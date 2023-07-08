Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення українців з російського полону

Тема звільнення українських полонених, політв’язнів, у тому числі кримських татар, з російської неволі та повернення депортованих РФ дітей стала однією з перших на переговорах лідерів України та Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Володимир Зеленський під час спільної з Реджепом Ердоганом пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Перші теми, про які ми сьогодні говорили, це наші полонені, різні - і кримські татари, і політв’язні, всі інші полонені, депортовані діти", - зазначив він.

Зеленський запевнив, що триває робота над звільненням з російського полону українських бранців, усі списки є у партнерів.

"Ми дійсно над цим працюємо", - підкреслив глава Української держави.

Водночас Президент нагадав, що у російській в’язниці перебуває заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, та висловив сподівання, що він, як і всі інші полонені й політв’язні будуть вдома.

В свою чергу Ердоган зазначив: "Ми зараз з Росією обговорюємо це питання (йдеться про обмін полоненими між Україною та РФ). І наступного місяця місяця буде візит Путіна до Туреччини, і буде можливість знову обговорити це тет-а-тет. Іноді ми говоримо по телефону, коли є можливість, обговорюємо телефоном це питання".

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