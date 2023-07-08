Окупанти в Криму заявили про "коригування" забезпечення півострова водою

Стратегію забезпечення Криму водою "відкоригують" через руйнування Каховської ГЕС та зниження рівня води у Північно-Кримському каналі.

Про це заявив окупаційний "голова" так званого "парламенту Криму" Володимир Константінов повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии.

За його словами, йдеться про "оптимізацію водної системи, створення додаткових ємностей для накопичення води, використання підземних джерел та деякі інші шляхи вирішення проблеми".

Константінов сказав, що таку програму вже реалізовують.

