У Івано-Франківську через негоду обвалився пішохідний міст, - мер. ФОТО

В Івано-Франківську через різке підняття рівня води обвалився пішохідний міст через річку Бистрицю Солотвинську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

"Сильні зливи наробили біди в області. І не оминуло й Франківськ. Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній. Прошу всіх бути максимально уважними! Відповідні служби вже працюють на місці. Над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод", - написав мер.

Також він додав, що жертв нема.

"Велика вода обірвала частину берега з боку Німецького озера, також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби. Зараз рівень води досить високий. Після спаду – приступимо до робіт з відновлення цієї частини мосту. Поки вода прибуває. На жаль, є підтоплення в багатьох районах Івано-Франківської області. Відслідковуємо ситуацію по Франківській громаді", - відзначив Марцінків.

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