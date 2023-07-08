Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим, 46 із них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим. 46 з них - посмертно.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України".
"Кожне прізвище - це історія відваги, це історія волі, це історія України. Дякуємо нашим героям! Дякую кожній сімʼї, яка виховала таких воїнів для України!" - написав Володимир Зеленський у телеграмі.
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Героя дают за ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ поступки
Каких мы теряем людей
Какой генофонд....
Слава Україні!!