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Німеччина передала Україні інженерну техніку та засоби РЕБ
Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні, який містить інженерну техніку та антидронні засоби.
Це випливає з оновленого списку на сайті уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, доставлено один міст для мостоукладальної бронетехніки BIBER (раніше таких було передано три), один броньований мостоукладач тієї ж компанії BIBER (загалом таких Україна має тепер дев'ять); одну інженерну броньовану машину DACHS (на додаток до чотирьох переданих раніше); шість великовантажних напівпричепів 8x8 HX81 та три причепи (тепер ЗСУ їх мають відповідно 25 і 23).
Також Україна отримала 3 "глушилки" (раніше було поставлено 7); 2 датчики захисту від дронів і створення перешкод.
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