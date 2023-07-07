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Для вступу до НАТО Україна має відповідати певним вимогам, - Білий дім

джон,кірбі

На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань України у сфері безпеки.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив на політиці "відкритих дверей" НАТО. Але підкреслив, що країни, які претендують на вступ до Альянсу, мають відповідати певним вимогам.

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"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", - сказав він.

За словами Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" безпеки - між НАТО і Росією, навпаки - всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справделивій боротьбі проти російської агресії.

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"Думаю, важко подивитись на те, що ми робили протягом останніх 16 місяців і сказати, що Україна - в якійсь сірій зоні. Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке - не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", - додав він.

Автор: 

членство в НАТО (1745) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+25
Короче.
Іншими словами, прямою мовою, без дипломатичних викрутасів, Кірбі сказав: допоки в Україні діятиме чинна корупційна та феесбешно-шпигунська влада - Україна в НАТО не вступить.
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07.07.2023 09:07 Відповісти
+18
Моніка Зєлєнскі вважає що відповідаємо, а узурпація влади то таке.
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07.07.2023 09:02 Відповісти
+16
Всі про це говорять , а до зелених не доходить. Тупаки? Треба на наступні вибори перед реєстрацією у вибори вимагати довідку на адекватність, та перевіряти рівень ''ай-к'ю''. Бо ще раз таких дупутатів Україна не винесе.
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07.07.2023 09:03 Відповісти
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Моніка Зєлєнскі вважає що відповідаємо, а узурпація влади то таке.
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07.07.2023 09:02 Відповісти
ну так !!! воно ж "найвесичніший лідор...", "геройбоневтік" ...
Олександр Бригинець: За час президенства Зеленського відбулося 5 самітів НАТО І на жодному він не був особисто… Зеленський демонстративно відмовився їхати на Лондонській самміт в 2019 році, бо у нього якраз був медовий місяць з х..лом - це задало тон стосункам Тепер ми чуємо щось схоже на 2019(
КиївМіськБудда: Зелені крадуть мільйярди в ЗСУ і на гуманітарці, п'яними збивають людей, порушують Конституцію - роблять все, що захочуть.
Невже ви справді думаєте, що їм цікава наша думка щодо титрів/мед-канабісу/перейменування Запоріжжя та іншої подібної фігні? Нас розводять, як кошенят…
Олена Бек Самурай: Зелені, як амброзія. Мудрий наріт хворіє, свариться на алергію, але ніколи не вийде вирубити кущі під вікном. Чекає, що хтось інший це зробить. Головне, що хвороба переходить у хронічний стан і не лікується.





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07.07.2023 09:36 Відповісти
Пачєму ми нє в НАТА?(вєлічайший лідер **********)
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07.07.2023 09:02 Відповісти
нада проста пєпєстать варавать і будіт ната
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07.07.2023 09:51 Відповісти
Вы в ГДР застряли ?
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07.07.2023 10:28 Відповісти
Всі про це говорять , а до зелених не доходить. Тупаки? Треба на наступні вибори перед реєстрацією у вибори вимагати довідку на адекватність, та перевіряти рівень ''ай-к'ю''. Бо ще раз таких дупутатів Україна не винесе.
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07.07.2023 09:03 Відповісти
Тупаки не розуміють, що все це лиш чергова гнила відмазка щоб не приймати Україну до НАТО. Що означає "певні вимоги"? Вимоги повинні бути КОНКРЕТНИМИ. Інакше це те ж саме, що піди туди - не знаю куди, принеси те - не знаю що. Лютий маразм на вимогу куйла.
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07.07.2023 10:15 Відповісти
Первый пункт как я понимаю - разрушить масковию на улусы
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07.07.2023 09:04 Відповісти
Тільки Захід і підтримує а решта Світу відвернулась і мовчить в ганчірку .
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07.07.2023 09:04 Відповісти
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07.07.2023 09:04 Відповісти
по мнению зеленского, это НАТО должно отвечать определенным требованиям. ермака, например. или квартала. у них на квартале есть очень высокие требования, которым НАТО не отвечает. а на нет и суда нет, а потому НАТО в квартал не вступит.

