Ввечері 7 липня Зеленський у Стамбулі зустрічається з Ердоганом
Ввечері 7 липня президент України Володимир Зеленський завершив свій день візитів у стоиці дружніх країн у Стамбулі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент написав у телеграмі.
Зеленський зазначив: "Завершуємо насичений день у Туреччині.
Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі Миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами".
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар07.07.2023 20:32 Відповісти Посилання
+4 Костя Лобуряка #551023
показати весь коментар07.07.2023 20:36 Відповісти Посилання
+2 я гражданин Украины
показати весь коментар07.07.2023 20:32 Відповісти Посилання
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Особливо у питанні з кримом…
Тільки лайно на Україну?
Маладец, кацапчик!
підар арахамія там все рішав....тепер янелох поїхав...
дєрьмака візьміть з собою і не повертайтеся - народ України не жалкуватиме!