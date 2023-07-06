Зеленський прибув до Праги і зустрівся з президентом Чехії Павелом. ВIДЕО
У Празі відбулася офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув до Чехії з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленського зустрічав президент Чеської Республіки Петр Павел.
Топ коментарі
+10 Ole Lahti
показати весь коментар06.07.2023 22:05 Відповісти Посилання
+7 5 копійок
показати весь коментар06.07.2023 22:00 Відповісти Посилання
+7 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар06.07.2023 22:02 Відповісти Посилання
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Про зброю ще розкажіть що-небудь - цікаво послухати думку домогосподарки на кухні
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0UaEcCDe5hDdvngkeh8FU6Qtw6p2FfY9GpfHk8kSYjoRUj9rRKnyJUJLvFi3yJ8F2l?__cft__[0]=AZXWlOo6i2tI7ZDL57qsMXgd-HfxzTHF6TwqFUopfDeo2Qaq6_37iUeN_M2bYoyhBXr2H16a80Ib0c68nANID28Dhnd5M588P7GOF9lTHNXtJM1k-Az3DzE3BnRV-ooN3grwLDkapTE29_B66_HCFxkTekoZW1Kj1feUwkseS8v6pQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
З початку війни Міноборони перерахувало 36,3 мільярди гривень за контрактами на постачання, які не було виконано.
36 міль'ярдів - майже 1 міль'ярд доларів. . Це 360 тисяч «весільних» «мавіків». Тих самих «мавіків», які в армію постачають волонтери, оскільки Міноборони заявляє, що у нього не вистачає грошей.
Міністр продовжує працювати, ніякої відповідальності за ці некомпетентні рішення нема.
Сидить під слідством один із заступників Шаповалов, хоча хіба Шаповалов один укладав усі ці контракти?
https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven/?fbclid=IwAR0nKMdQ5dzyYDrFs7BB05cUYa5i6V4UFQ9cDbjucZCt_wGwY26wubSJUlA https://zn.ua/.../u-minoboroni-reznikova-spustili-v.../
До речі 600+ дронів на фронт від "Армії дронів" пішло, але про це тут же не скажуть.
Воюваки...