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07.07.2023 09:05 Відповісти
Ну из всех стран НАТО только США, ВБ и возможно Франция превосходят Украину. А в плане боевого опыта даже США курит в сторонке
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07.07.2023 09:18 Відповісти
Тільки заберіть поставки *********** з НАТО і яким стане «потенціал»? Далі немає сенсу дискутувати
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07.07.2023 09:33 Відповісти
Щодо критеріїв, то мова скоріше за все не стільки за бойовий досвід, скільки за корупцію, агентуру фсб, та взагалі совкові традиції, які ще далеко не викорінені.
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07.07.2023 09:45 Відповісти
Що собою являють "совкові традиції" і яким критеріям НАТО вони не відповідають? Сам Кірбі зможе конкретно відповісти на це запитання? А щодо корупції... За які такі особисті заслуги 21-річний шмаркач отримав звання льотчика 1 класу і допуск до надсекретних документів? Правильно, тільки тому, що він є синком високопоставленого армійського чиновника. І навряд чи це там одиничний рідкісний випадок. Краще б уже промовчати цьому Кірбі...
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07.07.2023 10:23 Відповісти
В понеділок піди у ТЦК й скажи, що хочеш на фронт. Там, дуже скоро зрозумієш, що таке совкові традиції.

Щодо пройобів у країнах-членів НАТО, це поодинокі випадки, від яких ніхто не застрахований, на відміну від системності у нас. Можеш скільки завгодно "нєгодовать" з цього приводу, але у НАТО сидять не дурні, тому, вступ буде тільки після подолання усього того, про що я написав вище, плюс тільки після закінчення війни, й тільки якщо Україна повернеться на кордони 91 року. Ніяк інакше.
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07.07.2023 10:37 Відповісти
Вступ буде тільки тоді, коли дозволить куйло або його наступник. Так, в НАТО не дурні, але до смерті сцються куйла і не хочуть "ескалації" та війни з рашкою. Коли вже це вам дійде? А про ТЦК мені не розказуй. Я в армії відслужив стільки, що тобі й не снилось. Тому дай мені конкретну відповідь: що таке "совкові традиції" і чим вони не відповідають "критеріям НАТО", яких насправді не існує в природі?
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07.07.2023 10:59 Відповісти
Якщо коротоко, то членами НАТО можуть бути лише демократичні і правові країни (Туреччина і Угорщина звичайні уроди в сім'ї, які виродилися з часом). Україна такою і близько не є.
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07.07.2023 11:39 Відповісти
Про демократію можна розповісти, наприклад, антиваксерним демонстрантам в Німеччині, Бельгії та інших європейських країнах, яких жорстко розігнали на морозі водометами та кийками. Так, я розумію, що то другоє, що то насправді були цілком демократичні кийки та водомети справжніх справедливих стражів порядку, а не злочинні кийки банди Януковоча...
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07.07.2023 12:15 Відповісти
Не доводилось таке спостерігати у Німеччині.
Справді, Німеччина від України чи московії нічим не відрізняється)
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07.07.2023 13:25 Відповісти
Зрозуміло, що широко ці події на Заході не висвітлювались, бо вщент розбивають красиву казку про західну демократію і верховенство права, але в деякій західній опозиційній пресі репортажі були.
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07.07.2023 13:32 Відповісти
Якщо коротко, запад и сша сс*тся россию, и найдут вам 1000 причин, почему нет. А когда перестанут сс*ться, возьмут, не смотря на 1000 проблем, которые у нас есть. Так что все просто
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07.07.2023 17:30 Відповісти
Саме до Зеленського нема довіри зі сторони наших союзників і українців з-за засилля агентів Москви у владі, корупція у владі небачених масштабів,а ще знищення патріотів України на фронті,які саме і боронять нашу країну,а не шкідливий"квартал -95" разом їх з "лохами-73%".
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07.07.2023 09:18 Відповісти
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07.07.2023 09:06 Відповісти
Короче.
Іншими словами, прямою мовою, без дипломатичних викрутасів, Кірбі сказав: допоки в Україні діятиме чинна корупційна та феесбешно-шпигунська влада - Україна в НАТО не вступить.
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07.07.2023 09:07 Відповісти
Венгрия пропитана фсбешниками и в результате все нормально.
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07.07.2023 09:32 Відповісти
це зараз вона "пропітана". Коли вступали - була як Польща.
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07.07.2023 09:45 Відповісти
Коли приймали Угорщину, там була цілком нормальна влада
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07.07.2023 09:47 Відповісти
Ну тим більше! Навіщо ще й Україна з неоднозначною владою?
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07.07.2023 09:48 Відповісти
пункт 1 - щоб перемогти у війні треба щоб дали зброю
пункт 2 - щоб дали зброю треба подолати корупцію
пункт 3 - щоб подолати корупцію треба провести вибори нової влади
пункт 4 - щоб провести вибори треба перемогти у війні
пункт 5 - смотрі пункт 1
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07.07.2023 09:08 Відповісти
Так ви знову виберете те що тілівізор скаже
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07.07.2023 09:14 Відповісти
колосос
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07.07.2023 13:42 Відповісти
....компрадорська і мародерська камарилья на Банковій "рулить" згідно "Оманським" договорнякам!
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07.07.2023 09:08 Відповісти
Тут одна вимога кремльовський шут зеленський не повинен бути президентом
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07.07.2023 09:09 Відповісти
в Украине еще ни разу не было украинского президента. А должны быть у власти национальные силы.
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07.07.2023 09:34 Відповісти
Питання до адміністрації Білого Дому: "******* Угорщина, Туреччина відповідає всім вимогам щодо членства в Альянсі?"

