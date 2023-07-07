Ввечері 7 липня Зеленський у Стамбулі зустрічається з Ердоганом

Ввечері 7 липня президент України Володимир Зеленський завершив свій день візитів у стоиці дружніх країн у Стамбулі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент написав у телеграмі.

Зеленський зазначив: "Завершуємо насичений день у Туреччині.

Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі Миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами".

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