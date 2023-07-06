Зеленський повідомив про візит до Чехії
Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Чехії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Далі - Прага. Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ", - написав Зеленський.
"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація навколо ЗАЕС, реалізація Формули миру, відновлення України", - зазначив президент.
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