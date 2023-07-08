Зеленський побував на острові Зміїному. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський на 500-й день повномасштабного вторгнення РФ відвідав острів Зміїний.
Відео з відвідин Зміїного він опублікував у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент вшанував українських героїв, які билися за острів та звільнили його.
"Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші Збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв’язківці, наш народ! Я дякую, дякую всім, хто б’ється заради України", - сказав Зеленський.
"Ми обов’язково переможемо. Обов’язково", - додав він.
Топ коментарі
+68 Vitaliy Mauler #573781
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+66 Vitaliy Mauler #573781
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поїхалопопливло? А якже 10 замахів на життя... Такий шанс "прогавили"!
Змеинный принял.
моника скумбрию свою хоть видит или с ермачком коротает?
оляка за ОПовинагородою.
Но есть нюанс: от бессмысленно-хаотичного движения и создания видимости работы результат не изменится. Было бы лучше наоборот: сидеть на месте, но работать с умом, логикой, смыслом и пользой для страны(а не для своего зеленого стада с коломойским во главе). Тогда и результаты были бы другие.
ПЫСЫ: от сравнений с путиным, который никуда не высовывается, нам ни холодно ни жарко. ну не вылазит, и шо? И все.
I must be warmer now..
https://korrespondent.net/ukraine/4605137-vsu-poluchyly-shvedskye-bronemashyny-Stridsfordon-90
Такий шанс про@бали(((
Оманщина, вона своє робить…. Тому, і не в НАТІ!!
а давай ібанем на зміїний
зробим селфі
люди побачать які ми мужні
а вова не сказав...
ти що ібанутий???
я президент воюючої країни
я не можу через піар ризикувати своїм та вашим життям.
а ху в жо...
поїхали і зробили відос
і пох...й скільки на це пішло грошей
пох..й скільки військових та засобів ппо та про було задіяно
як мінімум пара лямів грн і хузна яка кількість людей, техніки та других ресурсів були приковані аж ніяк не до оборони країни
а прикривали чиїсь сраки через чиюсь дурну, ненажерливу мордоголову
головне піар.... на себе улюблених грошей в державі вистачає