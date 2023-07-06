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"Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках", - Залужний під час розмови з Міллі

залужний,міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та розповів про ситуацію на фронті.

Про це Залужний написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів", - написав також Залужний. 

Він також висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.

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Залужний Валерій (726) Міллі Марк (156) контрнаступ (435)


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міллі слухае і думає щоб з"їв щоб ти не *******
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06.07.2023 20:42 Відповісти
Пане Залужний, тисніть на них і вимагайте зброю та вкажіть на ленд-ліз.
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06.07.2023 20:42 Відповісти
в пана Залужного телеграм канал є, вам би туди.
звертатися до нього на форрумі ЦН - це вивіх мозоку
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06.07.2023 20:53 Відповісти
Так зеленые сами отказались от ленд лиза пистанув что там платить надо, хотя это ложь..А сами мутят схемы
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06.07.2023 22:22 Відповісти
Можна, будь ласка, офіційне підтвердження: хто, коли і де озвучив, що Україна відмовилася від ленд-лізу, бо він їй не потрібен, оскільки за нього треба платити.

Дякую.

Інакше, ви брешете. Чим граєте на руку вбивцям українців.
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07.07.2023 03:55 Відповісти
Знов Залужний мутить двіж з Міллі... Знайшли спільну мову?
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06.07.2023 20:47 Відповісти
Єрмак всі вуха стер.
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06.07.2023 20:49 Відповісти
Пентагон на боці ЗСУ . Це західні політики все ще "ловлять вітер".
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06.07.2023 20:49 Відповісти
Странно. И у нас все по плану, и у кацапов - тоже все по плану. Шо за планы такие?
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06.07.2023 21:25 Відповісти
 
 