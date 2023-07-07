Зеленський про контрнаступ: Ініціатива зараз у нас, ми йдемо вперед

Президент Володимир Зеленський заявив, що ініціатива на фронті зараз в українських сил оборони, які ідуть уперед.

Про це він зазначив під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менше, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - підкреслив Зеленський.

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