УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12698 відвідувачів онлайн
Новини
1 875 14

Зеленський повідомив про візит до Чехії

павел,зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Чехії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Далі - Прага. Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ", - написав Зеленський.

"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація навколо ЗАЕС, реалізація Формули миру, відновлення України", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО, - турецькі ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Чехія (1655)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Щось він разгулявся
показати весь коментар
06.07.2023 20:31 Відповісти
+4
ЗЕскотний двір на гастролях
показати весь коментар
06.07.2023 20:31 Відповісти
+3
Та ясно. Шапіто має гастролювати.
показати весь коментар
06.07.2023 20:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ясно. Шапіто має гастролювати.
показати весь коментар
06.07.2023 20:28 Відповісти
це злив як візит до Болгарії чи надійна деза за порадою буданова? ))
показати весь коментар
06.07.2023 20:30 Відповісти
Щось він разгулявся
показати весь коментар
06.07.2023 20:31 Відповісти
Это угроза?
показати весь коментар
06.07.2023 20:31 Відповісти
ЗЕскотний двір на гастролях
показати весь коментар
06.07.2023 20:31 Відповісти
якась шльондра
показати весь коментар
06.07.2023 20:32 Відповісти
Як би ще власним коштом подорожував..
показати весь коментар
06.07.2023 20:34 Відповісти
з якого дива... він - президент.. це ти власним коштом, бо ти ніхто
показати весь коментар
06.07.2023 20:49 Відповісти
О, поціновувач Зе)) і таке ж саме хамло.
показати весь коментар
06.07.2023 21:03 Відповісти
Галопом по європам.
показати весь коментар
06.07.2023 20:44 Відповісти
Сча 5 копєєк передасть коордінати
показати весь коментар
06.07.2023 20:46 Відповісти
Добре що Зеленський, бо попередник би всіх продав
показати весь коментар
06.07.2023 20:57 Відповісти
Молодець Зєля - потрібно активнічати. Порох+Зєля - не поганий тандем, якби це не було дивно.
показати весь коментар
06.07.2023 21:10 Відповісти
непоганий
показати весь коментар
07.07.2023 05:14 Відповісти
 
 