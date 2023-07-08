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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим, 46 із них - посмертно

герой,україни

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим. 46 з них - посмертно.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України".

"Кожне прізвище - це історія відваги, це історія волі, це історія України. Дякуємо нашим героям! Дякую кожній сімʼї, яка виховала таких воїнів для України!" - написав Володимир Зеленський у телеграмі.

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Автор: 

Герой України (322) Зеленський Володимир (24384)


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Боже,какой ужас!
Героя дают за ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ поступки
Каких мы теряем людей
Какой генофонд....
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08.07.2023 12:59 Відповісти
Страшная цена за катастрофу 2019года имени 73 процентов.
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08.07.2023 13:25 Відповісти
А своїх героїв марафонщиків не забув?
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08.07.2023 13:35 Відповісти
Низький уклін до Землі, Захисникам України!
Слава Україні!!
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08.07.2023 14:04 Відповісти
Герои получили свои заслуженные награды. Спасибо, воины, за ваш подвиг. Но вот что хочется сказать: зеледент всегда награждает званием Герой Украины в подавляющем большинстве уже погибших воинов... Это что получается? Чтобы быть награжденным такой высокой наградой надо умереть? Я бы с удовольствием пожал руку воину со звездой Героя, встретив его на улице.
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08.07.2023 14:22 Відповісти
 
 