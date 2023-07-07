Працюємо над результатом саміту НАТО, остаточних рішень поки немає, - Зеленський
Готових рішень саміту НАТО у Вільнюсі щодо інтеграції України до Альянсу поки немає.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо над результатом. Це дуже складна робота. Що б там не було, ми точно боротимемося. Але я вважаю, що Альянс може максимально мотивувати і підтримати українців. Українців, перш за все, які борються на полі бою. І тому так потрібен цей результат", - сказав він.
"Але у будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі", - наголосив він.
Топ коментарі
+15 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар07.07.2023 16:48 Відповісти Посилання
+15 Чайка Київ
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+9 ZoV KobZona
показати весь коментар07.07.2023 16:52 Відповісти Посилання
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Це дуже посприяє позитивним рішенням саміту.
Дайте ему селёдки.
Правда, в самом НАТО об этом ещё не знают.
Але не нам: нам умова терпіти всі бомбардування,але самім не стріляти і не залітати в росію.Нам сказано: гиньте скільки завгодно по кількості і часу,але винищувачей не отримаєте.
Нас використовують,росію ніхто країною фашизма так і не назвав,на путіна звалили всі провини і пообіцяли арешт.
Я може і безграмотний,але і у нас ніхто війну війною так і не назвав.Зараз "протидія окупації".Війну війною і з 2014 року так і не назвали.То які співсторонники візьмуться,якшо в нас"війна-не війна"?
Слава Україні, слава ЗСУ!
Блін, у нас би за такі твори мабуть з роботи вигнали.