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Зеленський побував на острові Зміїному. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на 500-й день повномасштабного вторгнення РФ відвідав острів Зміїний.

Відео з відвідин Зміїного він опублікував у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент вшанував українських героїв, які билися за острів та звільнили його.

Читайте: Укрпошта присвятила марку річниці визволення Зміїного

"Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші Збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв’язківці, наш народ! Я дякую, дякую всім, хто б’ється заради України", - сказав Зеленський.

"Ми обов’язково переможемо. Обов’язково", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Зміїний (164)


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Топ коментарі
+68
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08.07.2023 09:26 Відповісти
+66
Ермак его хоть в туалет одного отпускает? Или Вова еще не достаточно самостоятелен?
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08.07.2023 09:18 Відповісти
+65
Он бы лучше на Каховскую ГЭС приехал. Посмотрел бы на наглядный результат своего "стирания границ в голове". Мариуполь еще ждет этого "миротворца-минера" и бегуна по фонтанам.
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08.07.2023 09:18 Відповісти
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А без відосіка- ні як? "Турист"...
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08.07.2023 09:30 Відповісти
Богдан з ним на початку ніде не відступав від нього,а тепер і той інший як хвіст у собаки завжди поруч з ним.
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08.07.2023 09:38 Відповісти
Невже кацапи не знали, що воно туди поїхало попливло? А якже 10 замахів на життя... Такий шанс "прогавили"!
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08.07.2023 09:38 Відповісти
хто ж буде своїх агентів такого рангу нищити?
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08.07.2023 10:16 Відповісти
конечно знали.они же ещё в омане грфик составили.
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08.07.2023 11:19 Відповісти
Пусть с завхозом съездят на Чонгар.....
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08.07.2023 09:40 Відповісти
Змеинный сдал,
Змеинный принял.
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08.07.2023 09:43 Відповісти
Главное не ссать.
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08.07.2023 09:47 Відповісти
Там би його разом зі єрмаком і залишити...на вічне поселення....ловили б рибку у мітній воді ...
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08.07.2023 09:50 Відповісти
Підкацапників аж падуча тіпає! (Це означає, що це гідний вчинок Президента!)
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08.07.2023 09:55 Відповісти
Знатно лизнув
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08.07.2023 10:06 Відповісти
о, хєрмацьке падло вдає, що не з фсб)
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08.07.2023 10:30 Відповісти
уй виплюнь ******* рвана,там ще тіла наших спецназівців десь на дні яких воно послало туди помирати,ні за що.
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08.07.2023 11:14 Відповісти
ooo, piar 100 levela , zefanati naverna abasalis ot shcastia ....🤣🤣🤣
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08.07.2023 10:04 Відповісти
У нього вже є двійник? Він же вчора ще був у турне по Європі. Хоче, щоб я повірила, що воно не курнувши і не поспамши помелося на Зміїний? Ні в жисть, можете закидать мене тапками, але воно не здатне працювати більше кількох годин підряд.
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08.07.2023 10:05 Відповісти
а ви пам'ятаєте новорічний Буковель, а потім бац і в Омані з Патрушевим?
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08.07.2023 10:15 Відповісти
Агент 007 !
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08.07.2023 10:45 Відповісти
Видимо со змеиного прямиком на Турцию для встречи с эрдоганом
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08.07.2023 13:14 Відповісти
Є препарати які знижують потяг до сну Наприклад - амфетаміни А тому, хто сидить на "коксі", вживання амфетаміну - все одно, що для алкоголіка зміна "Портвейну 777" на "Біле міцне"
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09.07.2023 07:31 Відповісти
Тепер чекаємо на черговий '' героїчний візит'' ***** на постановочні позиції тіпа в Бахмуті😅😏 Оце єдина користь з візиту зе - камандИ на Зміїний!
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08.07.2023 10:07 Відповісти
с любимым ермачком хоть на край света (о.Змеиный)

