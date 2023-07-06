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Новини Допомога Україні
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Завтра США оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів, - Reuters

боєприпаси,касетні

Завтра Сполучені Штати оголосять про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть зокрема касетні боєприпаси.

Про це повідомляє  Reuters, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ. 

У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів в Україну "активно розглядається", але наразі не мають жодних заяв, але за даними видання до пакету увійдуть касетні боєприпаси калібром 155мм.

У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує 500 мільйонів доларів, Україна також отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Однак, за словами джерел , пакет все ще обговорюється і може змінитися.

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Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання постачання необхідних Україні касетних боєприпасів для війни у боротьбі проти Росії, закликала Вашингтон відмовитись від передачі цих боєприпасів.

США (23417) допомога і підтримка (1166) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+39
кацапи ви раді? вам подарки від дяді Сема...
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06.07.2023 20:27 Відповісти
+35
О це iнше дiло! С касетными боеприпасами производство "хороших руськiх" увеличится в разы
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06.07.2023 20:31 Відповісти
+28
С чем и поздравляю скотов с названием "россияне".
От всей украинской души поздравляю!
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06.07.2023 20:30 Відповісти
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Если завтра огласят, то они к нам приехали уже 2 недели назад!
Короче, у кацапов будет дискотека под кассету...
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06.07.2023 21:30 Відповісти
Везіть і чим побільше, бо рашистські нелюді вже зачекались.
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06.07.2023 21:49 Відповісти
Господи. Хоч би здійснилося.
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06.07.2023 21:49 Відповісти
боюсь что дадут или мало, или что-то не то. Но будем надеяться....
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07.07.2023 00:30 Відповісти
Дайбо. Бо москалі ще пів-мільйона збираются у військо набрати.
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06.07.2023 21:51 Відповісти
накінець......
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06.07.2023 21:57 Відповісти
Ура !!!
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06.07.2023 23:04 Відповісти
Украине давно обещали новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
"Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150 м.."
И их тоже бы, и побольше.. )
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07.07.2023 00:38 Відповісти
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07.07.2023 09:49 Відповісти
Ой!
Можно подписать договор, что применять их только по полям и посадкам вне населённых пунктов!
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07.07.2023 10:40 Відповісти
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