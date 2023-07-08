Росіяни все частіше намагаються незаконно вивезти з країни валюту, - росЗМІ
З березня 2022 року в Росії виявили понад 8,3 тис. спроб обійти обмеження на вивезення валюти, суми якої перевищують установлену межу в $10 тисяч.
Про це пишуть росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними російських митників, в останні 6 місяців число таких спроб зросло порівняно з липнем-груднем 2022 року. У січні-червні 2023 року було порушено 3,6 тисячі справ з приводу спроб вивезення валюти понад встановлений ліміт на загальну суму 423,4 млн рублів. У другому півріччі 2022 року таких справ відкрили 3,1 тисячі на суму 308,6 млн рублів.
Федеральна митна служба уточнює, що спроби нелегального вивезення валюти з Росії з початку 2023 року фіксуються у шість разів частіше, ніж спроби нелегального ввезення.
Найчастіше росіяни намагалися нелегально вивезти кошти до Туреччини, ОАЕ, Азербайджану та Сербії.
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І митників це дивує? Кацапи, хоч і дебіли, але розуміють, що за кордоном потрібна валюта, а не фантіки.
скажіть ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ, що їх під стінами кремля в на москві не спалили.
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества[2].
Вперед, рабссияне!!! Обратно в СССР!!!