моника скумбрию свою хоть видит или с ермачком коротает?
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08.07.2023 10:13 Відповісти
Вони подорожують по світу, шукають хто "убіл еріку".
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08.07.2023 10:47 Відповісти
👍
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08.07.2023 10:24 Відповісти
пиховшек з каналу мертветчука? питань немає. норм підтримка у вави, скрєпна
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08.07.2023 10:32 Відповісти
лизнув, а тепер бігом до Подоляка за ОПовинагородою.
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08.07.2023 10:37 Відповісти
Гідний вчинок, але саме з твоєї вини Боневтік Асфальтний Україна зазнала десятка тисяч жертв. Відосіки не спасуть тебе від народного гніву та суду!
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08.07.2023 10:20 Відповісти
Без Єрмака ні кроку)
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08.07.2023 10:24 Відповісти
З Єрмаком шашлики смачніші й море красивіше.
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08.07.2023 11:24 Відповісти
Суета суётся везде, где только может: ермака хозяевам показать, на море посмотреть.
Но есть нюанс: от бессмысленно-хаотичного движения и создания видимости работы результат не изменится. Было бы лучше наоборот: сидеть на месте, но работать с умом, логикой, смыслом и пользой для страны(а не для своего зеленого стада с коломойским во главе). Тогда и результаты были бы другие.
ПЫСЫ: от сравнений с путиным, который никуда не высовывается, нам ни холодно ни жарко. ну не вылазит, и шо? И все.
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08.07.2023 10:28 Відповісти
И....? Присвоить ему "героя" и выдать удостоверение ветерана?
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08.07.2023 10:29 Відповісти
Вот он настоящий херой,это его имя должно быть в учебниках истории о войне в Украине.Только в книгу нужно добавить сколько его ставленник Буданов уложил своих людей при высадке вертолетного десанта,а после их отступления ВСУ просто накрыли остров с берега.После чего он вновь стал нашим. И ради чего погибли бойцы спецподразделения военной разведки,ради сегодняшнего пиара?
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08.07.2023 10:30 Відповісти
Те що росіяни не збираються вбивати свою агентуру ми вже знаємо, могли пливти прямо в Сочі.
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08.07.2023 10:30 Відповісти
вижу комментаторов чего то коробит
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08.07.2023 10:33 Відповісти
а Я тащусь над ними
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08.07.2023 10:34 Відповісти
спробуй в школу сходити, неписемне
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08.07.2023 10:36 Відповісти
I guess i'm learning
I must be warmer now..
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08.07.2023 10:38 Відповісти
stupid katsap finds google-translate)
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08.07.2023 10:45 Відповісти
слова с песни The Show Must Go On
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08.07.2023 10:52 Відповісти
you better sing "Yarussky"
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08.07.2023 11:00 Відповісти
що бидло класно а тепер ******* радій з того факту що цей уйобок туди відправив помирати спецназ
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08.07.2023 11:15 Відповісти
бачу кцпа, який навіть російську не засвоїв
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08.07.2023 10:35 Відповісти
суржик
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08.07.2023 10:36 Відповісти
не канає, швайнехунд. це кацапська неграмотна без ознак української
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08.07.2023 10:37 Відповісти
На фото единственный военный и тот в костюме...
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08.07.2023 10:39 Відповісти
Шапіто !
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08.07.2023 10:41 Відповісти
Подивіться на взуття з буквою z "головного дипломата" України(((( Ну як можна з таким бидлом, без ніякого етикету вести хоч якісь справи? Дєрьмаки хоч під тилових пацюків косять, а кульоба як надів кросівки на зустріч з байденом(більше як пів року тому), так і не знімає.
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08.07.2023 10:58 Відповісти
згідний з написаним, але не потрібно в "N" New Balance, щось інше вбачати.
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08.07.2023 11:14 Відповісти
Ну це з якого боку подивитись N чи Z. А наш "головний дипломат" навіть такі дрібниці не може продумати .
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08.07.2023 13:45 Відповісти
Там який пітор біля дєрьмака у кросівках з літерою Z
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08.07.2023 18:19 Відповісти
"Настало время *********** историй".
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08.07.2023 10:44 Відповісти
The Show Must Go On
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08.07.2023 10:46 Відповісти
Може уже пора Крим навідати, Вова?
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08.07.2023 10:46 Відповісти
І квартира там є.
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08.07.2023 17:45 Відповісти
Баданов в Євраторіі відпочиває на пляжі ….
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08.07.2023 10:47 Відповісти
путин сейчас как и вы волоса на заднице рвет
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08.07.2023 10:48 Відповісти
Британская разведка описала критическое положение РФ в Бахмуте
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08.07.2023 10:49 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4605137-vsu-poluchyly-shvedskye-bronemashyny-Stridsfordon-90 ВСУ получили шведские бронемашины Stridsfordon 90
https://korrespondent.net/ukraine/4605137-vsu-poluchyly-shvedskye-bronemashyny-Stridsfordon-90
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08.07.2023 10:51 Відповісти
Наполеона заслали на острів Святої Єлени, а Зеленського на Зміїний, це як працює, який Наполеон - такий і острів?
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08.07.2023 11:01 Відповісти
А чего Ермак поперся на остров? Его офис и подчиненные находятся в Киеве!!!
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08.07.2023 11:06 Відповісти
Якщо зеленський не боїться відвідувати Зміїний, значить домовився з путіним
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08.07.2023 11:13 Відповісти
Не треба під час війни знущатися над Президентом України. Переможемо, потім будемо розбиратися, хто і чого накоїв.
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08.07.2023 11:41 Відповісти
З таким зе-мудаками ми можемо зістаритись і померти до перемоги... Нікому буде розбиратись...
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08.07.2023 12:02 Відповісти
Потім уже буде пізно пити Боржомі. Його оточення час даремно не витрачає. Ця піар поїздка з єдиною метою - його відбілення, а не в знак пам'яті посланих ним загиблих спецпризначенців.
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08.07.2023 12:13 Відповісти
Поки сонце зійде роса очі виїсть.
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08.07.2023 12:21 Відповісти
наївний чукотський мальчик. якщо не будемо- то війна ніколи не закінчиться. наші хлопці життя за нас кладуть. а ми як завжди - не розеачуйте човен .сидіть тихо
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08.07.2023 12:58 Відповісти
а воровать у ЗСУ и быть при должности можно? обманывать народ и оставаться президентом, тоже позволено?!
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08.07.2023 15:22 Відповісти
Не дозволено. Тому й змінено усіх президентів до нього. І буде змінено після. На виборах.
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08.07.2023 16:22 Відповісти
А саджати в буцугарню захисників і патріотив це на часі, тратити гроши на телемаровонь і піар себе любимого це нормально, воровати всюди в МО в адміністраціях тв гуманітарке, призначати своїх на посади це теж нермально ?. Ні це для дурнів яких на жаль більшісмть в державі і з цим треба боротись ще вчора
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08.07.2023 16:17 Відповісти
А якщо не знущаться, то його взагалі так "попірдолить", що ми перемогти не зможемо!!!
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09.07.2023 07:37 Відповісти
БЛИН, не может без дешевого КИНА.
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08.07.2023 11:41 Відповісти
Не такое же оно и дешевое, если принять во внимание сколько сил и средств было брошено на обеспечение и прикрытие этой поездки. Вы ж не думаете, что обошлось одним катером с группой вооруженных людей?
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08.07.2023 13:07 Відповісти
А Єрмак для чого? Наркоту за шефом возить, чи що? Іншої необхідності не видно. Та і неясно, хто там шеф...
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08.07.2023 11:54 Відповісти
у вас забыли спросить....
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08.07.2023 12:36 Відповісти
а в тебе видно запитували.ботяра кацапська
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08.07.2023 12:59 Відповісти
А могли ж з цього... прости господи, прєзєдєнта, зробити робинзона! А з єґо вєрнаґа єрмака - п'ятницю!..
Такий шанс про@бали(((
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08.07.2023 13:05 Відповісти
У мене питання, ? Розвідка у ***** працює , ? Розвідників повний офіс президента. Чому , тоді ***** не спробував завдати удару по острову? Цей візит, був погоджений у маскві, чи як це розуміти?
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08.07.2023 13:55 Відповісти
ніт, це значить Ви помиляєшся, і шпигунів там немає
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08.07.2023 15:43 Відповісти
Як то так, там даже без патріотів України.
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08.07.2023 17:55 Відповісти
Амфору знайшов?
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08.07.2023 14:20 Відповісти
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08.07.2023 16:59 Відповісти
Зміїний острів може стати для Зеленського Боневтіка як Святої Єлени для Наполеона Бонапарта.
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08.07.2023 17:08 Відповісти
Їздив на оглядини
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08.07.2023 17:53 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

