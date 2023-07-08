УКР
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО, - опитування

німеччина

Понад половина громадян Німеччини висловлюється на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі. 13% вважають, що воно може початися під час війни.

Про це свідчить опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Згідно з опитуванням, 42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії, тоді як 13% підтримують негайне членство Києва, поки тривають бойові дії.

При цьому 29% респондентів - принципово проти приєднання України до Альянсу.

Також читайте: Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО

Водночас більшість німців - 58% - висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни. Проти такого сценарію 26% опитаних, ще 16% не визначились із відповіддю.

Автор: 

Якіж ви німці дбайливі! Хочу до вас...
08.07.2023 12:22 Відповісти
А ''вуйко Байда'' проти.
08.07.2023 12:24 Відповісти
Байден не проти, а навіть "за", як і більшість наведених у статті німців: "42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії".
08.07.2023 12:36 Відповісти
Мрійник? Байден навіть за?

> Байден: Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.

"До розгляду цього питання" не дорівнює членству.
08.07.2023 15:42 Відповісти
ЗАГОЛОВОК "Більшість німців підтримують вступ України до НАТО, ПРОТИРІЧИТЬ

"Водночас більшість німців - 58% - висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни."
08.07.2023 12:47 Відповісти
Це німців ще не запитували, чи хочуть вони купувати "дешеві" російські енергоресурси...
08.07.2023 15:44 Відповісти
біьшість німців підтримують вступ України до НАТО, але десь колись коли гори полетять по вітру, бо зара їм некомфортно
08.07.2023 13:16 Відповісти
Українці готові до встапу в НАТО!!
Неготовими до НАТО, виявилася привладна свора, яка тільки гадить Україні, особливо під час московської війни!!
08.07.2023 14:45 Відповісти
 
 