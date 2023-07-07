Для вступу до НАТО Україна має відповідати певним вимогам, - Білий дім
На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань України у сфері безпеки.
Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив на політиці "відкритих дверей" НАТО. Але підкреслив, що країни, які претендують на вступ до Альянсу, мають відповідати певним вимогам.
"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", - сказав він.
За словами Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" безпеки - між НАТО і Росією, навпаки - всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справделивій боротьбі проти російської агресії.
"Думаю, важко подивитись на те, що ми робили протягом останніх 16 місяців і сказати, що Україна - в якійсь сірій зоні. Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке - не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", - додав він.
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Олександр Бригинець: За час президенства Зеленського відбулося 5 самітів НАТО І на жодному він не був особисто… Зеленський демонстративно відмовився їхати на Лондонській самміт в 2019 році, бо у нього якраз був медовий місяць з х..лом - це задало тон стосункам Тепер ми чуємо щось схоже на 2019(
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Невже ви справді думаєте, що їм цікава наша думка щодо титрів/мед-канабісу/перейменування Запоріжжя та іншої подібної фігні? Нас розводять, як кошенят…
Олена Бек Самурай: Зелені, як амброзія. Мудрий наріт хворіє, свариться на алергію, але ніколи не вийде вирубити кущі під вікном. Чекає, що хтось інший це зробить. Головне, що хвороба переходить у хронічний стан і не лікується.
Щодо пройобів у країнах-членів НАТО, це поодинокі випадки, від яких ніхто не застрахований, на відміну від системності у нас. Можеш скільки завгодно "нєгодовать" з цього приводу, але у НАТО сидять не дурні, тому, вступ буде тільки після подолання усього того, про що я написав вище, плюс тільки після закінчення війни, й тільки якщо Україна повернеться на кордони 91 року. Ніяк інакше.
Справді, Німеччина від України чи московії нічим не відрізняється)
Іншими словами, прямою мовою, без дипломатичних викрутасів, Кірбі сказав: допоки в Україні діятиме чинна корупційна та феесбешно-шпигунська влада - Україна в НАТО не вступить.
пункт 2 - щоб дали зброю треба подолати корупцію
пункт 3 - щоб подолати корупцію треба провести вибори нової влади
пункт 4 - щоб провести вибори треба перемогти у війні
пункт 5 - смотрі пункт 1
Реформи, відповідність України вимогам - казка для дураків.
Причина не в Україні, а в ставленні Заходу до московії, оце ставлення потрібно реформувати.
Захід готовий до реформ?
А нинішній владі в Україні потрібно подолати корупцію ( 1 яйце по 17 грн. штука), кумовство ( де лейтенант Баканов? Зеленський ау....!!!)
Зеленський, 73% електорату повірили в твої агітаційні ролики і перетворились в ідіотів...
вероятно план как раз такой, на истощение.
Якщо не в кріслі президента сидить, а поруч, то куди дивиться той, хто в кріслі президента?
https://www.wsj.com/articles/secret-service-says-cocaine-was-found-at-white-house-b3b88ea0?mod=hp_listb_pos2 Secret Service Says Cocaine Was Found at White House
Investigation is under way to determine who left the drug in a work area of the West Wing
І дай Бог щоб в нас нарешті був президент ,а не злодій із відомої всім секти.
потом видно будет...
Мабуть - жодна країна НАТО не відповідала всім вимогам , в момент вступу до альянсу .
Про Туреччину я й взагалі мовчу .. Вона тоді навіть не була насправді - демократичною країною і мала майже ворожі відносини з срср , через протоки .
А Німеччину прийняли до НАТО навіть попри те що частина її , була окупованою срср .
Як таку країну можуть взяти в безпековий союз НАТО ?