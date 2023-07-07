Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі, - Столтенберг
Президент України Володимир Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, Зеленський візьме участь у "інагураційній зустрічі".
Топ коментарі
+19 сергей юрко
показати весь коментар07.07.2023 14:40 Відповісти Посилання
+15 Olga Pelle #551280
показати весь коментар07.07.2023 14:38 Відповісти Посилання
+12 Pan Lipko
показати весь коментар07.07.2023 14:44 Відповісти Посилання
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І просто собі йду далі. І ти будеш лицеміром, якщо скажеш, що не стали його зневажати та ненавидіти. Ти захочеш, щоб я, який пройшов повз, страждав. Страждав як ти і будеш радий дочекатися того дня, коли ви змінетесь в ролях. Коли його будуть бити та знущатися, а ти пройдеш поряд. Бо ти йому НІЧОГО не винен. Ось так це працює.
Коли ти йдеш З дівчиною по вулиці де на тебе Може напасти голота-
ТИ ПОТРІБЕН мати свою зброю.
Бо ти відповідальний за себе і за дівчину!
Ти не маешь права розраховувати на « доброго саморітянина» що раптом замість тебе кинеться захіщати Тваю дівчину.
Це твоя відповідальність.
Ні людей які були поруч, а ні поліція яка приіде вже після злочину.
Зрозумів?
Купи собі пістолета. Піди у тір. Навчись їм користуватися. Добре та швидко стріляти.
Навчись захищатися.
В вже потім іди на свою приватну зустріч з дівчиною.
Так воно працюе. Не інакше.
Так що твоя « аналогія» на рівні країн потребує принципового корегування.
Хлопчик: несе всяку *****, стрибає від теми до теми, видумує свої правила і за них починає топити.
Чоловік: пояснює хлопчику реальні правила в світі, на прикладах показуючи хлопчику як працює світ на різних рівнях діяльності та відносин.
Чоловік зробив все що зміг. Він показав хлопчику двері і це вже його вибір битися по ній головою, або зайти всередину і отримати знання.
Далі в мене нема бажання щось дописувати. Я все доступно пояснив і додаткові приклади ні до чого не приведуть. Чоловіки задумаються, хлопчики продовжать істерити і захищати видуманий ними світ.
Так думає хлопчик Дрбест Гуд.
А доросла людина Олексій Бурчак думає по-дорослому, а не як інфантильний дегрод зверху. І тому виживе.
Відповім тобі Про Тайвань. Як « дорослій людині»
Тайваню, як і Україні, не пощастило з сусідом. У нас параша. В него - комуністичний Кітай.
Обідва скажені звіри.
Але Тайвань мае гарну армію. Він гарно озброєний ( вже купив собі пістолета
Вкладае у озброєння та нові технології. Створів добру коаліцію з США та Західом.
Він багато років »живе в осаді», та добре знае чого чекати від коммуністів.
Чи нападе зараз Кітай на Тайвань? Питання відкрите. Мое розуміння ща зараз -ні.
Моа дзедун, відклав обьеднання Тайваня та Кітаю на 100 років. Зараз пройшло 60. Остання заява ден сяо пина була, що вони «готові почекати ще 40 років».
Бо зараз Кітаю не до Тайваню.
Він мае величезні проблеми в єкономіці.
Знову заявився «новий коаід» та косить їх нещадно.
Таким чином Тайвань стоїть. Та буде стояти. А там чи падішах, чи ішак…
Тому навіть якщо ти включиш дегрода і будеш це заперечувати, життя на ясному прикладі показує, що так побудована людина і так вона вчинить при отриманій можливості. Якщо Франція, Германія чи будь-яка країна не зробить все для порятунку від звіра, якого ВОНИ створили, то я буду мріяти про те, що Париж став Бахмутом, а Берлін - Маріуполем. І коли вони будуть просити дайте нам допомогу, я, як сусід буду їх повчати як краще здохнути щоб не втратити людяність та західні цінності. Не без усмішки, звичайно.
Ви можете хотіти, щоб світ і людина були інші. Ну пісяйте проти вітру, вірте в єдинорогів і обманюйте себе та інших, що вони *не такий як всі*. Але найчастіше ручки буде 2, ніжки 2 з народження, зріст не перевищить 250см, зеленої шкіри не буде, а вести себе будете себе так, як закладено в ваших генах, які на 99.999% ідентичні з іншим представником вашого виду.
Не бачу зв'язку.
Слів було багато. Мабуть ємоцій багато. Це добре.
Але не требо мішати все до купи.
