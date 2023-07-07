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Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі, - Столтенберг

столтенберг,зеленський

Президент України Володимир Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, Зеленський візьме участь у "інагураційній зустрічі".

Також читайте: Лідери НАТО у Вільнюсі затвердять багаторічний пакет підтримки України, який наблизить її до Альянсу, - Столтенберг

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) НАТО (6561) саміт (797) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+19
Создается впечатление, что вы Запад ненавидите даже больше, чем порохоботов
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07.07.2023 14:40 Відповісти
+15
І знову у пожмаканій футболці і штанях
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07.07.2023 14:38 Відповісти
+12
Готуйте 2 стільці. Він сам не їздить
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07.07.2023 14:44 Відповісти
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"С нашей стороны по нам е@ашат! Ты уничтожил часть передка, бл@ть""

Орки заняты уничтожением друг друга артиллерийским огнем на Ореховском направлении и скулят об этом в радиоэфиреhttps://t.me/Ukraine_365News/56782 https://t.me/Ukraine_365News/56782
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07.07.2023 14:36 Відповісти
Создается впечатление, что вы Запад ненавидите даже больше, чем порохоботов
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07.07.2023 14:40 Відповісти
а за що його любити? Якщо ти помираєш від голоду, а пузатий сусід перед тобою спираючись на паркан жере курячу ніжку. Ти просиш його допомогти і дати поїсти, а він дивиться на тебе, хитає головою і каже "А якщо ти кісточкою подавишся? Ні, я не можу так ризикувати." То як до такого сусіда відноситись? Вони навіть літаки, які СПИСАТИ ХОЧУТЬ не можуть ніяк узгодити рішення про початок навчання і передачу. Через 1.5 роки війни. Скільки інтенсивних війн взагалі так довго тривали? Одиниці.
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07.07.2023 14:50 Відповісти
а криголам п***р, ой вибачте, чи як там по-ботофермерські відповідати?
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07.07.2023 15:01 Відповісти
А якщо той сусід постійно давав гроши на хліб і курячу ніжку, а ти їх постійно тратив на алкоголь чи наркоту? Чи ховав по кишенях. При цьому ще за глаза того сусіда оббрехував. Колись ця лавочка прикривається.
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07.07.2023 15:26 Відповісти
А ти просиш не гроші. Не видумуйте фентезі історію. Тут просять конкретно їжу. Не гроші на магазин. Піти і замість *хлєбушка* купити водяру не вийде.
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07.07.2023 15:28 Відповісти
нам эуропа сильно много чего-то давала? не помню такого. А мы потратили на алкоголь и наркоту? не манипулируйте
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07.07.2023 16:09 Відповісти
А тобі нічого не нагадують слова людини, яка нікому і нічого не винна крім батьків. Вона не винна країні в якій народилася, вчилася, працювала, одним словом жила. Але тут нема нічого дивного з огляду на генетику. Тому нам ніхто і нічого не винен із країн заходу іще більше ніж найвеличніший. Ти помирає з голоду тому, що в тебе в першу чергу немає мозку і тебе зробили іще раз і продовжують це робити багато, багато раз. Спасіння утопаючого справа рук в першу чергу самого потопельника.
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07.07.2023 15:44 Відповісти
Ще раз. Ти йдеш з дівчиною по вулиці, на тебе нападає гопота і гвалтує її, тебе, б'ють вас, грабують. А я зі зброєю проходжу мимо і легко можу врятувати. Але я це не роблю, бо тобі нічого не винен.
І просто собі йду далі. І ти будеш лицеміром, якщо скажеш, що не стали його зневажати та ненавидіти. Ти захочеш, щоб я, який пройшов повз, страждав. Страждав як ти і будеш радий дочекатися того дня, коли ви змінетесь в ролях. Коли його будуть бити та знущатися, а ти пройдеш поряд. Бо ти йому НІЧОГО не винен. Ось так це працює.
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07.07.2023 15:54 Відповісти
Леша, хлопчику.

Коли ти йдеш З дівчиною по вулиці де на тебе Може напасти голота-
ТИ ПОТРІБЕН мати свою зброю.

Бо ти відповідальний за себе і за дівчину!

