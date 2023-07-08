Влада Бєлгородщини передумала повертати додому мешканців Шебекіно

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков призупинив рішення про повернення додому евакуйованих мешканців міста Шебекіно.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Гладков твердить, що в ніч проти 8 липня ЗСУ нібито обстріляли Шебекіно з "Градів". Один із снарядів, за його словами, поцілив у територію центрального ринку. Там сталася пожежа, також загорілися овочева база та один автомобіль.

"Після нічних подій в Шебекіно ухвалили рішення на два дні оголосити вихідні для наших будівельників, які займаються відновленням міста. І призупинимо повернення мешканців з пунктів тимчасового розташування", - написав Гладков.

Він обіцяв надалі "орієнтуватися за оперативною обстановкою".

Нагадаємо, 8 червня російські добровольці повідомляли, що сили легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу контролюють низку населених пунктів на території Бєлгородської області РФ, російські війська "зовсім не володіють ситуацією".

Через виїзд мешканців у Шебекіно скасували місцеві вибори.

4 липня губернатор закликав мешканців Шебекіно повертатися додому.