Оманщина, вона своє робить…. Тому, і не в НАТІ!!
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08.07.2023 17:15 Відповісти
вова
а давай ібанем на зміїний
зробим селфі
люди побачать які ми мужні
а вова не сказав...
ти що ібанутий???
я президент воюючої країни
я не можу через піар ризикувати своїм та вашим життям.
а ху в жо...
поїхали і зробили відос
і пох...й скільки на це пішло грошей
пох..й скільки військових та засобів ппо та про було задіяно
як мінімум пара лямів грн і хузна яка кількість людей, техніки та других ресурсів були приковані аж ніяк не до оборони країни
а прикривали чиїсь сраки через чиюсь дурну, ненажерливу мордоголову
головне піар.... на себе улюблених грошей в державі вистачає
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08.07.2023 20:05 Відповісти
Зелений за все відповість

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08.07.2023 21:12 Відповісти
Не треба пускати цього путінського агента на військові об'єкти👈
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09.07.2023 09:50 Відповісти
Для чого так бездарно тратити наші гроші? Вони б армії згодились. Люди віддають для війська останнє, а ці "кішошники" на відосіки з "Найвеличнішим Боневтіком" мільйони викидають. Говнюки...
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09.07.2023 11:14 Відповісти
..Ми на лодачкі каталісь. Жабі нема більш нагальних справ, чому ж би не вбити день із своїм бойфрендом з ФСБ Гівняком?
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09.07.2023 18:10 Відповісти
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