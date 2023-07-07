У Івано-Франківську через негоду обвалився пішохідний міст, - мер. ФОТО
В Івано-Франківську через різке підняття рівня води обвалився пішохідний міст через річку Бистрицю Солотвинську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.
"Сильні зливи наробили біди в області. І не оминуло й Франківськ. Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній. Прошу всіх бути максимально уважними! Відповідні служби вже працюють на місці. Над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод", - написав мер.
Також він додав, що жертв нема.
"Велика вода обірвала частину берега з боку Німецького озера, також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби. Зараз рівень води досить високий. Після спаду – приступимо до робіт з відновлення цієї частини мосту. Поки вода прибуває. На жаль, є підтоплення в багатьох районах Івано-Франківської області. Відслідковуємо ситуацію по Франківській громаді", - відзначив Марцінків.
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