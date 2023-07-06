Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Йде за планом, але хотілося б швидше
Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, однак хотілося б, щоб він просувався швидше.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Триваючий контрнаступ України дозволив нашим силам взяти на себе "ініціативу" у війні проти російських загарбників, але ми хочемо зробити це швидше", - сказав Зеленський.
Він додав, що підтримує оцінку військових щодо того, що операція, яка почалася минулого місяця, "йде за планом".
"Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ був здійснений за більш короткий проміжок часу, але це реальність. Ми йдемо вперед. Ми не стоїмо на одному місці", - наголосив президент.
Топ коментарі
+41 Олександр Карін
показати весь коментар06.07.2023 17:53 Відповісти Посилання
+31 Алла Новосад #194524
показати весь коментар06.07.2023 17:57 Відповісти Посилання
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показати весь коментар06.07.2023 18:01 Відповісти Посилання
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Значно складніше та смертельно небезпечно. Особливо, коли ТИ знекровлював армію роками.
коли з папірця читає - все ок. якщо пздить хйню - кажу
Він і президент - імітатор.
Вочевидь, що щось не спрацьовує , і треба вносити корективи в наш контрнаступ. Перемог нам та нашим воїнам !
Это потому, что ты перед войной мало дорог настроил.
А зелено кодло мародерів інший напрямок та рух
Дайте наказ іншим Президентам, ті, які внизу, запускати вироблені за твого президентства ракети, використовувати зроблені гармати і міномети, і все піде як по мастилу!
Або ж використовуй асфальт для наступу!
Божечки - яке ж воно нікчемне...
Може, узяти дев'ять жінок та дати кожній по місяцю?
В голові колони пропоную пустити ЗЕрмака.