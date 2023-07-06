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Новини
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Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії, - голова МЗС Німеччини Бербок

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недоліки зовнішньої політики Берліна щодо Росії, зокрема небажання прислухатись до попереджень східноєвропейських партнерів.

Таку оцінку Бербок навела в колонці для The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Очільниця німецького МЗС наголосила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило те, як Німеччина сприймає загрози власній безпеці та сприймає власну відповідальність у сучасному світі.

"Десятиліттями німецький уряд здійснював так звану "дипломатію чекової книжки" – віру в те, що наші гроші, а не солдати повинні допомагати вирішувати конфлікти", – зазначила вона.

Російське повномасштабне вторгнення ж, на думку Бербок, призвело до зміни того, як Берлін сприймає загрози власній безпеці в самому центрі Європи й усвідомлює, що "наша безпека не є даністю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продовжуючи війну проти України, Путін добиває власну країну, - Бербок

"Занадто довго ми не прислухалися до застережень наших східних сусідів, які закликали нас серйозно поставитися до загроз, що виходять від Росії. Ми зрозуміли, що "сподіватися на краще" недостатньо, коли маєш справу з лідером, який стає дедалі більш авторитарним", – визнала Бербок.

"Попри всі наші зусилля, спрямовані на побудову архітектури європейської безпеки з Росією, наша економічна та політична взаємодія також не схилила російський режим до демократії", – додала вона.

Підсумовуючи, очільниця німецької дипломатії підкреслила, що агресивна війна Росії відкрила для Німеччини "нову главу, переосмислюючи те, як ми прагнемо сприяти миру, свободі і стабільності в цьому світі – як партнер, який визнає власне лідерство".

Автор: 

Німеччина (7484) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+16
Подякуйте Україну за те, що прийняла весь удар на себе, і тяжко, але успішно перемелює то військо, яке навряд чи Ви змогли б зупинити.

Подякуйте за те, що Ви можете допомагати лише грошима, і залізом, а не життям своїх громадян!
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06.07.2023 19:14 Відповісти
+11
Та Шольц це вже зрозумів, і віддає Україні навіть ту зброю, якої ще нема на озброєнні в самій Німеччині.
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06.07.2023 19:15 Відповісти
+8
Одна з найбільш адекватних німецький діячів, дай Бог її здоров'я.
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06.07.2023 21:12 Відповісти
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От би вона це Шольцу вмакітрила!
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06.07.2023 19:12 Відповісти
Та Шольц це вже зрозумів, і віддає Україні навіть ту зброю, якої ще нема на озброєнні в самій Німеччині.
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06.07.2023 19:15 Відповісти
Кулеба, аууууууу!!!!
Що, СЛАБО зробити схожі зізнання?!!
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06.07.2023 19:14 Відповісти
Подякуйте Україну за те, що прийняла весь удар на себе, і тяжко, але успішно перемелює то військо, яке навряд чи Ви змогли б зупинити.

Подякуйте за те, що Ви можете допомагати лише грошима, і залізом, а не життям своїх громадян!
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06.07.2023 19:14 Відповісти
Попри всі наші зусилля, спрямовані на побудову архітектури європейської безпеки з Росією, наша економічна та політична взаємодія також не схилила російський режим до демократії", а навпаки вигодувала рашистського монстра вбивцю українського народу , і окупанта України .що є своєрідною німецькою співучасністю ,на боці рашиста, у війні з Україною
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06.07.2023 19:24 Відповісти
АннаЛена, ти не доганяєш, там, в касапів, лідер не просто авторитарний. І навіть не в ньому одному проблема.
Там - імперія. Там - самодержав'я, диктатура... АннаЛена вивчи хоч історію своєї Німеччини, може, зрозумієш і зумієш провести аналогії між 1933-1945роками і ******** лаптєстаном... А різниця невелика: у вас був нацизм; на касапії - рашизм...
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06.07.2023 19:47 Відповісти
адекватна людина...ніколи хвостом не виляла, завжди правду каже...німецька "вата" її ненавидить...
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06.07.2023 19:57 Відповісти
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06.07.2023 20:02 Відповісти
пані Бербок, перестаньте накачувати росію трильйонами доларів і все стане на свої місця.
Матимете спокій.
Просто кожен німець нехай відмовиться від одного стейка на рік. І все.
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06.07.2023 20:13 Відповісти
Как ето? Как ето ? Невже фрау меркель помилялась ? Це неможливо апріорі. Вона ж меркель. Почесна пенсіонерка Німеччини. Вона ж розумна як ... Гітлер. Вона дійсно бажала поділити Європу між Німеччиною та московією, але мирним газовим шляхом.
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06.07.2023 20:13 Відповісти
агресивна війна Росії відкрила для Німеччини "нову главу, переосмислюючи те, як ми прагнемо сприяти миру, свободі і стабільності в цьому світі...

Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину. Як зазначається, близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

переосмислюючи те...випадковість чи знак, що ракети потім різко змінили курс на Захід? Ракети могли полетіти далі Львова...в ЄС та Нато, це вже було. Цікаво, якщо це не випадковість, а знак відповідь про "фаустів" в Німеччині, яке було десь?

Мало того, це відбувається перед самітом Нато-Україна...
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06.07.2023 20:15 Відповісти

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06.07.2023 20:18 Відповісти

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06.07.2023 20:36 Відповісти
Danke frau Ribbentrop!
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06.07.2023 21:24 Відповісти
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06.07.2023 20:42 Відповісти
Одна з найбільш адекватних німецький діячів, дай Бог її здоров'я.
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06.07.2023 21:12 Відповісти
Від путінських шльондр Меркель та Шредера, вже цього лідерства наїлись вдосталь.
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06.07.2023 21:59 Відповісти
Бербок - прекрасный кандидат на должность канцлера Германии в будущем.
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06.07.2023 23:50 Відповісти
 
 