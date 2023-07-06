Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО, - турецькі ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, відвідає Туреччину та зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Sabah.
За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі та обговорять можливість продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 17 липня.
Нагадаємо, наразі президент Зеленський перебуває у Болгарії з офіційним візитом.
Топ коментарі
+7 Зэлэный_Змий
показати весь коментар06.07.2023 15:42 Відповісти Посилання
+3 Олег Іванів #574269
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+3 Oxanka
показати весь коментар06.07.2023 15:21 Відповісти Посилання
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