Ворог обстріляв 8 громад на Сумщині, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Миколаївська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

За даними ОВА:

- Білопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (8 вибухів). Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи) та обстріл з мінометів (8 вибухів).

- Дружбівська громада: був гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).

- Зноб-Новгородська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.

- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (15 вибухів).

- Новослобідська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів). Також здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР).

- Миропільська громада: з ворожого БПЛА скинуто 1 снаряд типу ВОГ (1 вибух).

- Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

"Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.