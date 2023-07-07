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У Запоріжжі пролунав вибух, - ЗМІ

запоріжжя

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння військами РФ.

Читайте: В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів, - росЗМІ

Автор: 

вибух (4526) Запоріжжя (2297) Запорізька область (3743)


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Грьобані ляді!!!
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07.07.2023 12:25 Відповісти
Кацапи , здохніть тварюки та дайте нам спокій 😡
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07.07.2023 12:48 Відповісти
Шось серьезное прилетело. Баллистика, наверное.
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07.07.2023 12:49 Відповісти
Коли ракета, то вибух не такий.
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07.07.2023 13:05 Відповісти
Не під час, а після вибуху. Не брешіть. Вибух був такий наче спрацювала ППО.
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07.07.2023 13:04 Відповісти
 
 