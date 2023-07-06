Завтра США оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів, - Reuters
Завтра Сполучені Штати оголосять про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть зокрема касетні боєприпаси.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів в Україну "активно розглядається", але наразі не мають жодних заяв, але за даними видання до пакету увійдуть касетні боєприпаси калібром 155мм.
У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує 500 мільйонів доларів, Україна також отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.
Однак, за словами джерел , пакет все ще обговорюється і може змінитися.
Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання постачання необхідних Україні касетних боєприпасів для війни у боротьбі проти Росії, закликала Вашингтон відмовитись від передачі цих боєприпасів.
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Короче, у кацапов будет дискотека под кассету...
"Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150 м.."
И их тоже бы, и побольше.. )
Можно подписать договор, что применять их только по полям и посадкам вне населённых пунктов!