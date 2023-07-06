Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більшої кількості жертв, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість збережених життів українців залежить від постачання зброї західними партнерами.
Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, F-16 або будь-яка інша техніка, яка потрібна Україні, дасть можливість воїнам рухатися швидше, врятувати більше життів.
"З іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, зволікання призведе до більшої кількості втрачених життів", - додав глава держави.
Топ коментарі
+8 Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар06.07.2023 16:53 Відповісти Посилання
+6 Таня #551825
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+5 Анатолий К #427424
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Яку вони встигли побудувати, поки США шукало паливо для техніки, яке ти вкрав.
А я думав, що життя зберігає: грамотний укріпрайон, розвідка (ну щоб не посилати колони на мінні поля), грамотне планування операцій, адекватне командування, оперативність прийняття рішень, навченість та фізичний стан особового складу и т.п..
Конгресс уходит на каникулы, поэтому до 1 октября - никто дополнительных денег не выделит, и дополнительного оружия не будет
Но до 1 октября, еще действует закон о лендлизе
В чем проблема попросить в рамках лендлиза?
Одно дело если откажут в рамках лендлиза, тогда можно тем же газетам заявить "Украина попросила лендлиз, но ей отказали"
Иначе после 1 октября, на упреки, что оружия мало - можно отвечать "Украина могла просить лендлиз, но не воспользовалось"
Там є щось інше.
Петицію підписали до зе про ленд-ліз ? Про всяк випадок.
то про лендліз би там теж згадали
Скоріше шантаж, компромат, та інше - щоб тільки офіційно не просили
Не знав що є
Дуже багато відхилено...