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Новини
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Росіяни все частіше намагаються незаконно вивезти з країни валюту, - росЗМІ

долар,долари

З березня 2022 року в Росії виявили понад 8,3 тис. спроб обійти обмеження на вивезення валюти, суми якої перевищують установлену межу в $10 тисяч.

Про це пишуть росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російських митників, в останні 6 місяців число таких спроб зросло порівняно з липнем-груднем 2022 року. У січні-червні 2023 року було порушено 3,6 тисячі справ з приводу спроб вивезення валюти понад встановлений ліміт на загальну суму 423,4 млн рублів. У другому півріччі 2022 року таких справ відкрили 3,1 тисячі на суму 308,6 млн рублів.

Федеральна митна служба уточнює, що спроби нелегального вивезення валюти з Росії з початку 2023 року фіксуються у шість разів частіше, ніж спроби нелегального ввезення.

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Найчастіше росіяни намагалися нелегально вивезти кошти до Туреччини, ОАЕ, Азербайджану та Сербії.

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валюта (2440) росія (66125) економіка (935)


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Федеральна митна служба уточнює, що спроби нелегального вивезення валюти з Росії з початку 2023 року фіксуються у шість разів частіше, ніж спроби нелегального ввезення. Джерело:
===
І митників це дивує? Кацапи, хоч і дебіли, але розуміють, що за кордоном потрібна валюта, а не фантіки.
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08.07.2023 13:54 Відповісти
в нахіба на раші долари та євро?
скажіть ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ, що їх під стінами кремля в на москві не спалили.
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08.07.2023 13:57 Відповісти
Тільки в недорозвиненних, крім паперових грошей, є ще і валюта...
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08.07.2023 14:12 Відповісти
Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков - «бабочки»[1]) «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.

Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества[2].

Вперед, рабссияне!!! Обратно в СССР!!!
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08.07.2023 14:32 Відповісти
А кацапи ще за кордон виїжджають ? Хіба вони в Європі не накидаються на англосаксів та живуть з гейєвропейцями ? Європейці всі поголовно вороги кацапу, нормальному кацапу.
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08.07.2023 16:33 Відповісти
 
 