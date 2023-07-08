Через негоду в Україні знеструмлено понад 300 населених пунктів

Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, у 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

"Найбільше - на Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, Полтавщині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій та Миколаївській областях. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

