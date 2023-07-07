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Новини Агресія Росії проти України
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Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами", дві особи загинули, - ОВА. ФОТО

Захисники з ПвК "Схід" збили 6 безпілотників.

Про  це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули", - йдеться в повідомленні.

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа.

"Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав", - додав Лисак.

По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині, пошкоджені лінії електропередач, господарчі споруди, - ОВА

Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину шахедами, дві особи загинули, - ОВА 01
Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину шахедами, дві особи загинули, - ОВА 02
Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину шахедами, дві особи загинули, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (29262) Дніпропетровська область (3873)


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Топ коментарі
+15
Маючи власну ракетно-космічну, літакобудівну галузь у країні, Zeпідр за рік не спромігся організувати виробництво ефективних ударних безпілотників. Тому коли хтось із клоуна ліпить хєроя, знайте - це довпойоп або проплачений банковою. зелох і його режим - це вирок Україні
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07.07.2023 08:05 Відповісти
+8
Галузі фактично немає, але є спеціалісти і вони набагато кращі ніж в ірані і точно могли випускати тисячами безпілотники, але так і продовжують волонтери купувати "мавіки", де влада встановила свої правила для своєї наживи і гальмування постачання їх своєчасно на фронт. Але і постає питання, а де наші "Лелеки" і "Горліци"?
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07.07.2023 09:02 Відповісти
+7
саме для військового потенціалу рошен нічого поганого не зробив, бо того потенціалу не було взагалі, нічого поганого йому вже не можна було зробити. але він багато чого, що повинен був зробити, саме не зробив, а пішов по звичному совково-партійному-бізнесовому шляху, який привів врешті до влади ЗЕ. рошен втратив буквально за півроку можливість стати Президентом України, перетворившись, хоча ні не перетворившись, а лишившись тим, ким він і був: одним з функціонерів партії медведчука. кумовство повністю нівелювало та звело нанівець навіть ті гарні започаткування, які можна приписати рошену.
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07.07.2023 09:21 Відповісти
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Маючи власну ракетно-космічну, літакобудівну галузь у країні, Zeпідр за рік не спромігся організувати виробництво ефективних ударних безпілотників. Тому коли хтось із клоуна ліпить хєроя, знайте - це довпойоп або проплачений банковою. зелох і його режим - це вирок Україні
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07.07.2023 08:05 Відповісти
Забудь-вже тієї галузі нема, малароси її про...
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07.07.2023 08:14 Відповісти
Галузі фактично немає, але є спеціалісти і вони набагато кращі ніж в ірані і точно могли випускати тисячами безпілотники, але так і продовжують волонтери купувати "мавіки", де влада встановила свої правила для своєї наживи і гальмування постачання їх своєчасно на фронт. Але і постає питання, а де наші "Лелеки" і "Горліци"?
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07.07.2023 09:02 Відповісти
соблюдайте комендантский час!!
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07.07.2023 09:11 Відповісти
І що наша ракетно-космічна і літакобудівна галузь виробила за 30 ( тридцять ) років незалежності?
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07.07.2023 08:18 Відповісти
Ви все правильно кажете, але тут на форумі потрібно казати, що шандець відбувся останні 3 роки. А от перед тим, всі 27 років все було Екселент!😄😃😀 Так буде всім легше....
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07.07.2023 11:05 Відповісти
***** ракетоносіїв для успішних космічних стартів виробила! В тому числі новітні системи озброєння "Грім/Сапсан" та "Нептун".
Ти вже заїбав ******* крємльовскі наративи
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07.07.2023 12:23 Відповісти
І де вони? Невже боневтік особисто на брухт здав?
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07.07.2023 13:15 Відповісти
а ви, довпойопи, ким проплачені? кремлем? скільки ви ще будете гавкати цю х*ню?
