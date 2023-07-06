УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12497 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
835 4

Чехія реально допомагає наближати перемогу України, - Зеленський

зеленський

Зброєю для України, санкціями проти Росії, підтримкою членства в Європейському Союзі та НАТО Чехія реально допомагає наближати перемогу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Празі після переговорів із президентом Чехії Петром Павлом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Зеленського, "обговорили можливе реагування на створення Росією терористичної загрози, зокрема ситуацію на Запорізькій АЕС", а також "поширення російської пропаганди, яка, на жаль, досі впливає в Європі, і в Чехії, і в інших. країнах Європи".

На думку Зеленського, "Чехія може допомогти залучити держави "Глобального Півдня" до спільних мирних зусиль, зокрема реалізації формули світу". "Ми розпочали цю роботу, я вважаю, що вона успішна, але нам потрібна допомога у цьому напрямі", - зазначив він.

Говорячи про НАТО, Зеленський зазначив, що "ми чудово розуміємо одне одного. І буде правильно, якщо таке розуміння буде наповнене конкретним змістом. Не пустими словами, а конкретним змістом у Вільнюсі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Праги і зустрівся з президентом Чехії Павелом. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Чехія (1655)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.07.2023 23:57 Відповісти
"Чехия реально допомагає наближати перемогу" - жаль того самого не можна сказати про зеленського та всіх його слуг.
показати весь коментар
07.07.2023 00:04 Відповісти
А ви допомагаєте Володимире Олександровичу?
показати весь коментар
07.07.2023 00:04 Відповісти
 
 