшої кількості жертв, так і кажи
показати весь коментар
06.07.2023 16:56 Відповісти
Контрнаступ України сповільнився через укріплену російську оборону Зеленський

Яку вони встигли побудувати, поки США шукало паливо для техніки, яке ти вкрав.
показати весь коментар
06.07.2023 17:00 Відповісти
а може ти вкрав.. як доведеш
показати весь коментар
06.07.2023 19:51 Відповісти
Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більшої кількості жертв - і всі вони на совісті Байдена
показати весь коментар
06.07.2023 17:02 Відповісти
Пропоную передавати кулі по штучно, в голову кожному "Слузі ЗЕнароду". Зброю отримаємо і з корупцією почнеться боротьба, а ще в НАТО почнуть розглядати реальні перспективи вступу України. Ох розмріявся...
показати весь коментар
06.07.2023 17:02 Відповісти
Молодец, все правильно, только чуть понастойчивей. Западные страны по уровню технологического развития намного ступеней выше рф, поэтому полноценная помощь, примерно 1% ВВП от каждой страны позволит быстро закончить войну
показати весь коментар
06.07.2023 17:03 Відповісти
1% ВВП США 250 миллиардов долларов. Не жирно будет?
показати весь коментар
06.07.2023 17:34 Відповісти
Не жирно, во время ВМВ больше помощь была, а сейчас противник такой же фюрер 21 века с такой же оболваненной страной
показати весь коментар
06.07.2023 17:48 Відповісти
Совку давали в рази більше в свій час
показати весь коментар
06.07.2023 18:47 Відповісти
Чому так мало, та це тільки на поїздку в оман і тайланд
показати весь коментар
06.07.2023 19:17 Відповісти
І скільки Президент буде переводити стрілки на США, ЄС і НАТО? Де твоя зброя Володю? США, німці, англачани, французи все зробили, щоб захистити свої країни, хоча всі під парасолькою НАТО, а що ти зробив, щоб захистити свій народ? Що там записано в Конституції? Хто відповідає за безпеку, за армію України? Хто не туди витрачав гроші в той час, коли в Україні була війна?
показати весь коментар
06.07.2023 17:07 Відповісти
Ось як.
А я думав, що життя зберігає: грамотний укріпрайон, розвідка (ну щоб не посилати колони на мінні поля), грамотне планування операцій, адекватне командування, оперативність прийняття рішень, навченість та фізичний стан особового складу и т.п..
показати весь коментар
06.07.2023 17:11 Відповісти
И это тоже очень важно, но современная война это не война только пехоты и бумажек, 1 современный истребитель может сделать больше мехбатальона
показати весь коментар
06.07.2023 17:16 Відповісти
Это не "Тоже". Это - главное. Если бездарное командование и не подготовленные солдаты, то F-16 не помогут выиграть войну. А после того, как Запад увидел свою дорогую и дефицитную технику, брошенную на минные поля ... Дадут ли нам F-16? ...
показати весь коментар
06.07.2023 17:40 Відповісти
Життя зберігає велика кількість артилерії, ***********, танків і броні яку твої любимі союзники не дають в необхідній кількості
показати весь коментар
06.07.2023 18:48 Відповісти
Все екіпірування купив(майже все,бо дуже дорого),дуже багато грошей пішло,я доброволець.Якби були належні навчання,і сьогодні готові йти захищати рідних,.,але коли нема західного озброєння то хай самі й воюють,ми помирати ні за що не будемо,патріоти йдуть у тінь,ми жити маємо ,а не померти.Україна житиме вічно!Україна живе,поки є Українці.Африка чекає на європу.Якщо Росії дадуть допуск до SWIFT,люди будуть палити хліб,аби хватило попоїсти, це й буде нашою зерновою угодою!Слава Україні!
показати весь коментар
06.07.2023 17:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n610AN_lhbM&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD Помилки влади чи системна робота по знищенню спецслужб і армії ?
показати весь коментар
06.07.2023 17:15 Відповісти
Захід вже майже прямим текстом заявляє зе-підорам і їхньому тупорогому лохторату, що доки "українська" влада коїть бєспрєдєл із призначеннями та корупційними схемами і по зав'язку набита кацапською агентурою, Україна не отримає ні винищувачів, ні далекобійних ракет. Але Гундосий і його лохторат продовжують кукурікати про "плохой Запад".
показати весь коментар
06.07.2023 17:19 Відповісти
Денег на транши, осталось только на текущую поддержку, без поставок нового оружия.

Конгресс уходит на каникулы, поэтому до 1 октября - никто дополнительных денег не выделит, и дополнительного оружия не будет

Но до 1 октября, еще действует закон о лендлизе

В чем проблема попросить в рамках лендлиза?

Одно дело если откажут в рамках лендлиза, тогда можно тем же газетам заявить "Украина попросила лендлиз, но ей отказали"

Иначе после 1 октября, на упреки, что оружия мало - можно отвечать "Украина могла просить лендлиз, но не воспользовалось"
показати весь коментар
06.07.2023 17:39 Відповісти
Я не вірю, що наші не просять.

Там є щось інше.

Петицію підписали до зе про ленд-ліз ? Про всяк випадок.
показати весь коментар
06.07.2023 20:39 Відповісти
якщо почали наїзжати через пресу

то про лендліз би там теж згадали

Скоріше шантаж, компромат, та інше - щоб тільки офіційно не просили

Не знав що є

Дуже багато відхилено...
показати весь коментар
06.07.2023 23:17 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 18:04 Відповісти
По факту так і є постійно спілкуюсь з братами і друзями що на нулі вони постійно жаліються що допомога від США і Європи надходить не вчасно і не в тих кількостях що треба
показати весь коментар
06.07.2023 18:50 Відповісти
шановний а де українське за яке заплачено 36,6 млрд.грн. Зарубай собі на носі Україні ніхто нічого не винен крім орків, Америка і Європа в нас не крадуть і шашлики не смажать
показати весь коментар
06.07.2023 19:26 Відповісти
Коли наші герої говорять прямо з зсу що союзники дають мало значить це не дуже правильно, і США і Європа нам винні і дуже багато про це не раз наші військові говорили через безхребетність США і Європи Росія напала
показати весь коментар
06.07.2023 19:34 Відповісти
Интересно, а Кулеба почему сидит под веником, почему не живёт и ночует на коврике перед Белым Домом требуя у Байдена оружия ?
показати весь коментар
06.07.2023 18:59 Відповісти
Швец: это самая важная информация, о тайных операциях ЦРУ в Украине! https://youtu.be/oDUHEYZOcUA
показати весь коментар
06.07.2023 19:11 Відповісти
З пустого в порожнє.
показати весь коментар
06.07.2023 19:15 Відповісти
Пока наш президент носится по миру с протянутой рукой, наш ЮМЗ тупо простаивает. Хотя с его площадями и производственными возможностями он уже мог бы позволить завалить всю рашку просто дронами, даже без взрывчатки. Поэтому просто не понимаю, почему Зеленский в сторону ЮМЗ даже не смотрит. Ракетами рашку снабдили по горло, а дроны самим делать слабо?
показати весь коментар
06.07.2023 21:30 Відповісти
 
 