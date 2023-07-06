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Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО, - турецькі ЗМІ

зеленський

Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, відвідає Туреччину та зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Sabah.

За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі та обговорять можливість продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 17 липня. 

Читайте: Болгарія в очікуванні візиту Зеленського, у Софії посилили заходи безпеки. ФОТО

Нагадаємо, наразі президент Зеленський перебуває у Болгарії з офіційним візитом. 

Зеленський Володимир (24368) Туреччина (3628)


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Топ коментарі
+7
в Туреччину на морько.. Ішак втомився. Раніше раз н адва тижні на моря катався, а тут сиди неголений і ЗеГєвару з себе корч...
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06.07.2023 15:42 Відповісти
+3
Відпочити захотілось?
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06.07.2023 15:20 Відповісти
+3
Ну таке, ізраєль мо кращє, все ж ваші
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06.07.2023 15:21 Відповісти
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06.07.2023 15:20 Відповісти
Ну таке, ізраєль мо кращє, все ж ваші
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06.07.2023 15:21 Відповісти
Зернова угода.... Краще зброї попроси.
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06.07.2023 15:29 Відповісти
Зернова угода, це голодомор українців на користь, як завжди, зажерлевих гнид
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06.07.2023 15:43 Відповісти
Але навіть ізраєль такого не може пторопати. Тому і тиша, як цей манкурт обісрав свою історичну батьківщину
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06.07.2023 15:38 Відповісти
ах та чортова автократія спати не дає...
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06.07.2023 15:33 Відповісти
Бодя, спати нам не дає дещо інше
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06.07.2023 15:40 Відповісти
Нам Так, а от пану президенту..?
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06.07.2023 15:54 Відповісти
А вашому ***** похер
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06.07.2023 16:13 Відповісти
Сфоткатися з азовцями, яки у кацапському полоні в Туреччині. (звичайно - краще там у полоні, ніж десь у Мордорі)
У України кордон з Туреччиною по Чорному морю, тож Туреччина також страждає від кацапських терористів - підрив Каховської дамби, та теракт який планують орки на ЗАЕС, усе це напряму стосується Туреччини, тож - візит важливий...
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06.07.2023 15:41 Відповісти
Якого, турки в курсі , течія ніяк не принесла трупи під турцію, печеться за бабло ще й з зерна, гнида. Брехати можете будь кому, але не мені. 57. Все бачила, і сватів, справа в тому, що розум віку не має
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06.07.2023 15:49 Відповісти
Ви це з ким зараз розмовляєте?
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06.07.2023 15:51 Відповісти
ОК.
Сиром'ятникова не знаю. Я старший за вас, пенсію вашу не брав, і хто брав - не бачив
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06.07.2023 17:52 Відповісти
Здається мені ви тут як і багато інших розмовляєте самі з собою, бо багато логіки я у ваших дописах я не бачу. Як ви визначаєте - "подоляцький" нік чи чийсь інший?
Там і про Подоляка є...
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06.07.2023 18:38 Відповісти
в Туреччину на морько.. Ішак втомився. Раніше раз н адва тижні на моря катався, а тут сиди неголений і ЗеГєвару з себе корч...
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06.07.2023 15:42 Відповісти
З пустими руками не вертаися -- шо не дадуть -- все в торбу .
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06.07.2023 15:44 Відповісти
Оман вже в торбі
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06.07.2023 15:51 Відповісти
В свою торбу складе. Жадібне створіння.
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06.07.2023 16:05 Відповісти
Був колись Овощ в президентах,той теж ложечки та ручки в сімʼю тягнув
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06.07.2023 17:18 Відповісти
Зелений пітор на море поїде відпочивати перед самітом нато.
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06.07.2023 16:07 Відповісти
Нахер їхать до тих чурбанов. вони всі за кацапів разом з Пірдоганом
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06.07.2023 16:35 Відповісти
Тому і туди. Не ругають, а хвалять
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06.07.2023 17:07 Відповісти
Аферист едет к аферисту заниматься благотворительность.
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06.07.2023 17:10 Відповісти
Патрушев запросив???
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06.07.2023 18:05 Відповісти
 
 