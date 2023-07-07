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Новини Війна
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Генсек ООН Гутерріш проти використання касетних боєприпасів в Україні

гутерріш,антоніу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає проти використання касетних боєприпасів у війні в Україні.

Про це заявив заступник спікера генсека ООН Фархан Хак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Хак зазначив, що Гутерреш підтримує Конвенцію щодо касетних боєприпасів, яка забороняє будь-яке застосування, накопичення та виробництво такого озброєння та була прийнята 15 років тому. Генсек ООН  хоче, щоб усі країни дотримувалися її положень.

"Тому, звичайно, він не хоче, щоб на полі бою продовжували використовувати касетні боєприпаси", - пояснив Хак.

Також читайте: ООН стурбована тим, що Росія може вийти із зернової угоди, - генсек Гутерріш

Зазначимо, Україна не є підписантом Конвенції про заборону використання касетних боєприпасів, отже ЗСУ мають право застосовувати їх для ураження противника.

Автор: 

ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+92
а шо ты чучело молчало когда кацапы мирняк наваливали касетными боеприпасами, пи...р?
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07.07.2023 23:01 Відповісти
+55
А хіба хтось цікавився його думкою?..
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07.07.2023 23:01 Відповісти
+44
Зроби так щоб кацапи тим не користувалися. Потім повернемось до цього питання.
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07.07.2023 23:04 Відповісти
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Да вообще как-то похер на озабоченность этого шмата слайма !
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08.07.2023 00:55 Відповісти
ООН пора распускать. Гнилые дармоеды.
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08.07.2023 01:24 Відповісти
Ну, від кого б ще цензор цю новину поширював?
Звісно, від цапського медіа
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08.07.2023 01:46 Відповісти
А можна якусь окрему резолюцію прийняти щоб одягнути на нього гамівну сорочку і вставити кляпа жо роту? 🤬
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08.07.2023 02:16 Відповісти
А ще хтось сподівався на інше від Озабочених ОНаністів?
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08.07.2023 03:47 Відповісти
Ха! Ось тут він себе й видав, з чиєї руки хліб жере
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08.07.2023 04:20 Відповісти
Как россияни эти кассетные снаряды начали использовать в Украине с апреля месяц 2022 года то этот функционер молчал , а теперь проснулся и что то начал мямлить .
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08.07.2023 05:25 Відповісти
****, а гуманно вже півтора роки пуляти ракетами і шахедами по багатоповерхівках та ТЦ в будь якій точці України?
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08.07.2023 07:15 Відповісти
прокоментирую как мид рф: "Гутерриш - нацист"
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08.07.2023 07:24 Відповісти
...надо мокши надо!!!Надо было на болотах мацковии сидеть,и не лезть в Ukrainu
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08.07.2023 07:33 Відповісти
Небензя забіг з утречка і грошенят підкинув? Мабуть, вистачило на ціле оголошення занепокоєння.
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08.07.2023 07:32 Відповісти
Небздя гроші роздає наліво і направо, по другому не вміють!
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08.07.2023 07:55 Відповісти
Гуттереш, росіяни вже давно їх використовують! Це тільки сліпі, проплачені росією нек бачать. Пішов в дупу!!!
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08.07.2023 07:53 Відповісти
Гутеріш хоче бути святішим за папу римського і таскати каштани з вогнища чужими руками. З позицій здорового глузду, касетні і подібні ********** мають бути категорично заборонені, але лише для нападаючих держав. Захищатися можна будь чим. Як можна цього не розуміти?
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08.07.2023 08:44 Відповісти
Гутіереш це не ,,хвамілія", це половая орієнтація !!
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08.07.2023 08:55 Відповісти
ООН дивиться на світ російськими очами
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08.07.2023 09:23 Відповісти
Гутериш иди ка ты на... со своими советами. Может мокшам еще талоны на усиленное питание выдать, чтобы не голодали?
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08.07.2023 11:59 Відповісти
США дадуть, наші славні хлопці використають, ну а ООН поетів висловить озабоченість.... А мокшоорки полетять до кобзона... Все згідно правил.... Ах, да ще мокшанські баби получать лади калини, якщо докладуть що озабоченість ООН була правильна....
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08.07.2023 12:06 Відповісти
"А Баба-Яга - проти!"
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08.07.2023 13:04 Відповісти
ООН : "....Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает какое-либо применение, накопление и производство такого вооружения и была принята 15 лет назад. " , Ещё Папа Римский в каком-то лохматом веке запрещал арбалеты, потому что они дескать слишком опасные на поле боя
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08.07.2023 13:04 Відповісти
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