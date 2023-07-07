Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами", дві особи загинули, - ОВА. ФОТО

Захисники з ПвК "Схід" збили 6 безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули", - йдеться в повідомленні.

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа.

"Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав", - додав Лисак.

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