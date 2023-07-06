Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Йде за планом, але хотілося б швидше

Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, однак хотілося б, щоб він просувався швидше.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Триваючий контрнаступ України дозволив нашим силам взяти на себе "ініціативу" у війні проти російських загарбників, але ми хочемо зробити це швидше", - сказав Зеленський.

Він додав, що підтримує оцінку військових щодо того, що операція, яка почалася минулого місяця, "йде за планом".

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"Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ був здійснений за більш короткий проміжок часу, але це реальність. Ми йдемо вперед. Ми не стоїмо на одному місці", - наголосив президент.