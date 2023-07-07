Працюємо над результатом саміту НАТО, остаточних рішень поки немає, - Зеленський

Готових рішень саміту НАТО у Вільнюсі щодо інтеграції України до Альянсу поки немає.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над результатом. Це дуже складна робота. Що б там не було, ми точно боротимемося. Але я вважаю, що Альянс може максимально мотивувати і підтримати українців. Українців, перш за все, які борються на полі бою. І тому так потрібен цей результат", - сказав він.

"Але у будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі", - наголосив він.

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