Ти не маешь права розраховувати на « доброго саморітянина» що раптом замість тебе кинеться захіщати Тваю дівчину.

Це твоя відповідальність.
Ні людей які були поруч, а ні поліція яка приіде вже після злочину.

Зрозумів?
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07.07.2023 16:39 Відповісти
А с чого ти взяв, що в тебе найбільша зброя може бути серед усіх? Завжди є рибка побільше. Та навіть так, хто тобі сказав що і грошей в тебе найбільша кількість? Якщо Литва витратить хоч 100% свого ВВП на зброю, вона не встоїть перед росією. І при нападі щоб вона не робила, їй потрібна буде допомога *доброго саморітянина*, бо її зброї недостатньо. І з твоєй дегродної НЕ-логіки виходить те, що вона винна. Як говориться *ти винуватий лиш в тому, що мені дуже хочеться їсти*. Ну все, росія нападає на Литву, та ж не купила 10 000 танків та 3000 літаків, отже винна і хай подихає. Чому Франція повинна її рятувати, а? Тому що якийсь чєл 60 років тому підписав якийсь папірець? Та нові керівники ще навіть не народились в той час, хто вам дає гарантії, що вони допоможуть? Так і у нас, Будапештська ганчірка була використана в туалеті.
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07.07.2023 16:49 Відповісти
Це твоя особисто відповідальність- мати зброю якщо ти зайшов у небезпечний район.

Купи собі пістолета. Піди у тір. Навчись їм користуватися. Добре та швидко стріляти.
Навчись захищатися.

В вже потім іди на свою приватну зустріч з дівчиною.

Так воно працюе. Не інакше.

Так що твоя « аналогія» на рівні країн потребує принципового корегування.
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07.07.2023 17:06 Відповісти
В дискусії =>>

Хлопчик: несе всяку *****, стрибає від теми до теми, видумує свої правила і за них починає топити.

Чоловік: пояснює хлопчику реальні правила в світі, на прикладах показуючи хлопчику як працює світ на різних рівнях діяльності та відносин.

Чоловік зробив все що зміг. Він показав хлопчику двері і це вже його вибір битися по ній головою, або зайти всередину і отримати знання.

Далі в мене нема бажання щось дописувати. Я все доступно пояснив і додаткові приклади ні до чого не приведуть. Чоловіки задумаються, хлопчики продовжать істерити і захищати видуманий ними світ.
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07.07.2023 17:12 Відповісти
Ось Тайвань, кидає баснословні бабки на армію, але не всі 100% свого бюджету. Бо вкладає ще і у розвиток. Але вона знає, що атака буде. Рано чи пізно Китай спробує це зробити. І без допомоги США вони програють за місяць-два. Та навіть якщо всі 100% ВВП вбухає в армію, все одно програє Китаю. Отже Тайвань винен, ***** його Китай. Хоч під воду острів пусти всім своїм арсеналом, Тайвань **** винен!

Так думає хлопчик Дрбест Гуд.

А доросла людина Олексій Бурчак думає по-дорослому, а не як інфантильний дегрод зверху. І тому виживе.
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07.07.2023 16:54 Відповісти
Цікавишся Тайванем?
Відповім тобі Про Тайвань. Як « дорослій людині»

Тайваню, як і Україні, не пощастило з сусідом. У нас параша. В него - комуністичний Кітай.
Обідва скажені звіри.

Але Тайвань мае гарну армію. Він гарно озброєний ( вже купив собі пістолета

Вкладае у озброєння та нові технології. Створів добру коаліцію з США та Західом.

Він багато років »живе в осаді», та добре знае чого чекати від коммуністів.

Чи нападе зараз Кітай на Тайвань? Питання відкрите. Мое розуміння ща зараз -ні.

Моа дзедун, відклав обьеднання Тайваня та Кітаю на 100 років. Зараз пройшло 60. Остання заява ден сяо пина була, що вони «готові почекати ще 40 років».

Бо зараз Кітаю не до Тайваню.
Він мае величезні проблеми в єкономіці.
Знову заявився «новий коаід» та косить їх нещадно.