руїни совкової ракетно-космічна галузі України остаточно перестали існувати десь у 1995-му. а з того часу тільки продавалися її залишки, продавалися та нищилися паРашою за посібництва всіляких кучм-тимошенок-ющенків. все, що могла Україна, це виробляти штучні екземпляри, ні про яку серію й мова не йшла, причому ці штучні екземпляри майже на 100% складались з імпортних компонентів, хіба що фарба була українського виробництва і то не факт.
і не треба гавкати, що я зелень та всіляке інше, бо ЗЕ за для мене особисто щось середнє між вітьком легитимним та рошеном, лайно, але не саме смердюче, що знала Україна.
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07.07.2023 09:01 Відповісти
Пан якось ніби внезначай нагадав про "Рошен". І що ж поганого для військового потенціалу країни зробив "Рошен"? за свої кошти відремонтував ППО Києва. Перерахував більше мільярда на ЗСУ. Допомагав разом з волонтерами і простими громадянами відродження армії. А за час керування 5-го Презиента навіть створені ракетні програми "Нептун", яка пройшла всі на 100% випробовування, ракета "Вільха М", ракета "Сапсан-Грім 2" та інші. Про що тут базікають зелено-ригівські тролі, змішуючи і порівнюючи всіх однаково? Що створив Боневтік? А він створив антимайданівське ОП, корупцію, мародерство, кумовство і сватовство найвищого гатунку, де сцикливі "актори" позаймали відповідальні посади і руйнують країну.
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07.07.2023 09:08 Відповісти
саме для військового потенціалу рошен нічого поганого не зробив, бо того потенціалу не було взагалі, нічого поганого йому вже не можна було зробити. але він багато чого, що повинен був зробити, саме не зробив, а пішов по звичному совково-партійному-бізнесовому шляху, який привів врешті до влади ЗЕ. рошен втратив буквально за півроку можливість стати Президентом України, перетворившись, хоча ні не перетворившись, а лишившись тим, ким він і був: одним з функціонерів партії медведчука. кумовство повністю нівелювало та звело нанівець навіть ті гарні започаткування, які можна приписати рошену.
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07.07.2023 09:21 Відповісти
Нешановний, ти навіть ім'я своє назвати бздиш, тому твоя реакція на можливий заклик у стилі Черчіля: "Мені нічого запропонувати вам, крім важкої праці, поту і крові", є цілком пронозованою. І таких як ти, нажаль, ще до путіна. Розкажи, як ти руками й ногами стукав у двері війскомату, а Порошенко тобі не відчинив.
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07.07.2023 10:05 Відповісти
мене звати Михайло, якщо тобі так важливо ім'я. вшанування твоє мені до одного місця.
єдине, що ви, адепти рошена, можете - це скочуватися до банальних образ, самі собою нічого абсолютно не представляючи при цьому, починаєте верещати: "сам такий". більше аргументів ти та тобіподібні не мають, бо їх просто у природі не існує, тому починаєте банальне бидло-бикування, додаючи іншим впевненості у своїй правоті. як би ти і тобіподібні не намагалися виставити себе вищими істотами, зневажливо зверхньо попльовуючи на бидло, яким на вашу думку є більшість українців, бо за ЗЕ проголосувала саме більшість українців і результати виборів показали, чого вартий рошен, з цього не виходить нічого путнього.
і, доречи, я можу розказати, де і чим я стукав, але хто ти такий, щоб я тобі щось доводив? який сенс щось доводити тобі? дрочи далі на покидька рошена.
ps навіть якщо зараз, от саме сьогодні проходили вибори та в другому турі знову зустрілися ЗЕ та рошен, я на 100% впевнений, що рошен би програв. може не з таким розгромним результатом, але програв би.
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07.07.2023 10:26 Відповісти
На твоє ps, можу сказати, що це свідчить лише про ненавчаємість тебе подібних тобі.
Стосовно "хто ти такий" - ну, звісно, не .
У Пороха, певно, були недоліки, але того, у чому його звинувачує ваше кодло, і близько не було. І він систематично і системно обігрував *****. Але тим, чия стеля - це гра в "Чапаєва", не зрозуміти гру гросмейстера, у них може вийти лише так - https://www.youtube.com/watch?v=FETU3jumwe8
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07.07.2023 11:01 Відповісти
саме про це я і кажу: тупі та недалекі тобіподібні з чогось вирішили, що вони найрозумніші
але мабуть це така закономірність, чим тупіша та дурніша істота, тим вона агресивніше намагається довести всім, які вони недолугі.
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07.07.2023 11:08 Відповісти
Мисько ! У тебе, певно, чергове загострення? У цьому сенсі, я, дійсно, тупіший. Але не тобі - бздуну анонімному давати комусь оцінку. Газуй собі у штани й надаля - це твоє!
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07.07.2023 11:29 Відповісти
Це ти зараз чітко описав обнюханого Гундосіка!
Те шо ти довбойоб - доводити непотрібно, це аксіома, яку ти підтверджуєш кожним своїм дописом

