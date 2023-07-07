Для вступу до НАТО Україна має відповідати певним вимогам, - Білий дім

На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань України у сфері безпеки.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив на політиці "відкритих дверей" НАТО. Але підкреслив, що країни, які претендують на вступ до Альянсу, мають відповідати певним вимогам.

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"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", - сказав він.

За словами Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" безпеки - між НАТО і Росією, навпаки - всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справделивій боротьбі проти російської агресії.

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"Думаю, важко подивитись на те, що ми робили протягом останніх 16 місяців і сказати, що Україна - в якійсь сірій зоні. Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке - не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", - додав він.