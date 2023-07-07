Зеленський про контрнаступ: Ініціатива зараз у нас, ми йдемо вперед
Президент Володимир Зеленський заявив, що ініціатива на фронті зараз в українських сил оборони, які ідуть уперед.
Про це він зазначив під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менше, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+13 три - пятнадцать
показати весь коментар07.07.2023 01:51 Відповісти Посилання
+12 Анатолий К #427424
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+10 Volodymyr Volodymyr #551203
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Постройка стадионов идёт вперёд
Oleksii Kuzmenko
@vosmynig
·
https://twitter.com/vosmynig/status/1677141536570482688 1 год
Хочу принагідно нагадати, хто розмінував для кацапів Чонгар і ще десятки ділянок фронту, узбережжя та акваторії, при цьому детально задокументувавши свій злочин та вихваляючись ним (бо за їхнім планом після 24.02.2022 спитати за вчинене вже було б нікому).
"..... Мені подобається [австралійський гурт] AC/DC. І українська музика - звісно, мені дуже подобається українська музика, бо українська - [моя] рідна мова."
😳😳
і так вже напів зализали - спить в треуголці і на барабані - втім діло ваше....
а ви, (сн), всі, дружно, йдете нах....й