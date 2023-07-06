"Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках", - Залужний під час розмови з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та розповів про ситуацію на фронті.

Про це Залужний написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів", - написав також Залужний.

Він також висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.

Читайте також: Рішення щодо ATACMS чи касетних боєприпасів для України ще немає, - Міллі