УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12644 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 308 76

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Йде за планом, але хотілося б швидше

зеленський

Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, однак хотілося б, щоб він просувався швидше.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Триваючий контрнаступ України дозволив нашим силам взяти на себе "ініціативу" у війні проти російських загарбників, але ми хочемо зробити це швидше", - сказав Зеленський.

Він додав, що підтримує оцінку військових щодо того, що операція, яка почалася минулого місяця, "йде за планом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більшої кількості жертв, - Зеленський

"Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ був здійснений за більш короткий проміжок часу, але це реальність. Ми йдемо вперед. Ми не стоїмо на одному місці", - наголосив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) контрнаступ на Півдні (345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Швидше тільки здача територій разом з населенням, підор квартальний!
показати весь коментар
06.07.2023 17:53 Відповісти
+31
Воювати на полі бою, під дощем, в брудові, це тобі не кривлятись на сценах.
Значно складніше та смертельно небезпечно. Особливо, коли ТИ знекровлював армію роками.
показати весь коментар
06.07.2023 17:57 Відповісти
+30
Цей лідор виконує Оманський договорняк здачі України.
показати весь коментар
06.07.2023 18:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидше тільки здача територій разом з населенням, підор квартальний!
показати весь коментар
06.07.2023 17:53 Відповісти
Саме час брати ЗАЕС
показати весь коментар
06.07.2023 17:59 Відповісти
ты только вместе с палковником Грицацуевым можешь взять ИгорёшаL...
показати весь коментар
06.07.2023 18:01 Відповісти
Хотілось би швидше, ню-ню... Пікалова з лисим тобі в поміч, а ще краще весь 95 збрід
показати весь коментар
06.07.2023 18:27 Відповісти
мрию про легализацию канабиса, проституции и короткоствола. эх, запануем!!
показати весь коментар
06.07.2023 19:27 Відповісти
Що ти таке несеш, придурку?!
показати весь коментар
07.07.2023 01:22 Відповісти
Твій маршрут пролягає прямісінько *****.
показати весь коментар
07.07.2023 01:30 Відповісти
Нічого іншого я від тебе і не очікував!
показати весь коментар
07.07.2023 01:45 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 17:54 Відповісти
"Все йде за планом" вже давно стало мемом, даремно Зєля повторює ці слова *****, дурня ніщо не вчить.
показати весь коментар
06.07.2023 17:54 Відповісти
Спецоперация идет как запланировано.
показати весь коментар
06.07.2023 18:28 Відповісти
Воювати на полі бою, під дощем, в брудові, це тобі не кривлятись на сценах.
Значно складніше та смертельно небезпечно. Особливо, коли ТИ знекровлював армію роками.
показати весь коментар
06.07.2023 17:57 Відповісти
Троянський кінь кремлівський.
показати весь коментар
06.07.2023 17:57 Відповісти
В военное время нужно хотя бы немного поддерживать лидера каким бы он ни был, если он действительно хотя бы в какой-то мере выполняет в данное время свою функциональную роль
показати весь коментар
06.07.2023 17:57 Відповісти
підтримують дії чи погляди.
коли з папірця читає - все ок. якщо пздить хйню - кажу
показати весь коментар
06.07.2023 18:00 Відповісти
Цей лідор виконує Оманський договорняк здачі України.
показати весь коментар
06.07.2023 18:01 Відповісти
Что этот лидор в какой-то мере что-то выполняет? Его функциональная роль играть на сцене своим половым органом на пианино и шутить как Украина дает всем и со всех сторон. А роль, да тут Вы правы. Он играет роль Президента и патриота, но только роль...
показати весь коментар
06.07.2023 18:07 Відповісти
Ви мабуть перебільшуєте його таланти, бо грати піструном на роялі та імітувати цю гру це десь так само як, замість того щоби співати самому - відкривати рота на сцені під фонограму чужого співу.
Він і президент - імітатор.
показати весь коментар
06.07.2023 18:24 Відповісти
Я понимаю что ЗЕ не может сейчас наладить производство ракет и другого оружия. Но навести порядок в тылу, с ворами и коррупционерами это он может. Да только ничего не делает. А уж про выделение 35 млн грвн на ток-шоу шлюшки Кравец, ЗЕ превзошел самого себя. Тут небезразличные граждане скидываются кто чем может, на амуницию и транспорт военным, а у шапито-95 на первом месте тв-шоу.
показати весь коментар
06.07.2023 18:12 Відповісти
Точно может? Или он ОБЯЗАН делать все возможное и невозможное для победы Украины как против внешних врагов, так и против внутренних?
показати весь коментар
06.07.2023 18:27 Відповісти
Лідор тільки і вміє, що гундосити видосікі (по написаному сценарію). Вже і гастролює. Що ще? А, не втік.
показати весь коментар
06.07.2023 18:53 Відповісти
а , що його поддерживать? що воно само стояти не може?
показати весь коментар
06.07.2023 19:46 Відповісти
Воно не розуміє, коли треба завалити пздак
показати весь коментар
06.07.2023 17:58 Відповісти
Хотілося би щоби ніхто бійців не підганяв, бо це збільшує втрати. А за планом - це норм.
показати весь коментар
06.07.2023 17:58 Відповісти
Коли як мантру повторюють, що все іде за планом, то це все вже було, тільки з москальського боку.
Вочевидь, що щось не спрацьовує , і треба вносити корективи в наш контрнаступ. Перемог нам та нашим воїнам !
показати весь коментар
06.07.2023 17:58 Відповісти
Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, однак хотілося б, щоб він просувався швидше.

