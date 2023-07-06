Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО, - турецькі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, відвідає Туреччину та зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Sabah.

За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі та обговорять можливість продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 17 липня.

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Нагадаємо, наразі президент Зеленський перебуває у Болгарії з офіційним візитом.