Реформи, відповідність України вимогам - казка для дураків.

Причина не в Україні, а в ставленні Заходу до московії, оце ставлення потрібно реформувати.

Захід готовий до реформ?

А нинішній владі в Україні потрібно подолати корупцію ( 1 яйце по 17 грн. штука), кумовство ( де лейтенант Баканов? Зеленський ау....!!!)

Зеленський, 73% електорату повірили в твої агітаційні ролики і перетворились в ідіотів...
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07.07.2023 09:09 Відповісти
Вони народилися а не перетворилися на ідійотів
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07.07.2023 09:28 Відповісти
поки дєрьмак зі своєю зеленою шайкою не повиздихають, умови для нато і европи будуть ставить вони!
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07.07.2023 09:09 Відповісти
Якщо ми не подолаємо корупцію та не вичистимо російську агентуру, то двері в НАТО так і лишаться відкрити, але ми увійти в них не зможемо. Це факт. Хоч наша армія 100% буде відповідати стандартам НАТО, мати ******* західне озброєння, але в НАТО приймають не окремо армію, а всю країну. В такому разі ми й надалі лишимося вразливими перед росією .Так що думайТе. Точніше робіть необхідні кроки.
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07.07.2023 09:10 Відповісти
Як її вичистити коли в кріслі президента сидить агент фсб?
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07.07.2023 09:26 Відповісти
Поруч з кріслом - не виключаю. Але якби в кріслі президента був агент ФСБ, то все б скінчилося 24-го, 26-го лютого 2022го не в нашу користь. Або б в загалі б не починалося, а було б поглинання, як з Білоруссю. Це особисто моя думка.
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07.07.2023 09:58 Відповісти
Я бы хорошо подумал.
вероятно план как раз такой, на истощение.
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07.07.2023 10:33 Відповісти
План був як у гітлера - бліцкріг. Але не розрахували, що українська армія і народ будуть чинити такий опір. Розраховували на насєленієкакаяразніца.
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07.07.2023 10:46 Відповісти
не думаю, потом кормить такую массу населения ?
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07.07.2023 10:48 Відповісти
Ага, боярє плохіє?
Якщо не в кріслі президента сидить, а поруч, то куди дивиться той, хто в кріслі президента?
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07.07.2023 10:43 Відповісти
Слушне зауваження. Теж виникає таке питання.
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07.07.2023 10:57 Відповісти
Якщо вимогою є перемога над рашкою без наявності ******** авіації, дальніх ракет, достатної кількості ***********, то посприяйте і швидше, нікого буде приймати...
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07.07.2023 09:10 Відповісти
Яке ж ти,зеленоплісняве,неадекватне?Не перекладай наші біди на інших,бо вся проблема нашої країни саме в нас,в зрадливій та корупційній владі ненадійного Зеленського,поки він у владі!
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07.07.2023 09:51 Відповісти
А до зеленського в чому була проблема? Чому не прийняли в 17 - 18 році? Все ж відповідало "критеріям НАТО". Корупція подолана, армія відроджена, чесна, європейська влада. Про президента я взагалі мовчу, взірець і ідеал, хоч до болячки прикладай. ЧОМУ ТОДІ НЕ ПРИЙНЯЛИ?
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07.07.2023 11:03 Відповісти
Пропаганда і реальність майже завжди протилежні речі)
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07.07.2023 11:44 Відповісти
Якщо приймати на роботу в МО пропагадистів Кремля після півтора року повномасштабної війни, то в НАТО Україну не будуть поспішати брати..
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07.07.2023 09:12 Відповісти
Як же ви уже заїпали, вибачаюся, з цим вашим процесом! До самих гландів, Кірбі!
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07.07.2023 09:12 Відповісти
Наше Міністерство Оборони закуповує найдорожчі в світі яйця,які ще критерії повинні бути,якщо не хочете нас брати з найдорожчими яйцями ,то так прямо і скажіть.
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07.07.2023 09:13 Відповісти
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07.07.2023 09:13 Відповісти
Як ви туди мадяр прийняли ?
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07.07.2023 09:16 Відповісти
тоді в мад'яр була зовсім інша влада.
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07.07.2023 09:21 Відповісти
с венгрией и турцией надо проконсультироваться нащот стандартов
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07.07.2023 09:22 Відповісти
мабуть треба у мадяр та ердогана попитать про певні вимоги, вони точно знають
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07.07.2023 09:23 Відповісти
Ну, наприклад, має бути створений відповідний рівень безпеки, щоб на робочому місці президента раптом не знаходили кокаїн.

