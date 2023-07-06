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Зеленський прибув до Праги і зустрівся з президентом Чехії Павелом. ВIДЕО

У Празі відбулася офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув до Чехії з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленського зустрічав  президент Чеської Республіки Петр Павел.

Також читайте: Зеленський повідомив про візит до Чехії

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Прага (103) Чехія (1655)


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Топ коментарі
+10
Ця ГеБістьська морда єрмака все обісрала.
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06.07.2023 22:05 Відповісти
+7
Галопом по європам гарцює за рахунок платників податків і каже я вам ничего не должен. Йому подобається бути царем корсних ідіотів.
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06.07.2023 22:00 Відповісти
+7
Це важливі партнери по зброї для України. В них українські танки ремонтують і не тільки.
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06.07.2023 22:02 Відповісти
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06.07.2023 21:57 Відповісти
Іншого президента України зараз немає.
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06.07.2023 22:00 Відповісти
точно .. і не було поки що ... це кара Господня
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07.07.2023 05:56 Відповісти
Галопом по європам гарцює за рахунок платників податків і каже я вам ничего не должен. Йому подобається бути царем корсних ідіотів.
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06.07.2023 22:00 Відповісти
Це важливі партнери по зброї для України. В них українські танки ремонтують і не тільки.
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06.07.2023 22:02 Відповісти
Людмила розкажіть нам навіщо Зеленський разом із Резніковим поцупили у ЗСУ 1 млрд доларів.

Про зброю ще розкажіть що-небудь - цікаво послухати думку домогосподарки на кухні

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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0UaEcCDe5hDdvngkeh8FU6Qtw6p2FfY9GpfHk8kSYjoRUj9rRKnyJUJLvFi3yJ8F2l?__cft__[0]=AZXWlOo6i2tI7ZDL57qsMXgd-HfxzTHF6TwqFUopfDeo2Qaq6_37iUeN_M2bYoyhBXr2H16a80Ib0c68nANID28Dhnd5M588P7GOF9lTHNXtJM1k-Az3DzE3BnRV-ooN3grwLDkapTE29_B66_HCFxkTekoZW1Kj1feUwkseS8v6pQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

З початку війни Міноборони перерахувало 36,3 мільярди гривень за контрактами на постачання, які не було виконано.

36 міль'ярдів - майже 1 міль'ярд доларів. . Це 360 тисяч «весільних» «мавіків». Тих самих «мавіків», які в армію постачають волонтери, оскільки Міноборони заявляє, що у нього не вистачає грошей.

Міністр продовжує працювати, ніякої відповідальності за ці некомпетентні рішення нема.

Сидить під слідством один із заступників Шаповалов, хоча хіба Шаповалов один укладав усі ці контракти?

https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven/?fbclid=IwAR0nKMdQ5dzyYDrFs7BB05cUYa5i6V4UFQ9cDbjucZCt_wGwY26wubSJUlA https://zn.ua/.../u-minoboroni-reznikova-spustili-v.../

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06.07.2023 22:28 Відповісти
То вже в них спитайте. Нехай заяви про злочин йдуть в суди, можливо на міжнародний рівень від політиків. А так це просто розмови в інтернеті на жаль.

До речі 600+ дронів на фронт від "Армії дронів" пішло, але про це тут же не скажуть.
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06.07.2023 22:40 Відповісти
Ой ))) нехай не чіпає тих мігрантів. Самі влаштуються найкраще всього. Бомби на голову не падають серед ночі..
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06.07.2023 22:41 Відповісти
Ця ГеБістьська морда єрмака все обісрала.
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06.07.2023 22:05 Відповісти
Ермак с рукой на сердце это еще тот патриот который крышует Кушнира, Столара и Кравца
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06.07.2023 22:11 Відповісти
Ахах, боневтік притащив з собою сіамського брата-крота з радника
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06.07.2023 22:35 Відповісти
Чудово!
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06.07.2023 22:20 Відповісти
З приїздом бідосі щось згорить, або впаде.
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06.07.2023 22:25 Відповісти
Ну ладно, Зеленський то є ВГК України, а чому Єрмак не за протоколом вдягнений - він-то де служить?! Чому навіть Кулеба не поважає приймаючу сторону?
Воюваки...
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06.07.2023 22:36 Відповісти
Засмальцована, зім'ята футболка. Брудні штани. Неголений. Виглядає як бомж. І це є лице України... Мене тут багато канадців питали чому він не вдягається згідно етикету, з повагою до інших президентів. А я відповіді не маю... І хто видумав цей імідж???
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06.07.2023 22:54 Відповісти
Воно косить під Ернесто Че Геваре, хоча не має уяви, хто це такий. Лібераторіанець косить під соціал-революціонера, не біда, що ідейні цілі різні, але образ гарний, піпла з марафону схаває.
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06.07.2023 23:06 Відповісти
Є чернівецький (одеський) варіант виходу із ситуації з неприємним "питанням без відповіді". Дайте їм відповідь "питанням на питання", наприклад, "а ві как думаєті?"
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07.07.2023 22:47 Відповісти
позорище... хоч би хтось мозги вправив. завгосп там в шерензі навіщо?
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06.07.2023 23:09 Відповісти
Засмучу Вас. От як раз завгоспові вигідна саме така ситуація, коли одна говоряща голова без мозку говорить казна-що. Бо на фоні тої говорящої голови він виглядає просто гігантом мислі і татусем... якоїсь там демократії.
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07.07.2023 22:42 Відповісти
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07.07.2023 22:34 Відповісти
 
 