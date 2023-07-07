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Новини Війна
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Зеленський про контрнаступ: Ініціатива зараз у нас, ми йдемо вперед

павел,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ініціатива на фронті зараз в українських сил оборони, які ідуть уперед.

Про це він зазначив під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менше, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Якби ми хотіли воювати, Україна вже була б на території РФ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+13
цей зелений припіздок - це горе на всю Україну....
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07.07.2023 01:51 Відповісти
+12
Я не знаю як кому, але мені соромно. Президент їде за кордон, де чеський президент зустрічає його, згідно протоколу в костюмі, а наш напятив мілітарі, ніби тільки з окопів, хоча сам чотирижди відкосив. Навіщо цей цирк? В такому разі написати на футболці великими літерами на англійській без перекладу на українську "Відкосив 4 рази"!
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07.07.2023 06:13 Відповісти
+10
комада Зе-євреїв зняла українські міни - українці російськими міними полями йдуть вперед👍

Oleksii Kuzmenko

@vosmynig

·

https://twitter.com/vosmynig/status/1677141536570482688 1 год

Хочу принагідно нагадати, хто розмінував для кацапів Чонгар і ще десятки ділянок фронту, узбережжя та акваторії, при цьому детально задокументувавши свій злочин та вихваляючись ним (бо за їхнім планом після 24.02.2022 спитати за вчинене вже було б нікому).





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07.07.2023 06:44 Відповісти
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буба в запалі - найстасніше, коли твій президент ідіот....
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07.07.2023 01:42 Відповісти
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07.07.2023 07:40 Відповісти
цей зелений припіздок - це горе на всю Україну....
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07.07.2023 01:51 Відповісти
А твои Янукович и Порошенко были-то светочами украинской истории?
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07.07.2023 11:20 Відповісти
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07.07.2023 01:54 Відповісти
Если за месяц такой результат, то так идти еще 20 лет нужно.

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07.07.2023 02:00 Відповісти
Довго рахував, Дімон?
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07.07.2023 02:19 Відповісти
6те червня регістації - там розуму болд...
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07.07.2023 05:11 Відповісти
Очень быстро. Сам можешь посчитать, Женёк.
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07.07.2023 07:59 Відповісти
Дімон, навіть якщо 20 років, всеодно будемо йти і нищити кацапську заразу. Ми їх сюди не кликали. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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07.07.2023 06:11 Відповісти
Людей хватит на 2 года, какие ещё 20 лет, воевака.
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07.07.2023 08:01 Відповісти
Ага. Значит, зебилы уже забздели воевать. А говорили то как красиво: "Если бы наш Зе был президентом в 2014, то мы бы все подохли в Крыму". А еще про армию на много миллионов украинских солдат говорили, и как Зе-наполеон поведет эти миллионы в бой. А сейчас зебилы уже "втомились ваивать", так і не доїхавши до фронту
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07.07.2023 08:47 Відповісти
Мало ли во что ты там проверил. Может ты ещё в деоккупацию всех территорий поверил, лох?
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07.07.2023 08:54 Відповісти
Дімон пропонує здаватися? Тоді шуруй через ДИНИРИ до московії, а ми будемо воювати за незалежність.
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07.07.2023 09:43 Відповісти
Где ты сейчас воюешь, воин?
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07.07.2023 10:48 Відповісти
Не вірів Сєні, а цьому коломойському чорту тим паче.
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07.07.2023 02:31 Відповісти
Показал бы на карте,где он там вперёд идёт.
Постройка стадионов идёт вперёд
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07.07.2023 03:45 Відповісти
Я не знаю як кому, але мені соромно. Президент їде за кордон, де чеський президент зустрічає його, згідно протоколу в костюмі, а наш напятив мілітарі, ніби тільки з окопів, хоча сам чотирижди відкосив. Навіщо цей цирк? В такому разі написати на футболці великими літерами на англійській без перекладу на українську "Відкосив 4 рази"!
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07.07.2023 06:13 Відповісти
вірно.я теж вже звернув на це увагу. причому вони всі і Зельць,Єрмак.Татаров,Данілов,навіть Коля Котлета,в якихось дивних напіввійськово-туристичних лапсердаках і переважно не бриті....Показують всім,які вони круті воїни з передової...Тупа євро-комедія...
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07.07.2023 09:38 Відповісти
комада Зе-євреїв зняла українські міни - українці російськими міними полями йдуть вперед👍

Oleksii Kuzmenko

@vosmynig

·

https://twitter.com/vosmynig/status/1677141536570482688 1 год

Хочу принагідно нагадати, хто розмінував для кацапів Чонгар і ще десятки ділянок фронту, узбережжя та акваторії, при цьому детально задокументувавши свій злочин та вихваляючись ним (бо за їхнім планом після 24.02.2022 спитати за вчинене вже було б нікому).





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07.07.2023 06:44 Відповісти
ЗЕцыцько, в інтерв'ю СNN:

"..... Мені подобається [австралійський гурт] AC/DC. І українська музика - звісно, мені дуже подобається українська музика, бо українська - [моя] рідна мова."

😳😳
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07.07.2023 08:45 Відповісти
євреї тому і вижили стільки років, як плем'я, бо вміють ну ДУЖЕ добре імітувати і мімікрувати під інші народи!
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07.07.2023 09:06 Відповісти
ЦЕЙ, може не вижити!!)) Ви чули, як він говорить українською, без папірця і телетексту??🤣🤣 Рівень - двієчника 6-го класу!!
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07.07.2023 09:19 Відповісти
він не двієчник. воно просто тупе...
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07.07.2023 09:39 Відповісти
як же цей КРАДУН достав своїм балабольством .. ВІД ТЕБЕ ВИМАГАЮТЬ НЕ ВІДОСИКИ а реальна боротьба з корупцією
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07.07.2023 07:44 Відповісти
ой залижете бубу в ***** і він буде на валізу раз на тиждень.
і так вже напів зализали - спить в треуголці і на барабані - втім діло ваше....
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07.07.2023 07:48 Відповісти
Попереду амазонка Моніка на бойовому коні з шашкою наголо.
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07.07.2023 08:34 Відповісти
Що Зельц,наступ не швидкий і важкий, кажеш? Зате території в перший день нападу Рашки здавалися швидко і легко?
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07.07.2023 09:35 Відповісти
РФ напала зненацька, з чотирьох напрямків. Авжеж щось би вони захопили, неможливо все добряче відстояти, ще й з тими силами що в нас були на початок війни.
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07.07.2023 10:54 Відповісти
вперед йдутьнаші ЗСУ?
а ви, (сн), всі, дружно, йдете нах....й
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07.07.2023 09:57 Відповісти
Ужасающую цену платим за то чтобы вперёд идти... Безумную цену 😱 аж дурно становится, когда представляю что тут будет после войны, пускай даже завершившейся победой Украины😰
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07.07.2023 10:52 Відповісти
головне платім....ти та твої друзі боти з конюшні Єрмака теж значить платите,теж впєрьод ідьотє на своїх скрипучих диванах? ти йдьош зе-троль тільки НХЙ!
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07.07.2023 11:04 Відповісти
С фронта пишешь? Или уже оформил инвалидность по дурке?)
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07.07.2023 11:06 Відповісти
 
 