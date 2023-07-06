Чехія реально допомагає наближати перемогу України, - Зеленський

Зброєю для України, санкціями проти Росії, підтримкою членства в Європейському Союзі та НАТО Чехія реально допомагає наближати перемогу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Празі після переговорів із президентом Чехії Петром Павлом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Зеленського, "обговорили можливе реагування на створення Росією терористичної загрози, зокрема ситуацію на Запорізькій АЕС", а також "поширення російської пропаганди, яка, на жаль, досі впливає в Європі, і в Чехії, і в інших. країнах Європи".

На думку Зеленського, "Чехія може допомогти залучити держави "Глобального Півдня" до спільних мирних зусиль, зокрема реалізації формули світу". "Ми розпочали цю роботу, я вважаю, що вона успішна, але нам потрібна допомога у цьому напрямі", - зазначив він.

Говорячи про НАТО, Зеленський зазначив, що "ми чудово розуміємо одне одного. І буде правильно, якщо таке розуміння буде наповнене конкретним змістом. Не пустими словами, а конкретним змістом у Вільнюсі".

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