Потрібен фокус. На одній думки. Окремо на другій…
Тоді буде зрозуміла «логіка».
Що до мерзенних випадках у середині України то це Ганьба. Це зрозуміло кожному, не тільки Олексію Бурчак. Не треба рвати на собі рубашку.
Таку думку мають мілліони людей.
і про головне:
»я буду мріяти про те, що Париж став Бахмутом, а Берлін - Маріуполем».???
Саме про це зараз мріють москалі!
Вони досить скиглять що "Захід мало їм допомагав у WWll".
Не про то ти мріешь, хлопче!
Мріяти потрібно про Перемогу над кацапами.
Щоб Москва стала Маріуполем, та ніколи параша не підняла голову.
Ось мета.
Ця мета потребує обьеднання всіх зусиль України.
Не мае бути коливань та «другорядних цілей».
Разом до Перемоги!
Ми можемо засуджувати чи заздрити, але це не наша справа.
Ми можемо бути «не згодні, але
Якби не поміч Заходу, що було б з Україною зараз? Скільки людей залишилися би живі?
Тому треба бути дорослими та реалістами.
А не істерити:
» Усе пропало !» як Джуля Тимошенко.
Мне добавить нечего.
Таке враження що коментувачі забули що коїться.
Що Україну методично вбивають кожен день ху&ловськи нацисти.
Що мова іде про існування держави Україна та усіх її мешканців!
Усіх! Малих, дорослих, старих.
Вони приходять щоб знищити усіх. Ця війна торкнеться кожного.
ЗСУ та народ України героїчно боронить свою землю, але сили не рівні.
Ніякого Перелому ще не мае.
Але, коментувпчів це не турбує.
Головне, лайка у середині країни та пошук ворогів на заході. «Сусід, Захід» не допомагае.
Не Ху&ло винен, а Захід!?!
Той не такий. Цей поганий. Захід « поганий», захід « винен», тощо.
Але більша частина суспільства згуртувалась на захисту від ху&ла.
А покидьки деруть країну на шматки.
На саміт приїде зі своїм КРОТОМ?
Олександр Бригинець: За час президенства Зеленського відбулося 5 самітів НАТО І на жодному він не був особисто… Зеленський демонстративно відмовився їхати на Лондонській самміт в 2019 році, бо у нього якраз був медовий місяць з х..лом - це задало тон стосункам Тепер ми чуємо щось схоже на 2019(
КиївМіськБудда: Зелені крадуть мільйярди в ЗСУ і на гуманітарці, п'яними збивають людей, порушують Конституцію - роблять все, що захочуть.
Невже ви справді думаєте, що їм цікава наша думка щодо титрів/мед-канабісу/перейменування Запоріжжя та іншої подібної фігні? Нас розводять, як кошенят…
Олена Бек Самурай: Зелені, як амброзія. Мудрий наріт хворіє, свариться на алергію, але ніколи не вийде вирубити кущі під вікном. Чекає, що хтось інший це зробить. Головне, що хвороба переходить у хронічний стан і не лікується.
Женя, ми це розуміємо дуже добре.
Украіна повинна зробити свої висновки на рівні Держави щодо подальшої політики з німетчиною.
Вибудовати разом з Польщею, Великою Брітаніею, Францією «Свою Політику» до Неметчини.
А не розвішувати вуха на кожен чих Шольця або Штанмаера.
От і все.
А наші почуття ( сором, разочарування) це все у нас повинно бути у середині, і не як головне.
Головне- реальні діла на користь України.
якби зебіли не проголосували па-пріколу Україна була б вже в НАТО, а путлєр засцав напасти.
По друге у попередника не було повномасштабної війни.
По третє, її може і зовсім не було б, бо він мінував, а не розміновував, і не відводив війська з облаштованих і укріплених позицій.
зрозумів, зебаран чи подляковський бот?
Вже по горло в зелайні, а винен Порошенко. Дебіли, ***
курви сидіть будуть в різних камерах.
Це ж не в онлайн піз..ти, читаючи текстики...
Дають Україні, дають ЗСУ, підтримують українців.
Якби це було для зе і опи, то дали тільки піздюлей і послали нах.
Те що зброю та озброєння постачають ЗСУ а не на Банкову - це зрозуміло.
Зеленський = ВГК України.
ОП - взагалі навіть у Конституції немає, тож він тут ні до чого.
можно быковать.
А нет, рога обламали и поставили на место.
" Скажите царю и царице, сядьте ниже ибо упал венец славы вашей с головы вашей." Книга пророка Иеремии 13 : 18
Щас тепло,может и шортах,шлёпанцах подвалит