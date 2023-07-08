Судді з Черкащини, яка виправдовувала агресію РФ, призначили ₴2 мільйони застави
Керівниці суду з Черкаської області, яка виправдовувала російську агресію, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, 6 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Суму застави Печерський суд Києва визначив у розмірі 2 мільйони гривень.
Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, судді повідомили про підозру. За даними слідства, вона заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.
За зраду застава?
і отримує зарплату з карманів платників податків
Напризначала собі захмарні .мільйонні. зарплати і куражиться над нашим злиденним народом.як хоче... А оприлюднена. мізерна. застава.як для судді--це зайвий доказ їх відвертого знущання над нами... Хто дотичний. має справу із суддями--знає. яке там призирство до пересічного ...які там пихаті амбіції цих амбіцилів--суддів.з яким вони задоволенням мотають тобі кишки. щоб продемонструвати свою "ЗВЕРХНІСТЬ " надлюдини...( Я на своїй ( вкрай вже.задубілій ) шкірі . за десятки років пошуків справедливості судах у всьму цьому пересвідчився. аж за край !