"результати виборів показали, чого вартий рошен" - насправді вони показали відстуність мозку в тебе і тому подібних довбойобів, і було б добре щоб саме вас перемолола війна! але нажаль ви за сумісництвом і сама бздлива частина населення, яка масово з'їбалися за кордон і звідти нахвалює кріворогого зєльоного гандона
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07.07.2023 12:29 Відповісти
Ти вже вмазало бояри і вилізло срати в коментарях? Щезни, придурок. Факт є факт: якийсь недоумкуватий блазень поставив вашому ідолу шах і мат, насадив на свого негодящого зеленого прутня, покрутив і викинув на політичну обочину, як вживаний гумовий виріб. Це лютий пипець. Такої ганьби ще жоден з президентів до цього не мав. Повне фіаско...
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07.07.2023 13:23 Відповісти
Все було так гарно і тут раптом бац - і потужні 144 рехворми завершились потужним копняком від УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Нікчемний блазень-наркоман поставив спасителю всія України шах і мат. Все, адепти дурнуватої секти на грані інфаркту. А що буде, коли боневтік ще й виграє війну? Вам тоді взагалі хоч з мосту та в воду...
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07.07.2023 09:34 Відповісти
Ти згадай ще, як Черчіль отримав копняка від британського народу на перших же післявоєнних виборах. А під час війни вибори, взагалі, проводити не можна, бо перемога популістів, які пообіцяють швидкий мир, практично, гарантована.
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07.07.2023 10:42 Відповісти
Це ти отого недолугого піарщика з Черчілем рівняєш? Не сміши...
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07.07.2023 11:09 Відповісти
Ну, ходи собі на "Вечірній квартал"- там смійся. Я з ними конкурувати не збираюсь.
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07.07.2023 11:24 Відповісти
Я його навіть в кращі часи не дивився, їх плоский дебільний "гумор" не для мене, а зараз і поготів...
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07.07.2023 11:59 Відповісти
"А що буде, коли боневтік ще й виграє війну?" - шо ж ти за зєльоний підарас? Тварь, яка запустила кацапів в країну, повністю розвалив оборону і призвела до смертей сотень тисяч людей в тебе "виграє війну"?
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07.07.2023 12:32 Відповісти
Що, ушльопок? Саме так. Президент Зеленський виграє війну. Що тоді будеш робити, недоумку? Повісишся з горя? З Богом...
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07.07.2023 13:14 Відповісти
Додам, що за основу тих штучних екземплярів брались ще радянські вироби 60 - 70-х років минулого століття, на які навішувались трохи новіші імпортні комплектуючі. З нуля не було створено абсолютно нічого. Спробували створити сумнозвісний "Молот" за кресленнями, знову ж, 50-х років минулого століття, але, на жаль, за 5 років вся потужна українська металургійна промисловість так і не змогла виготовити шматок труби необхідної міцності, придатний для застосування, навіть, в такому простому виробі...
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07.07.2023 09:45 Відповісти
Дмитро Ярош міномет "Молот" хвалив, але Гога Грузін, звісно, більший авторитет.
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07.07.2023 10:44 Відповісти
Дмитро Ярош на той час "чистив зброю" вже в тепленькому кріслі в МО. Ким він там був, якимсь радником? Тобто, продався вже повністю.
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07.07.2023 11:07 Відповісти
Дмитро Ярош, протягом усієї парламентської каденції, був народним депутатом і заступником голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Комітету з питань національної безпеки і оборони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] . Відповідно, жодної посади у виконавчій владі обіймати не міг. Бреши ще, непродажний - 100% британець.
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07.07.2023 11:39 Відповісти
Ага. І все "чистив зброю" проти влади. Аж поки влада його не пригріла і не влаштувала радником Муженка. Відразу заховав ту зброю. Вчи матчастину.
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07.07.2023 12:07 Відповісти
зе- ушлепки ничего не контролируют в стране от слова - АБСОЛЮТНО , всем управляют ахметка, беня , йуля , и еще пару упырей , у которых в глазах только зеленые бумажки , и им очень нужен был управляемый клоун на посту президента , через которого они управляют всеми отраслями , начиная от судебной системы и до военного потенциала , покупая и сажая на посты своих людей , зеля - говорящая голова сидящая жопой на кулачке этих так называемых алигархов , ему даже тексты пишут под присмотром , потому что говорить этот рот , должен только то , что должно слышать стадо его выбравшее , для того что бы в стране начинался порядок нужно в первую очередь лишится этих кукловодов , и в руководящие отрасли выбирать людей с образованием и опытом работы , а не красивых и молодых ********* .
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07.07.2023 10:44 Відповісти
Тобто, сформувати уряд за зразком політбюро цк кпрс періоду 70-х, з 70 - 80 річних дряхлих дідів?
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07.07.2023 11:12 Відповісти