Таким чином Тайвань стоїть. Та буде стояти. А там чи падішах, чи ішак…
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07.07.2023 17:34 Відповісти
І мої слова підтверджує реальність навіть всередині нашій країні. Коли люди починають кидатись на тих, хто бухає і танцює на тусовочках. А тим часом солдати гинуть в окопах, поки інші там веселяться і радіють життям. І що всі говорять? Мобілізуйте! Киньте їх в окоп, хай відчують, що відчувають наші солдати. Ніщо не нагадує, що я описав вище?

Тому навіть якщо ти включиш дегрода і будеш це заперечувати, життя на ясному прикладі показує, що так побудована людина і так вона вчинить при отриманій можливості. Якщо Франція, Германія чи будь-яка країна не зробить все для порятунку від звіра, якого ВОНИ створили, то я буду мріяти про те, що Париж став Бахмутом, а Берлін - Маріуполем. І коли вони будуть просити дайте нам допомогу, я, як сусід буду їх повчати як краще здохнути щоб не втратити людяність та західні цінності. Не без усмішки, звичайно.
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07.07.2023 16:00 Відповісти
невже ви, пане, не розумієте, що ващі слова підтверджують лише вашу інфантільність, не більш )
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07.07.2023 17:45 Відповісти
Ні, аж ніяк. Бо я усвідомлюю причини таких думок та її наслідки. І вже, в залежності від сили волі та бажання, придушу їх чи залишу як є. Але не буду ідіотом чи лицеміром, щоб стверджувати інше. Така поведінка властива людині і проявиться в 90 відсотках як мінімум. Це не моя уява. Є безліч психологічних експериментів, які пояснюють та підтверджують і так відомі всім властивості поведінки та характеру людини.

Ви можете хотіти, щоб світ і людина були інші. Ну пісяйте проти вітру, вірте в єдинорогів і обманюйте себе та інших, що вони *не такий як всі*. Але найчастіше ручки буде 2, ніжки 2 з народження, зріст не перевищить 250см, зеленої шкіри не буде, а вести себе будете себе так, як закладено в ваших генах, які на 99.999% ідентичні з іншим представником вашого виду.
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07.07.2023 17:53 Відповісти
«Мої слова підтверджують реальність»… Які слова ? Що « Захід поганий» ?
Не бачу зв'язку.

Слів було багато. Мабуть ємоцій багато. Це добре.
Але не требо мішати все до купи.
Потрібен фокус. На одній думки. Окремо на другій…

Тоді буде зрозуміла «логіка».

Що до мерзенних випадках у середині України то це Ганьба. Це зрозуміло кожному, не тільки Олексію Бурчак. Не треба рвати на собі рубашку.
Таку думку мають мілліони людей.

і про головне:
»я буду мріяти про те, що Париж став Бахмутом, а Берлін - Маріуполем».???

Саме про це зараз мріють москалі!
Вони досить скиглять що "Захід мало їм допомагав у WWll".

Не про то ти мріешь, хлопче!

Мріяти потрібно про Перемогу над кацапами.
Щоб Москва стала Маріуполем, та ніколи параша не підняла голову.
Ось мета.

Ця мета потребує обьеднання всіх зусиль України.
Не мае бути коливань та «другорядних цілей».

Разом до Перемоги!
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07.07.2023 18:10 Відповісти
поправочка: он жере не курячу ніжку, перед ним накрыт банкетный стол. А далее все по тексту.
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07.07.2023 16:04 Відповісти
Женя, хто що і де жре- це персональна справа другої людини.

Ми можемо засуджувати чи заздрити, але це не наша справа.

Ми можемо бути «не згодні, але

Якби не поміч Заходу, що було б з Україною зараз? Скільки людей залишилися би живі?

Тому треба бути дорослими та реалістами.
А не істерити:

» Усе пропало !» як Джуля Тимошенко.
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07.07.2023 16:46 Відповісти
попробуйте еще раз внимательно прочитать комменты
Мне добавить нечего.
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07.07.2023 16:58 Відповісти
Таке враження, що це не український сайт.

Таке враження що коментувачі забули що коїться.

Що Україну методично вбивають кожен день ху&ловськи нацисти.

Що мова іде про існування держави Україна та усіх її мешканців!
Усіх! Малих, дорослих, старих.

