УКР
Новини Війна
Влада Бєлгородщини передумала повертати додому мешканців Шебекіно

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков призупинив рішення про повернення додому евакуйованих мешканців міста Шебекіно.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Гладков твердить, що в ніч проти 8 липня ЗСУ нібито обстріляли Шебекіно з "Градів". Один із снарядів, за його словами, поцілив у територію центрального ринку. Там сталася пожежа, також загорілися овочева база та один автомобіль.

"Після нічних подій в Шебекіно ухвалили рішення на два дні оголосити вихідні для наших будівельників, які займаються відновленням міста. І призупинимо повернення мешканців з пунктів тимчасового розташування", - написав Гладков.

Дивіться: Бійці ССО знищили станцію спостереження росіян на кордоні з Бєлгородською областю. ВIДЕО

Він обіцяв надалі "орієнтуватися за оперативною обстановкою".

Нагадаємо, 8 червня російські добровольці повідомляли, що сили легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу контролюють низку населених пунктів на території Бєлгородської області РФ, російські війська "зовсім не володіють ситуацією".

Через виїзд мешканців у Шебекіно скасували місцеві вибори.

4 липня губернатор закликав мешканців Шебекіно повертатися додому.

Бєлгород (519)
Топ коментарі
+12
оттягивает момент когда стадо вернется в разграбленные хибары и начнется очередной вой на болотах
08.07.2023 13:11 Відповісти
08.07.2023 13:11 Відповісти
+7
5 лєт шамбілі Бєбєкіно.
08.07.2023 13:19 Відповісти
08.07.2023 13:19 Відповісти
+6
Ото ж бо. Почали повертатися, збільшилася кількість курців, от і почалися пожежі.
08.07.2023 13:10 Відповісти
08.07.2023 13:10 Відповісти
то хай в шемякіно їдуть
08.07.2023 13:12 Відповісти
08.07.2023 13:12 Відповісти
Відразу в Магадан ібо нех.
08.07.2023 13:14 Відповісти
08.07.2023 13:14 Відповісти
Губернатор Бєлгородської області має рацію. Не треба повертати туди мешканців, бо там невдовзі буде по їхньому "зона атчуждєнія", а на мові -- "широкий рівчак з голодними крокодилами". Міжнародною мовою -- "демілітаризована зона"; усі двоногі створіння, що рухаються, будуть розстріляні/знищені без попередження.
08.07.2023 13:16 Відповісти
08.07.2023 13:16 Відповісти
поки зарано повертати - там ще мародери працюють.
08.07.2023 13:20 Відповісти
08.07.2023 13:20 Відповісти
Громадянство може змінитись та потрібна буде віза у власний сортир...
08.07.2023 13:23 Відповісти
08.07.2023 13:23 Відповісти
Вирішили не повертати щоб люди не змогли самостійно оцінити з якого боку були прильоти внаслідок яких були руйнування!!!
08.07.2023 13:55 Відповісти
08.07.2023 13:55 Відповісти
"...Амєріканци далі украм такіє снаряди, каториє разварачіваюцца в воздухє на 180 градусов і люді думают, что іх абстрєліваєт Расія..."
08.07.2023 16:04 Відповісти
08.07.2023 16:04 Відповісти
Ще там не все розкрадено!
08.07.2023 16:24 Відповісти
08.07.2023 16:24 Відповісти
Приїдуть а там все вивезено
08.07.2023 16:28 Відповісти
08.07.2023 16:28 Відповісти
 
 