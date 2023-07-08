Росіяни все частіше намагаються незаконно вивезти з країни валюту, - росЗМІ

З березня 2022 року в Росії виявили понад 8,3 тис. спроб обійти обмеження на вивезення валюти, суми якої перевищують установлену межу в $10 тисяч.

Про це пишуть росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російських митників, в останні 6 місяців число таких спроб зросло порівняно з липнем-груднем 2022 року. У січні-червні 2023 року було порушено 3,6 тисячі справ з приводу спроб вивезення валюти понад встановлений ліміт на загальну суму 423,4 млн рублів. У другому півріччі 2022 року таких справ відкрили 3,1 тисячі на суму 308,6 млн рублів.

Федеральна митна служба уточнює, що спроби нелегального вивезення валюти з Росії з початку 2023 року фіксуються у шість разів частіше, ніж спроби нелегального ввезення.

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Найчастіше росіяни намагалися нелегально вивезти кошти до Туреччини, ОАЕ, Азербайджану та Сербії.