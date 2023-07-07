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У Івано-Франківську через негоду обвалився пішохідний міст, - мер. ФОТО

В Івано-Франківську через різке підняття рівня води обвалився пішохідний міст через річку Бистрицю Солотвинську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

"Сильні зливи наробили біди в області. І не оминуло й Франківськ. Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній. Прошу всіх бути максимально уважними! Відповідні служби вже працюють на місці. Над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод", - написав мер.

Також він додав, що жертв нема.

"Велика вода обірвала частину берега з боку Німецького озера, також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби. Зараз рівень води досить високий. Після спаду – приступимо до робіт з відновлення цієї частини мосту. Поки вода прибуває. На жаль, є підтоплення в багатьох районах Івано-Франківської області. Відслідковуємо ситуацію по Франківській громаді", - відзначив Марцінків.

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У Івано-Франківську через негоду обвалився пішохідний міст, - мер 01
У Івано-Франківську через негоду обвалився пішохідний міст, - мер 02

Автор: 

Івано-Франківськ (523) міст (1240) негода (760) Марцінків Руслан (100)


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Топ коментарі
+4
чекаю на репліки дебілів про карпатський ліс у Франику.
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07.07.2023 22:06 Відповісти
+4
тільки не підказуйте цьому кацапосрущому, що мадяри межують із Закарпаттям.
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07.07.2023 22:16 Відповісти
+3
Вода не така вже й велика, бувало значно гірше. Судячи з усьог, халтурно побудований.
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07.07.2023 22:20 Відповісти
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чекаю на репліки дебілів про карпатський ліс у Франику.
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07.07.2023 22:06 Відповісти
Вже тут.
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07.07.2023 22:11 Відповісти
Мости кожен рік мають проходити експертизу на їх аварійність. Міська влада мала вчасно ремонтувати цей міст, якщо він був аварійним. Схоже що мер не виконує свою роботу!
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08.07.2023 11:40 Відповісти
Пане Ляшенко,не мучте себе цим мостом і його пошкодженням.В кожній області України є об*єкти,які завжди аварійно псуються.Далі ремонт,тендер,гроші на стихійне лихо,післятендерні накрутки-для кращої якості,перепроектування,і т.д. ...Саме цікаве-відкат,і чекаєм нового дощу.А по суті-опора мосту залита бетоном не на скалі,камені,твердій породі-а на глині.Міст зроблений не монолітом-спеціально,щоб як тільки якась опора чуть-чуть нахилилась-пішохідна балка злітає з опори,і все...
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09.07.2023 16:35 Відповісти
Ось нижче вже один дебілоїд "відстрілявся".
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07.07.2023 22:11 Відповісти
тільки не підказуйте цьому кацапосрущому, що мадяри межують із Закарпаттям.
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07.07.2023 22:16 Відповісти
зато лес рубим , пусть хоть все вырубим , граница рядом , если что свалим к друзьям мадьярам - цыганям.
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07.07.2023 22:07 Відповісти
Вода не така вже й велика, бувало значно гірше. Судячи з усьог, халтурно побудований.
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07.07.2023 22:20 Відповісти
да похоже из гвна и палок. а когда построили? ск в эксплуатации?
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07.07.2023 22:30 Відповісти
Десь на початку 2000-х. Не старий.
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07.07.2023 22:41 Відповісти
вода якраз в самий раз, нанесло всякого мусору після рубок на опору(доречі на інших опорах він теж присутній), цього було достатньо щоб її завалити.
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07.07.2023 22:39 Відповісти
цікаво чи не входить цей міст до переліку об'єктів які відновлювались після зєліного візиту після повені...
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07.07.2023 22:30 Відповісти
Побудований нормально, будували німці, мадяри до того мікрорайону де будували обласну клінічну лікарню і ціле містечко - до тепер кажуть "нмецькі дома", "мадярські дома", десь кінець 70 початок 80. Вперше у житті тоді побачив вікна склопакети, сантехніку та опалення з пластикових труб. Це в обмін на газ
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07.07.2023 22:39 Відповісти
Міст будувався на початку 2000-х, й не має ніякого відношення до німецьких й угорських будинків.
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07.07.2023 22:43 Відповісти
На початку 2000 його підновили, поремонтували верхнє покриття.
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08.07.2023 00:14 Відповісти
Нічого там не "підновлювали". Це повністю новозбудований міст. Старий радянський дерев"яний, розвалився ще на початку 90-х.
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08.07.2023 07:45 Відповісти
Знаючи, як в нас все робиться то можна не сумніватися, що міст рано чи пізно відбудують, а обійдеться він платникам податків у суму, ніби відбудовували Бруклінський міст у Нью-Йорку, але виглядатиме не набагато краще, ніж зараз.
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07.07.2023 22:40 Відповісти
Погода, як погода. Міст кацапи будували
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07.07.2023 23:27 Відповісти
Внезапно мост не расчитан на дожди...
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07.07.2023 23:58 Відповісти
Та він вже стільки повеней витрамав, що іншим мостам не снилось.
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08.07.2023 00:15 Відповісти
З такими інвалідськими колонами дивно що він з десяток років льодохідні періоди зміг пережити.
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09.07.2023 00:32 Відповісти
 
 