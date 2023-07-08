Більшість німців підтримують вступ України до НАТО, - опитування
Понад половина громадян Німеччини висловлюється на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі. 13% вважають, що воно може початися під час війни.
Про це свідчить опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Згідно з опитуванням, 42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії, тоді як 13% підтримують негайне членство Києва, поки тривають бойові дії.
При цьому 29% респондентів - принципово проти приєднання України до Альянсу.
Водночас більшість німців - 58% - висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни. Проти такого сценарію 26% опитаних, ще 16% не визначились із відповіддю.
> Байден: Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.
"До розгляду цього питання" не дорівнює членству.
"Водночас більшість німців - 58% - висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни."
Неготовими до НАТО, виявилася привладна свора, яка тільки гадить Україні, особливо під час московської війни!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Пильнуймо Україну!