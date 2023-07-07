Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами", дві особи загинули, - ОВА. ФОТО
Захисники з ПвК "Схід" збили 6 безпілотників.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули", - йдеться в повідомленні.
Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа.
"Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав", - додав Лисак.
По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі.
Топ коментарі
+15 Super Gut
показати весь коментар07.07.2023 08:05 Відповісти Посилання
+8 Анатолий К #427424
показати весь коментар07.07.2023 09:02 Відповісти Посилання
+7 cimbitep
показати весь коментар07.07.2023 09:21 Відповісти Посилання
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Ти вже заїбав ******* крємльовскі наративи
руїни совкової ракетно-космічна галузі України остаточно перестали існувати десь у 1995-му. а з того часу тільки продавалися її залишки, продавалися та нищилися паРашою за посібництва всіляких кучм-тимошенок-ющенків. все, що могла Україна, це виробляти штучні екземпляри, ні про яку серію й мова не йшла, причому ці штучні екземпляри майже на 100% складались з імпортних компонентів, хіба що фарба була українського виробництва і то не факт.
і не треба гавкати, що я зелень та всіляке інше, бо ЗЕ за для мене особисто щось середнє між вітьком легитимним та рошеном, лайно, але не саме смердюче, що знала Україна.
єдине, що ви, адепти рошена, можете - це скочуватися до банальних образ, самі собою нічого абсолютно не представляючи при цьому, починаєте верещати: "сам такий". більше аргументів ти та тобіподібні не мають, бо їх просто у природі не існує, тому починаєте банальне бидло-бикування, додаючи іншим впевненості у своїй правоті. як би ти і тобіподібні не намагалися виставити себе вищими істотами, зневажливо зверхньо попльовуючи на бидло, яким на вашу думку є більшість українців, бо за ЗЕ проголосувала саме більшість українців і результати виборів показали, чого вартий рошен, з цього не виходить нічого путнього.
і, доречи, я можу розказати, де і чим я стукав, але хто ти такий, щоб я тобі щось доводив? який сенс щось доводити тобі? дрочи далі на покидька рошена.
ps навіть якщо зараз, от саме сьогодні проходили вибори та в другому турі знову зустрілися ЗЕ та рошен, я на 100% впевнений, що рошен би програв. може не з таким розгромним результатом, але програв би.
Стосовно "хто ти такий" - ну, звісно, не .
У Пороха, певно, були недоліки, але того, у чому його звинувачує ваше кодло, і близько не було. І він систематично і системно обігрував *****. Але тим, чия стеля - це гра в "Чапаєва", не зрозуміти гру гросмейстера, у них може вийти лише так - https://www.youtube.com/watch?v=FETU3jumwe8
але мабуть це така закономірність, чим тупіша та дурніша істота, тим вона агресивніше намагається довести всім, які вони недолугі.
Те шо ти довбойоб - доводити непотрібно, це аксіома, яку ти підтверджуєш кожним своїм дописом
"результати виборів показали, чого вартий рошен" - насправді вони показали відстуність мозку в тебе і тому подібних довбойобів, і було б добре щоб саме вас перемолола війна! але нажаль ви за сумісництвом і сама бздлива частина населення, яка масово з'їбалися за кордон і звідти нахвалює кріворогого зєльоного гандона
Це мислення недалеких рашискіх рагуліа👆Звинувачувати когось, в той час ніх.. не зробивши за 30рокід для свеї країні-патамушта анібрятьнІнападут.
Просте підтвердження тому гедеректор Моторсіч.