Вони приходять щоб знищити усіх. Ця війна торкнеться кожного.

ЗСУ та народ України героїчно боронить свою землю, але сили не рівні.
Ніякого Перелому ще не мае.

Але, коментувпчів це не турбує.

Головне, лайка у середині країни та пошук ворогів на заході. «Сусід, Захід» не допомагае.
Не Ху&ло винен, а Захід!?!

Той не такий. Цей поганий. Захід « поганий», захід « винен», тощо.

Але більша частина суспільства згуртувалась на захисту від ху&ла.

А покидьки деруть країну на шматки.
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07.07.2023 16:30 Відповісти
Уломали таки BONEUTIQUEa
На саміт приїде зі своїм КРОТОМ?
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07.07.2023 14:58 Відповісти
чим засоромить ??? рівнем корукції, грабунку власного народу і зради, зі сторони зе влади, на користь кацапів ???
Олександр Бригинець: За час президенства Зеленського відбулося 5 самітів НАТО І на жодному він не був особисто… Зеленський демонстративно відмовився їхати на Лондонській самміт в 2019 році, бо у нього якраз був медовий місяць з х..лом - це задало тон стосункам Тепер ми чуємо щось схоже на 2019(
КиївМіськБудда: Зелені крадуть мільйярди в ЗСУ і на гуманітарці, п'яними збивають людей, порушують Конституцію - роблять все, що захочуть.
Невже ви справді думаєте, що їм цікава наша думка щодо титрів/мед-канабісу/перейменування Запоріжжя та іншої подібної фігні? Нас розводять, як кошенят…
Олена Бек Самурай: Зелені, як амброзія. Мудрий наріт хворіє, свариться на алергію, але ніколи не вийде вирубити кущі під вікном. Чекає, що хтось інший це зробить. Головне, що хвороба переходить у хронічний стан і не лікується.





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07.07.2023 15:17 Відповісти
вы считаете что нечем засоромити?? после одного заявления немцев, что они против кассетников, будь я немцем, то убился б головой об стенку. Это невероятный цинизм, я молчу про остальных еврошлюх и их выкормышей типа амнести, кр. креста, human rights и т.п.
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07.07.2023 16:12 Відповісти
Так, Неметчина, це цинізм. Це подвійні стандарти. Це не підтримка проявлення нової сильної країни після війни- України.

Женя, ми це розуміємо дуже добре.

Украіна повинна зробити свої висновки на рівні Держави щодо подальшої політики з німетчиною.
Вибудовати разом з Польщею, Великою Брітаніею, Францією «Свою Політику» до Неметчини.

А не розвішувати вуха на кожен чих Шольця або Штанмаера.

От і все.

А наші почуття ( сором, разочарування) це все у нас повинно бути у середині, і не як головне.
Головне- реальні діла на користь України.
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07.07.2023 18:35 Відповісти
І знову у пожмаканій футболці і штанях
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07.07.2023 14:38 Відповісти
папереднику в костюме ничего не давали ))
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07.07.2023 14:53 Відповісти
Папереднику дали безвіз і розпочалася євроінтеграція.
якби зебіли не проголосували па-пріколу Україна була б вже в НАТО, а путлєр засцав напасти.
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07.07.2023 15:02 Відповісти
Усім попередникам присвячується: https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM Послухайте, там все геніально сказано
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08.07.2023 10:58 Відповісти
По перше Попередник дбав про те, щоб своє виробляли.
По друге у попередника не було повномасштабної війни.
По третє, її може і зовсім не було б, бо він мінував, а не розміновував, і не відводив війська з облаштованих і укріплених позицій.
зрозумів, зебаран чи подляковський бот?
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07.07.2023 15:11 Відповісти
Знов вам Порошенко в штани сере?
Вже по горло в зелайні, а винен Порошенко. Дебіли, ***
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07.07.2023 15:56 Відповісти
Навідміну від багатьох інших, у мене до Відомо кого є конкретні претензії, власне ті самі що й до Зеленського. Тому я завжди й повторююся. Обоє єднакові.
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08.07.2023 11:00 Відповісти
ничего, переживут
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07.07.2023 15:04 Відповісти
Хто б сумнівався -- градус підіимав .
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07.07.2023 14:40 Відповісти
З огляду на попередні 4 роки, коли Бубачка не з'явився на жоден з самітів, всі сумнівались, включно з дерьмаковцями.
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07.07.2023 14:48 Відповісти
Попередникам присвячується: https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
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08.07.2023 11:01 Відповісти
куда ж он денется-то...
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07.07.2023 14:40 Відповісти
Якщо зе/малоросійська наркоманська убивця не евакуйованих жінок і дітей,злодій,,не поїде на саміт,то уже не встигне у ростов,а останеться одна дорожка в тюрму на довічне,разом зі своїм регентом єрмаком,і всією ФСБешною конторою,тільки,

