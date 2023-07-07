У Запоріжжі пролунав вибух, - ЗМІ
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння військами РФ.
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Станіслав Забара
показати весь коментар07.07.2023 12:25 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Amber
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