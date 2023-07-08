Судді з Черкащини, яка виправдовувала агресію РФ, призначили ₴2 мільйони застави

Керівниці суду з Черкаської області, яка виправдовувала російську агресію, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, 6 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Суму застави Печерський суд Києва визначив у розмірі 2 мільйони гривень.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, судді повідомили про підозру. За даними слідства, вона заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.