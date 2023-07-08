Більшість німців підтримують вступ України до НАТО, - опитування

Понад половина громадян Німеччини висловлюється на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі. 13% вважають, що воно може початися під час війни.

Про це свідчить опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Згідно з опитуванням, 42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії, тоді як 13% підтримують негайне членство Києва, поки тривають бойові дії.

При цьому 29% респондентів - принципово проти приєднання України до Альянсу.

Водночас більшість німців - 58% - висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни. Проти такого сценарію 26% опитаних, ще 16% не визначились із відповіддю.