Это потому, что ты перед войной мало дорог настроил.
показати весь коментар
06.07.2023 17:58 Відповісти
Було тоді наробити ракет і снарядів до артилерії, накупляти позашляховиків і БТР, але ж навіть під час війни яйця, барабани
показати весь коментар
06.07.2023 17:59 Відповісти
Хто ми? ЗСУ це один рух..
А зелено кодло мародерів інший напрямок та рух
показати весь коментар
06.07.2023 18:01 Відповісти
Не треба швидше, краще живі воїни-українці!
показати весь коментар
06.07.2023 18:01 Відповісти
Іди допоможи.
показати весь коментар
06.07.2023 18:02 Відповісти
щоб швидше йшов ,треба ще ******** в міністерстві оборони 38 млрд грн. ,уїбан квартальний
показати весь коментар
06.07.2023 18:02 Відповісти
А в зє-бало не хочеш, пдр оманський?
показати весь коментар
06.07.2023 18:02 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 18:03 Відповісти
Як можуть -- так і наступають -- в першии день правда багато техніки попалили .
показати весь коментар
06.07.2023 18:05 Відповісти
Ай но!? Сами отак і палили? Точно? Ай-яй-яй! Хто ж їм шваблики у руки дав?
показати весь коментар
06.07.2023 18:44 Відповісти
Зєля хоче показати результати перед натівським саммітом. Тож і давить на ЗСУ. Йому до сраки скільки народу загине. Але на самміт він теж не їде. "Ось така х..ня, малята" (С)
показати весь коментар
06.07.2023 18:08 Відповісти
Мясні штурми , жуковщина " Взять Кіев до 7 ноября ,а Берлін до 1 мая " ,а ще каже що"Ккожне життя українського воїна для нього цінність" - цинічна мерзота.
показати весь коментар
06.07.2023 18:48 Відповісти
Всьо идьот по плану. Це ж було вже. Вова зе копіює вову х. Комплекс Наполеона
показати весь коментар
06.07.2023 18:08 Відповісти
Шо вы несете , после плана - тока глюки.
показати весь коментар
06.07.2023 18:33 Відповісти
То одна з його ролей. Він ж в якомусь дебілізмі грав Буонопартія
показати весь коментар
06.07.2023 18:42 Відповісти
Недарма він грав його вКіно ,але як був блазнем так ним і залишився.
показати весь коментар
06.07.2023 18:49 Відповісти
Да-да, "все идёт по плану, с опережением графика".
показати весь коментар
06.07.2023 18:12 Відповісти
''Ми ще і не починали' забув додати.
показати весь коментар
06.07.2023 18:13 Відповісти
Велікій полководец зе. Якби 95 квартал, банда коломойского, яка обкрадала країну, пішли на штурм, контрнаступ пішов би скоріше.
показати весь коментар
06.07.2023 18:13 Відповісти
Вони і пішли на штурм. Українського б'юджету, надр і інших ресурсів. Дотепер штурмують.
показати весь коментар
06.07.2023 18:39 Відповісти
Сенсації не сталося. Зеля вкотре спіздів.
показати весь коментар
06.07.2023 18:15 Відповісти
Та без проблем, пане Президенте!

Дайте наказ іншим Президентам, ті, які внизу, запускати вироблені за твого президентства ракети, використовувати зроблені гармати і міномети, і все піде як по мастилу!

Або ж використовуй асфальт для наступу!

