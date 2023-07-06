Зеленський прибув до Праги і зустрівся з президентом Чехії Павелом. ВIДЕО

У Празі відбулася офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув до Чехії з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленського зустрічав президент Чеської Республіки Петр Павел.

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