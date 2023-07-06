Завтра США оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів, - Reuters

Завтра Сполучені Штати оголосять про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть зокрема касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів в Україну "активно розглядається", але наразі не мають жодних заяв, але за даними видання до пакету увійдуть касетні боєприпаси калібром 155мм.

У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує 500 мільйонів доларів, Україна також отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Однак, за словами джерел , пакет все ще обговорюється і може змінитися.

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Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання постачання необхідних Україні касетних боєприпасів для війни у боротьбі проти Росії, закликала Вашингтон відмовитись від передачі цих боєприпасів.