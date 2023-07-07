Генсек ООН Гутерріш проти використання касетних боєприпасів в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає проти використання касетних боєприпасів у війні в Україні.

Про це заявив заступник спікера генсека ООН Фархан Хак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Хак зазначив, що Гутерреш підтримує Конвенцію щодо касетних боєприпасів, яка забороняє будь-яке застосування, накопичення та виробництво такого озброєння та була прийнята 15 років тому. Генсек ООН хоче, щоб усі країни дотримувалися її положень.

"Тому, звичайно, він не хоче, щоб на полі бою продовжували використовувати касетні боєприпаси", - пояснив Хак.

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Зазначимо, Україна не є підписантом Конвенції про заборону використання касетних боєприпасів, отже ЗСУ мають право застосовувати їх для ураження противника.