https://www.wsj.com/articles/secret-service-says-cocaine-was-found-at-white-house-b3b88ea0?mod=hp_listb_pos2 Secret Service Says Cocaine Was Found at White House
Investigation is under way to determine who left the drug in a work area of the West Wing
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07.07.2023 09:24 Відповісти
Поки ці умови існують щодо України до того часу орки будуть туситися і продовжувати ці умови до нескінченності
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07.07.2023 09:25 Відповісти
Немає вже нічого секретного - заважає Україні вступити в НАТО і, отримати ф-16 і таке інше - кремлівська агентура , яка сидить в офісі президента👈
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07.07.2023 09:27 Відповісти
они всеми силами стараются не дать Украине вступить в НАТО , но делают так деликатно по европейски демократически.
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07.07.2023 09:28 Відповісти
Віктор ну да цеж НАТО краде в Україні мільярди, заслало російський агентів і їх призначило на керівників різних рівнів
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07.07.2023 09:36 Відповісти
для вступу України в НАТО НАТО повинно перестати сцятися при згадуванні паРаші та *****. це основна умова.
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07.07.2023 09:30 Відповісти
Володя думав під шумок війни і всісвітньої допомоги громадянам України, він на лаврах заїде в НАТО, але не тут то було, там свої правила і в брудних чоботях та у смердячій робі туди не пропускають. То клуб порядних людей. Шкода, що під цю "зелень" потрапила Україна і довго їй прийдеться викарабкуватися, щоб протрапити до цього клубу. Але наріду 73% видніше, вони подивилися кіно про Голобородько і бігом побьінгли ламати свою долю.
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07.07.2023 09:31 Відповісти
Долю України поламав порожньоголовий піащик, який за 5 років все просрав і привів до влади нікчемного блазня - наркомана.
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07.07.2023 10:09 Відповісти
Але така сама корупція,з тими самими процентними відкатами була і до зелено-оманських,і люди вибирали між гіршими.
І дай Бог щоб в нас нарешті був президент ,а не злодій із відомої всім секти.
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07.07.2023 10:10 Відповісти
На жаль, чи на щастя до кінотеатру впускають за придбаними квитками, а не за красиві очі, а у крамницях за товар розраховуюуються банкнотами, а не фантиками від цукерок. І ніхто ніколи це не змінить, оскільки один прецедент принесе величезні проблеми і спокусу. Зважаючи на героїчну бортьбу і стійкість українців Захід надає нам безкоштовну допомогу фінансами і озброєнням фактично без жодних умов. Тому деяким особам не варто розганяти зраду, що українців зливають. Ні! Україна зараз - це умовна Попелюшка за годину до балу. Але потрапити на бал можна лише у бальному платті, а не у спецовці сажотруса. Бальне плаття - це реформи. Їх повинна робити українська влада - умовний кравець, що шиє бальне плаття. Пошивши гарне плаття, кравець може здобути славу і рейтинг. А може і здобути ганьбу. Тільки наш кравець хоче здобути рейтинг, маскуючи під умовне плаття старий зношений спортивний костюм. А умовна Попелюшка - Україна в будь якому випадку залишиться хорошою людиною. Тільки щасливою буде лише потрапивши на бал, тобто одягнувши бальне плаття, яке цей кравець шити не хоче. Тому Попелюшка знайде іншого кравця.
