У Запоріжжі пролунав вибух, - ЗМІ

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння військами РФ.

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