ну зачем так узко мыслить ? , есть достаточно людей с профильным образованием и опытом работы , в зрелом , для выполнения этих задачь возрасте , то есть 40-50 лет , отбор должен проводится с нулевой толерантносью к коррупции , люди должны быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - УКРАНЦЫ , не только по паспорту , прошедшие стажировку и получившие работу в Европе и штатах , имеющие потенциал и мотивацию , и тд , но уж точно не из шоубизнеса , криминальных структур или каких либо связей с ними в прошлом , не имеющие влияния со стороны алигорхата , не имеющие родственников и связей на паРаше , и тд . звучит фантастически , но такие люди есть , и их не мало ,
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07.07.2023 11:26 Відповісти
Нульова толерантність до корупції? Думаю, різних знайомих у вас набереться не один десяток. Тепер добре подумайте і дайте собі чесну відповідь на питання: скільки з них, порушивши ПДР, виберуть варіант добросовісно сплатити через суд визначений законом штраф 10000 грн, гордо відмовившись від можливості на місці "порішать з мєнтом" за 2000? Чи відмовляться від можливості по знайомству пристроїти нащадка в престижний ВУЗ чи на "непильну" роботу? Якщо такі люди і є, то їх реально одиниці на кілька мільйонів. Я особисто такого не знаю нікого. І тим більше, що такі люди до влади не рвуться і відмовляються від керівних посад, навіть, в себе на роботі. І саме тому ваша пропозиція дійсно є фантастичною. Так, дуже хотілося б такого, але...
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07.07.2023 11:57 Відповісти
зегрузин нашёл коррупцию в низах полиции. Лучше полицейскому отдать чем ворам повыше
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07.07.2023 12:35 Відповісти
Так з часом той поліцейський і стає "вором повыше".
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07.07.2023 13:26 Відповісти
ага, так и пустят "не своего" повыше сказочник)) так обвиняй ещё уборщицу в детсаду или в школе в коррупции за рулончик бумаги). нулёвая толерантность к верхним чинушкам, презу, вру надо предъявлять, а не к учителям, воспиталкам и семейникам, но ты умышленно уводишь вниз
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07.07.2023 13:31 Відповісти
"Все починаєтся в житті з малого..." ( с ). Свій - не свій, але вони теж не міністрами відразу вродились. Теж в свій час "з низів" повилазили. А щодо вчителів з воспиталками... Схоже, у вас нема дітей чи онуків в школі чи дитсадку і вам ніколи не доводилось здавати "на шпалери". І спробуй не здай...
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07.07.2023 13:39 Відповісти
ага. всё у меня есть. в обычной школе если не сдашь ничего не будет, так что не не надо коррупцию там искать
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07.07.2023 14:14 Відповісти
Пощастило. А багато було випадків, що через кілька місяців батькам, що не здали на шпалери, доводилось переводити своє чадо, залякане і зацьковане до краю, до іншої школи...
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07.07.2023 14:27 Відповісти
ні, з молодих нарокманів, тамадов, фотографів та жуліків!
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07.07.2023 12:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jwEQwPI4R4s
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07.07.2023 12:55 Відповісти
Напевно це він всі ці галузі останні 32 роки і знищував?
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07.07.2023 08:08 Відповісти
Ал
Це мислення недалеких рашискіх рагуліа👆Звинувачувати когось, в той час ніх.. не зробивши за 30рокід для свеї країні-патамушта анібрятьнІнападут.
Просте підтвердження тому гедеректор Моторсіч.
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07.07.2023 08:18 Відповісти
Ні, але він за 2 роки свого правління до війни повинен був відновити все, що за 30 років було повністю знищене. Як? Хз, але повинен.
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07.07.2023 08:23 Відповісти
Він казав що ні кому нічого не жоден кроме.
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07.07.2023 08:28 Відповісти
Саме так як ви озвучили, а я доповню- рагулі оніжІбратьєв і надалі продовжують скуліть... тепер вже з закордону. А на початку війни, в вечері 24 я бачив на власні очі як БОНІВТІКЛІ драпали з правого берега на захід-розгрібали любі "халупи" за любу ціну звичайно в $ я був в афуї від патрІатІзна почутого і побачиного.
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07.07.2023 08:30 Відповісти
Він самого головного для малароскіх рагулів не зробив КАЛБАСУ ПО 2.20
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07.07.2023 08:43 Відповісти
Впенений якщо заснувати ТОВ "Жаба-і-Лелека" по виготовленню дронів то на другий день до них прийде СБУ,прокуратура ,дільничий ,податківець ,дснсник .
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07.07.2023 08:30 Відповісти
Якось я щось пропустив? Вночі дозволено їздити по трасам?
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07.07.2023 08:51 Відповісти
Так дозволенно, алеина Бок.п зупинять і запитають-перевірять...
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07.07.2023 08:56 Відповісти
 
 