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07.07.2023 09:34 Відповісти
пока ни кто не знает, на каких условиях оказываются услуги.
потом видно будет...
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07.07.2023 10:36 Відповісти
Зелені корупціонери самі ніколи не подолають корупцію. Звідси потрібно знайти якийсь легальний спосіб провести вибори і прибрати їх від влади, або знову Майдан і просто за законами воєнного часу розстріляти особливо шкідливих "зегенератів" і таки провести вибори. Без сумніву зелені захочуть "легітимізуватись" через "електронні вибори" з метою їх повної фальсифікації і спробують загнати народ України в "електронне гетто".
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07.07.2023 09:43 Відповісти
Коли не хочуть щось робити - шукають причину . Коли хочуть - шукають можливість .
Мабуть - жодна країна НАТО не відповідала всім вимогам , в момент вступу до альянсу .
Про Туреччину я й взагалі мовчу .. Вона тоді навіть не була насправді - демократичною країною і мала майже ворожі відносини з срср , через протоки .
А Німеччину прийняли до НАТО навіть попри те що частина її , була окупованою срср .
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07.07.2023 09:48 Відповісти
Завдяки ЗЄ Україна отримала таки сцяними ганчірками по пиці.
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07.07.2023 09:56 Відповісти
Наша пісня гарна й нова…. Починаєм її знову.
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07.07.2023 10:03 Відповісти
Тупій бубочці вже ледь не прямим текстом кажуть, що поки будуть єрмаки-татарови і вся їхня кодла - не буде ні НАТО ні навіть достатньо озброєнь. Але тупидлу краще, коли українців щодня сотнями вбивають
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07.07.2023 11:42 Відповісти
Памятаєте в 2008 році як Буш в Бухаресті переконував інші країни надати Україні ПДЧ?Так от тоді Україна була в рази більш корумпованою,совковою,з Януковичем на чолі опозиції,з Росукренерго, з мізерною 20% підтримкою НАТО серед населення і при цьому американців все влаштовувало.Реформи ітд це всього лиш зручна відмазка для Заходу щоб не увязуватись у війну з рашкою.Але це дурна і недальновидна позиція, бо пуйло все рівно почне проти них війну(скоріше всього ядерну).
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07.07.2023 14:41 Відповісти
Отож. А в нас ОПа перетворилась на центральний орган влади. І це в ПАРЛАМЕНТСЬКО президентській республіці. В нас абсолютно не конституційне державне управління. Фактично переворот і свавілля людей, яких ніхто не обирав у владу.
Як таку країну можуть взяти в безпековий союз НАТО ?
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08.07.2023 09:36 Відповісти
 
 