курви сидіть будуть в різних камерах.
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07.07.2023 14:43 Відповісти
Готуйте 2 стільці. Він сам не їздить
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07.07.2023 14:44 Відповісти
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07.07.2023 14:45 Відповісти
Дівчинку вламали а такий був супротив
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07.07.2023 14:47 Відповісти
Ясно, що поїде, іначе в Ростов до нуковича
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07.07.2023 14:48 Відповісти
Це добре. Там буде весело...
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07.07.2023 14:50 Відповісти
Только бы не обосрался как обычно. Сейчас жара стоит, может и шорты напялить... Ну а про содержание его заявлений я вообще молчу.
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07.07.2023 14:53 Відповісти
Схоже обісреться. Воно ж без суфлеора два слова зв'язати не може, а тут...
Це ж не в онлайн піз..ти, читаючи текстики...
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07.07.2023 16:00 Відповісти
Такі соїзволіл... Напевно ж з А.Б. Тільки хоч рєзнікффа не беріть ( ті яйця і для НАТО задорогі ).
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07.07.2023 14:54 Відповісти
Може йому там пару ATACMS дадуть, і то добре...
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07.07.2023 14:54 Відповісти
Йому ніхто нічого не дає.
Дають Україні, дають ЗСУ, підтримують українців.
Якби це було для зе і опи, то дали тільки піздюлей і послали нах.
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07.07.2023 16:03 Відповісти
ОК, може на саміті об'являть що США надасть Україні ATACMS - так піде?
Те що зброю та озброєння постачають ЗСУ а не на Банкову - це зрозуміло.
Зеленський = ВГК України.
ОП - взагалі навіть у Конституції немає, тож він тут ні до чого.
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07.07.2023 16:27 Відповісти
Ще б футболку переодягнув .
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07.07.2023 15:01 Відповісти
Прибідняється
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07.07.2023 16:05 Відповісти
всем не угодить, не поедет-виноват, поедет виноват
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07.07.2023 15:07 Відповісти
Нечего много пи..ть. Надел корону и думает что властелин вселенной и
можно быковать.
А нет, рога обламали и поставили на место.
" Скажите царю и царице, сядьте ниже ибо упал венец славы вашей с головы вашей." Книга пророка Иеремии 13 : 18
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07.07.2023 16:24 Відповісти
О буде несподіванка, як що Орбан обійме міцно Зе, зі слезою на очах засомоктуе его в губы і промовить: ну що, малий, таки дочекались ми тебе в НАТО!
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07.07.2023 15:08 Відповісти
Какое счастье,великий лидер с бородой,в футболке пожалует
Щас тепло,может и шортах,шлёпанцах подвалит
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07.07.2023 15:20 Відповісти
Он может.
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07.07.2023 16:45 Відповісти
Пупок земли,соизволил.
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07.07.2023 15:32 Відповісти
Оно хоть побрилось? Может этот "атець и спасатель" Украины костюм оденет, а то ведь ему форменные футболки к лицу, как свинье кипа.
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07.07.2023 16:44 Відповісти
Воно не поголиться. Бо там вже морда стала не фотогенічна. Розжирів добряче за час війни.
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07.07.2023 16:59 Відповісти
Найкращий для нас варіант: ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО ЗАРАЗ, після чого - довга (1-3рр.) процедура ратифікацій всіма країнами з умовами (АНТИКОРУПЦІЙН. тощо)...
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07.07.2023 18:53 Відповісти
 
 