Божечки - яке ж воно нікчемне...
показати весь коментар
06.07.2023 18:17 Відповісти
Уважуха шлеперу, бо в чем-то он прав, типо, а разве так можно?
показати весь коментар
06.07.2023 18:29 Відповісти
https://youtu.be/rFRaOs33s2o но главное, шо к канабису есть план... а потом - на евролаб
показати весь коментар
06.07.2023 18:18 Відповісти
План... - не пойму в чем секрет: он если есть, то его сразу нет.
показати весь коментар
06.07.2023 18:20 Відповісти
https://youtu.be/e5WxxvjR9c4?t=4 Мед єто очень странний предмет ...
показати весь коментар
06.07.2023 18:35 Відповісти
Не, то не плагиат, просто в мультике а-ля сектор газа шифруется под мед
показати весь коментар
06.07.2023 18:42 Відповісти
Блин а вы - наблюдательный. Я миллион раз смотрел тот мультик, но аналогию не вдуплил.. Да, шлепер прав.
показати весь коментар
06.07.2023 18:44 Відповісти
Жінці треба 9 місяці, щоб виносити дитину.
Може, узяти дев'ять жінок та дати кожній по місяцю?
показати весь коментар
06.07.2023 18:19 Відповісти
"місяців"
показати весь коментар
06.07.2023 18:20 Відповісти
просто треба наступати на головні міста на півдні і сході не через ліса-поля, просто по головних ЗААСФАЛЬТОВАНИХ дорогах!
В голові колони пропоную пустити ЗЕрмака.
показати весь коментар
06.07.2023 18:19 Відповісти
Лучше зелёных депутатов пустить на разминирование, от них все равно только вред.
показати весь коментар
06.07.2023 19:14 Відповісти
Мафиозную банду Зе и Ермака на передок с барабанами! Просто позорная власть!
показати весь коментар
06.07.2023 18:20 Відповісти
Не треба було пів-року патякати зі всіх прасок про контрнаступ!
показати весь коментар
06.07.2023 18:21 Відповісти
Пабедун
показати весь коментар
06.07.2023 18:57 Відповісти
Хочется быстрее? Так ты, скотина, своих дружков-орденоносцев в ВСУ отправь для ускорения. Они одним видом своих жирных рыл наведут ужас на кацапов.
показати весь коментар
06.07.2023 18:24 Відповісти
У них есть кабан жирный в раде....такое рыло что за 10 вояк сгодится
показати весь коментар
06.07.2023 18:27 Відповісти
та що ви не можна, це ж буде черговий "геноцид обраного Богом народу"...
показати весь коментар
06.07.2023 18:36 Відповісти
Я купил журнал Москаль. Там все тоже хорошо. Ведь все идет по плану.
показати весь коментар
06.07.2023 18:26 Відповісти
А ''план'' оманський?
показати весь коментар
06.07.2023 18:28 Відповісти
Даже недалеким понятно что в этой ситуации надо асфальта побольше и подороже и контрнаступ пойдет веселее!
показати весь коментар
06.07.2023 18:31 Відповісти
Що за планом? Навіть прикоритний , ручний сержант президента єрмака, гроші на техніку збирає. Чи він за планом збирає, а техніку яку надають безкоштовно єлдак йому піджене для "звіту" перед холопами?
показати весь коментар
06.07.2023 18:32 Відповісти
у тактичному можливо, а стратегічне ще не починалося
показати весь коментар
06.07.2023 18:32 Відповісти
Хочеш швидше? 🤔 В чому проблема? Шашки наголо і з комісаром Єрмаком попереду німецьких Леопардів і штатівських Бредлі з криками "Порублю, с*укі!", по кацапському мінному полю на Маріуполь повний вперед! Ви ж два Дункани Маклауди!
показати весь коментар
06.07.2023 18:38 Відповісти
Не хватает Жирного Юзика И Жирного Кошевого на фронте
показати весь коментар
06.07.2023 18:43 Відповісти
Усе іде за планом.. а план іде по колу..
показати весь коментар
06.07.2023 18:44 Відповісти
Пошли Слуг на чолі з "воітельницею" Безуглою в контрнаступ, орденоносних Лисого з Пікаловим позаду щоб раптом хто втікатиме то щоб пристрілили. Тоді все піде швидше
показати весь коментар
06.07.2023 19:11 Відповісти
Генерал Залужный исправляет все ошибки пана Голобородьки....
показати весь коментар
06.07.2023 19:52 Відповісти
ЙОМУ хотілося б швидше, блеать! Так скажи "той стороне" нехай "просто перестанет стрелять"!
показати весь коментар
07.07.2023 16:44 Відповісти
Менше би ви грошей КРАЛИ У ЗСУ - швидше би контрнаступ був би!!!
показати весь коментар
07.07.2023 17:03 Відповісти
 
 