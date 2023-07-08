Зеленський побував на острові Зміїному. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на 500-й день повномасштабного вторгнення РФ відвідав острів Зміїний.

Відео з відвідин Зміїного він опублікував у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент вшанував українських героїв, які билися за острів та звільнили його.

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"Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші Збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв’язківці, наш народ! Я дякую, дякую всім, хто б’ється заради України", - сказав Зеленський.

"Ми обов’язково переможемо. Обов’язково", - додав він.