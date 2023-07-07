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Новини
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Працюємо над результатом саміту НАТО, остаточних рішень поки немає, - Зеленський

зеленський

Готових рішень саміту НАТО у Вільнюсі щодо інтеграції України до Альянсу поки немає.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над результатом. Це дуже складна робота. Що б там не було, ми точно боротимемося. Але я вважаю, що Альянс може максимально мотивувати і підтримати українців. Українців, перш за все, які борються на полі бою. І тому так потрібен цей результат", - сказав він.

"Але у будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі", - наголосив він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24384) НАТО (6561)


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Топ коментарі
+15
Є одне рішення, але блазню імпічмент не сподобався би
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07.07.2023 16:48 Відповісти
+15
Невже звільните, для початку, з посади єрмака-резнікова?
Це дуже посприяє позитивним рішенням саміту.
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07.07.2023 16:50 Відповісти
+9
Весь 95-й квартал пишет сценарий результатов саммита НАТО.
Правда, в самом НАТО об этом ещё не знают.
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07.07.2023 16:52 Відповісти
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Є одне рішення, але блазню імпічмент не сподобався би
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07.07.2023 16:48 Відповісти
Невже звільните, для початку, з посади єрмака-резнікова?
Це дуже посприяє позитивним рішенням саміту.
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07.07.2023 16:50 Відповісти
Працюемо это кто,он решает какой результат самит НАТО примет?
Дайте ему селёдки.
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07.07.2023 16:50 Відповісти
Весь 95-й квартал пишет сценарий результатов саммита НАТО.
Правда, в самом НАТО об этом ещё не знают.
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07.07.2023 16:52 Відповісти
Не извиняйся, отрицательный результат - это тоже результат. Потом будет и получше. Потом - это после тебя.
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07.07.2023 16:56 Відповісти
Це він так для ''ЗЄбломарахфону'' розпинається? Бо розумні українці вже зрозуміли про що там буде мова.
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07.07.2023 16:56 Відповісти
Балабол їду-неїду. Тьху.
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07.07.2023 17:00 Відповісти
Ні одна з країн НАТО не стала сторонницею у війні.Чотка лінія: допомога зброєю і НЕУЧАСТЬ у війні.Тобто НАТО -зручний устав: якщо ти там,то або воює все НАТО.або ніхто з цих країн не воює "за когось" або проти "когось".Зручно.
Але не нам: нам умова терпіти всі бомбардування,але самім не стріляти і не залітати в росію.Нам сказано: гиньте скільки завгодно по кількості і часу,але винищувачей не отримаєте.
Нас використовують,росію ніхто країною фашизма так і не назвав,на путіна звалили всі провини і пообіцяли арешт.
Я може і безграмотний,але і у нас ніхто війну війною так і не назвав.Зараз "протидія окупації".Війну війною і з 2014 року так і не назвали.То які співсторонники візьмуться,якшо в нас"війна-не війна"?
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07.07.2023 17:00 Відповісти
Суть не у назві (війна--не війна). Суть у тому, що мудрий нарід за 30 років не спромігся забезпечити собі відповідну безпеку від андрофагів, котрі методично знищують український народ та його культуру та мову вже майже 500 років поспіль. Натомість за 200 грн та 2 пакети гречки та цукру "викохали" цілий загін каломойш/фірташів/ахмєтових тощо, котрі нас ******** не гірше за кацапів (низька з/п, нікчемні умови праці, з/п у конвертах тощо). Висновок простий: ніколи не голосуйте за кандидатів з телевізору.
Слава Україні, слава ЗСУ!
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07.07.2023 18:09 Відповісти
Каже Зеля шо иде боротьба за результат --- підкилимна .
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07.07.2023 17:01 Відповісти
А як (чи чим) він буде "боротися"? Грою на піаніно?
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07.07.2023 17:58 Відповісти
Дерьмака з собою теж потягне ,щоб той доповів в кацапію про що там домовились.
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07.07.2023 17:06 Відповісти
Всемудачи
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07.07.2023 17:25 Відповісти
Тобто, буратінка там, у НАТО, самий головний працівник... "Вона працює..." ©
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07.07.2023 17:55 Відповісти
Саміту ще не було, тому остаточних результатів ще не має.

Блін, у нас би за такі твори мабуть з роботи вигнали.
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07.07.2023 18:46 Відповісти
Найкращий для нас варіант: ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО ЗАРАЗ, після чого - довга (1-2-3рр.) процедура ратифікацій всіма країнами з умовами (АНТИКОРУПЦІЙН. тощо)...
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07.07.2023 18:49 Відповісти
 
 