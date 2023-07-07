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Новини
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Ввечері 7 липня Зеленський у Стамбулі зустрічається з Ердоганом

зеленський

Ввечері 7 липня президент України Володимир Зеленський завершив свій день візитів у стоиці дружніх країн у Стамбулі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент написав у телеграмі.

Зеленський зазначив: "Завершуємо насичений день у Туреччині.

Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі Миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі, - Столтенберг

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Туреччина (3629)


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Топ коментарі
+4
Катається за рахунок платників податків, а виділити автомобіль для ЗСУ зі свого квартального кортежу не хоче, бо ето другоє.
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07.07.2023 20:32 Відповісти
+4
Ти,курва,спочатку коззабів вижени з України,потім думай про Велике відкрадівнитство...
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07.07.2023 20:36 Відповісти
+2
у "старого лиса" автократа своя гра....
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07.07.2023 20:32 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=XIzt21_ar7g
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07.07.2023 20:56 Відповісти
А от турецьким султаном треба бути особо обережним…

Особливо у питанні з кримом…
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07.07.2023 21:48 Відповісти
у "старого лиса" автократа своя гра....
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07.07.2023 20:32 Відповісти
Катається за рахунок платників податків, а виділити автомобіль для ЗСУ зі свого квартального кортежу не хоче, бо ето другоє.
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07.07.2023 20:32 Відповісти
Пятак, а чому ху&ла у приклад не ставиш?

Тільки лайно на Україну?

Маладец, кацапчик!
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07.07.2023 22:18 Відповісти
Здриснув у Гамерику, ось і сиди там і не відсвічуй тут ухилянт.
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07.07.2023 22:34 Відповісти
Ти,курва,спочатку коззабів вижени з України,потім думай про Велике відкрадівнитство...
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07.07.2023 20:36 Відповісти
Командирів Азову забрав би. Проявив би характер. Фахівці екстракласу фактично в ув'язненні сидять. На війні би знадобилися дуже сильно (війська під їх командуванням за три місяці в оточенні змогли знищити декілька тисяч окупантів якщо хто не пам'ятає).
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07.07.2023 20:51 Відповісти
Эрдоган дал пуйлу гарантии что они воевать больше не будут, иначе бы их не отпустили...
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07.07.2023 22:00 Відповісти
И наверное как всегда вместе с Ермаком, без которого и шагу ступить не может?
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07.07.2023 20:56 Відповісти
чяй пілі...па турєцкі гаварілі...
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07.07.2023 21:01 Відповісти
...І Крим дєлілі...
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07.07.2023 21:23 Відповісти
це таке саме що з орбаном зустрітися...
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07.07.2023 21:06 Відповісти
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07.07.2023 22:41 Відповісти
Знову будуть ділити Україну неньку!
підар арахамія там все рішав....тепер янелох поїхав...
дєрьмака візьміть з собою і не повертайтеся - народ України не жалкуватиме!
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07.07.2023 23:00 Відповісти
 
 