2 331 20

Судді з Черкащини, яка виправдовувала агресію РФ, призначили ₴2 мільйони застави

черкащина,суддя

Керівниці суду з Черкаської області, яка виправдовувала російську агресію, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, 6 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Суму застави Печерський суд Києва визначив у розмірі 2 мільйони гривень.

Дивіться: Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, судді повідомили про підозру. За даними слідства, вона заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.

Автор: 

застава (710) суддя (1605) ДБР (3735) Чернігівська область (1046)
Топ коментарі
+15
Потрібно перевірити всі її судові рішення з 2014 року і зайти там мільйон порушень і посадити на довічне.
08.07.2023 12:31 Відповісти
+12
хрінь якась... відпустити ворога під заставу...
08.07.2023 12:25 Відповісти
+12
Печерська ОПГ, а не суд
08.07.2023 12:26 Відповісти
В Черкасах цінник має бути більший... в двіччі, що найменьше...
08.07.2023 12:21 Відповісти
Потрібно перевірити всі її судові рішення з 2014 року і зайти там мільйон порушень і посадити на довічне.
08.07.2023 12:31 Відповісти
хрінь якась... відпустити ворога під заставу...
08.07.2023 12:25 Відповісти
Ті, хто має бабло, для Пещерного суду не вороги, а спонсори.
08.07.2023 12:47 Відповісти
Печерська ОПГ, а не суд
08.07.2023 12:26 Відповісти
Печерний суд - найкорумпованіший суд в Україні.
08.07.2023 12:32 Відповісти
2 лімони? Легко.
08.07.2023 12:41 Відповісти
08.07.2023 12:59 Відповісти
Мало що ця мерзота ма бути покарана ,ма бути покараний і той хто її призначив і ніяких застав ,адже ця істота прибула з окупованих територій ,чи вони всіх за дурнів мають ?
08.07.2023 13:15 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.Мафія де судді майже всі колаборанти та зрадники процвітає.
08.07.2023 13:34 Відповісти
«Змусіть самого неупередженого суддю розбирати свою власну справу, і подивіться, як він почне тлумачити закони!» © П'єр Бомарше
08.07.2023 13:58 Відповісти
Що ж це за закони у нас в гуртожитку, що, тому що крав гроші і брав хабарі можна відкупитися, а тому що вкрав мішок зерна, щоб вижити, зразу дають термін на кічі.
08.07.2023 14:00 Відповісти
Таке враження, що у суддівському корпусі лише скоти!
За зраду застава?
08.07.2023 14:12 Відповісти
і мабуть ще не звільнена
і отримує зарплату з карманів платників податків
08.07.2023 14:58 Відповісти
якв 3астава колаборонтам судив такий самий напевно а червінському герою арешт це шок шок шок
08.07.2023 15:03 Відповісти
Просто цікаво-під який розмір застави випустили б гітлера наші українські суди?Хіба державна зрада може мати ціну?Тарас Бульба,хай книжковий герой,свого власного сина за зраду пристрелив.А тут війна,тисячі загиблих-а пані хай заплатить все буде по "закону"...
08.07.2023 15:43 Відповісти
--- НЕ варто робити великі. круглі очі--- вся ця каста НЕДОТОРКАННИХ --це вірно--підданий домініон ліліПУТІНСЬКОЇ гидоти на теренах України... Яка люто зневажає і Україну. і українців. її закони... Безпардонно--відверто виносить ухвали на користь провладно--корумпованої підлоти; ожирілих здирників--* комунальників із виповзнів КДБ...
Напризначала собі захмарні .мільйонні. зарплати і куражиться над нашим злиденним народом.як хоче... А оприлюднена. мізерна. застава.як для судді--це зайвий доказ їх відвертого знущання над нами... Хто дотичний. має справу із суддями--знає. яке там призирство до пересічного ...які там пихаті амбіції цих амбіцилів--суддів.з яким вони задоволенням мотають тобі кишки. щоб продемонструвати свою "ЗВЕРХНІСТЬ " надлюдини...( Я на своїй ( вкрай вже.задубілій ) шкірі . за десятки років пошуків справедливості судах у всьму цьому пересвідчився. аж за край !
08.07.2023 17:08 Відповісти
Типа - заплати пару лимонов и можешь дальше весело кричать про освободителя путина,мирные бомбежки и братскую засрашку?все в,славном городе печерске,имеет свою цену.
08.07.2023 18:38 Відповісти
Дневной доход свой отдаст и свалит к себе домой в Монако 😁
08.07.2023 19:16 Відповісти
 
 