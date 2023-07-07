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Новини Допомога Україні
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Німеччина передала Україні інженерну техніку та засоби РЕБ

biber,мостоукладач

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні, який містить інженерну техніку та антидронні засоби.

Це випливає з оновленого списку на сайті уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, доставлено один міст для мостоукладальної бронетехніки BIBER (раніше таких було передано три), один броньований мостоукладач тієї ж компанії BIBER (загалом таких Україна має тепер дев'ять); одну інженерну броньовану машину DACHS (на додаток до чотирьох переданих раніше); шість великовантажних напівпричепів 8x8 HX81 та три причепи (тепер ЗСУ їх мають відповідно 25 і 23).

Також Україна отримала 3 "глушилки" (раніше було поставлено 7); 2 датчики захисту від дронів і створення перешкод.

Також читайте: Радар для ППО і 16 вантажівок: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Автор: 

Німеччина (7487) зброя (7540)


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07.07.2023 17:43 Відповісти
Дякуємо Німеччині за допомогу 🇩🇪🇺🇦
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07.07.2023 17:47 Відповісти
Дякуємо!
Бібери зараз будуть дуже потрібні!
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07.07.2023 19:05 Відповісти
 
 