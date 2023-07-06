Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії, - голова МЗС Німеччини Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недоліки зовнішньої політики Берліна щодо Росії, зокрема небажання прислухатись до попереджень східноєвропейських партнерів.
Таку оцінку Бербок навела в колонці для The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Очільниця німецького МЗС наголосила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило те, як Німеччина сприймає загрози власній безпеці та сприймає власну відповідальність у сучасному світі.
"Десятиліттями німецький уряд здійснював так звану "дипломатію чекової книжки" – віру в те, що наші гроші, а не солдати повинні допомагати вирішувати конфлікти", – зазначила вона.
Російське повномасштабне вторгнення ж, на думку Бербок, призвело до зміни того, як Берлін сприймає загрози власній безпеці в самому центрі Європи й усвідомлює, що "наша безпека не є даністю".
"Занадто довго ми не прислухалися до застережень наших східних сусідів, які закликали нас серйозно поставитися до загроз, що виходять від Росії. Ми зрозуміли, що "сподіватися на краще" недостатньо, коли маєш справу з лідером, який стає дедалі більш авторитарним", – визнала Бербок.
"Попри всі наші зусилля, спрямовані на побудову архітектури європейської безпеки з Росією, наша економічна та політична взаємодія також не схилила російський режим до демократії", – додала вона.
Підсумовуючи, очільниця німецької дипломатії підкреслила, що агресивна війна Росії відкрила для Німеччини "нову главу, переосмислюючи те, як ми прагнемо сприяти миру, свободі і стабільності в цьому світі – як партнер, який визнає власне лідерство".
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Що, СЛАБО зробити схожі зізнання?!!
Подякуйте за те, що Ви можете допомагати лише грошима, і залізом, а не життям своїх громадян!
Там - імперія. Там - самодержав'я, диктатура... АннаЛена вивчи хоч історію своєї Німеччини, може, зрозумієш і зумієш провести аналогії між 1933-1945роками і ******** лаптєстаном... А різниця невелика: у вас був нацизм; на касапії - рашизм...
Матимете спокій.
Просто кожен німець нехай відмовиться від одного стейка на рік. І все.
Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину. Як зазначається, близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
переосмислюючи те...випадковість чи знак, що ракети потім різко змінили курс на Захід? Ракети могли полетіти далі Львова...в ЄС та Нато, це вже було. Цікаво, якщо це не випадковість, а знак відповідь про "фаустів" в Німеччині, яке було десь?
Мало того, це відбувається перед самітом Нато-Україна...