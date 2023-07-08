УКР
Окупанти в Криму заявили про "коригування" забезпечення півострова водою

Стратегію забезпечення Криму водою "відкоригують" через руйнування Каховської ГЕС та зниження рівня води у Північно-Кримському каналі.

Про це заявив окупаційний "голова" так званого "парламенту Криму" Володимир Константінов повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии.

За його словами, йдеться про "оптимізацію водної системи, створення додаткових ємностей для накопичення води, використання підземних джерел та деякі інші шляхи вирішення проблеми".

Константінов сказав, що таку програму вже реалізовують.

Дивіться: Північно-Кримський канал обмілів через підрив росіянами Каховської ГЕС. ВIДЕО

Так там Мєдвєдєв Дмітрій вже давно розробив програму опрєснєнія морської води. Правда є нюанс: кацапи підривом Каховської ГЕС засрали і Чорне море. Тепер тільки рецепт Геннадія Москаля: пийте мочу. Десь так!
08.07.2023 15:56 Відповісти
они же нагнали туда ,, отдыхающих,, , им тоже пить хочется , мытся нужно тоже , хотя кацап чужие поношенные трусы может годами носить , а кофеек, чаек , жрать готовить , кораблям тоже пресная вода нужна , не только для питья , охлаждать установки нужно ............пусть страдают , кацап должен страдать.
08.07.2023 16:10 Відповісти
Этот идиот ( тогда он был вице-премьером параши ) умудрился прострелить себе ногу из АК в тире. Это было намного раньше прилета хаймерса ему в дупу.
08.07.2023 16:54 Відповісти
08.07.2023 15:56 Відповісти
Воды на лето им хватит а потом прийми лапотная душа морскую воду за бражку.
08.07.2023 15:59 Відповісти
они же нагнали туда ,, отдыхающих,, , им тоже пить хочется , мытся нужно тоже , хотя кацап чужие поношенные трусы может годами носить , а кофеек, чаек , жрать готовить , кораблям тоже пресная вода нужна , не только для питья , охлаждать установки нужно ............пусть страдают , кацап должен страдать.
08.07.2023 16:10 Відповісти
Так вони ж корита ще прісною драять..
08.07.2023 16:16 Відповісти
А рузьге поцоватизм підлягатиме корекції?
08.07.2023 15:59 Відповісти
еслі в кране нет води- допоможе Нетаньяху.. і весь Ізраїль--але касаби- в чергу!!!
08.07.2023 16:04 Відповісти
Зачекайте тварюки,це тільки квіточки.
08.07.2023 16:07 Відповісти
треба десантними кораблями, як свинособак, воду доставляти
08.07.2023 16:08 Відповісти
Сцяти в канали будуть. Чим ближче ЗСУ, тим більше вологи виділяється.
08.07.2023 16:18 Відповісти
Что там путлер говорил в свое время про выстрел в ногу?
08.07.2023 16:19 Відповісти
Это он про рагозина рассказывал?
08.07.2023 16:30 Відповісти
Российский президент Владимир Путин "не станет стрелять себе в ногу" для того, что "отомстить" Украине, которая после Майдана в 2013-2014 годах вырвалась из-под влияния Москвы. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву, одному из двух главных антиукраинских пропагандистов на российском ТВ наряду с Дмитрием Киселевым, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Рогозин спец по батутам и тесным танковым люкам.
08.07.2023 16:39 Відповісти
Этот идиот ( тогда он был вице-премьером параши ) умудрился прострелить себе ногу из АК в тире. Это было намного раньше прилета хаймерса ему в дупу.
08.07.2023 16:54 Відповісти
Какие там подземные источники, грунтовые воды, там уже соль на полях собирать можно.
08.07.2023 16:39 Відповісти
Кацапських окупантів потрібно знищувати як вид. Зокрема в Криму. Всі засоби для цього прийнятні. Крим буде українським або безлюдним. Ми маємо увійти в уже добряче очищений від свинособак Крим. А так воно і буде. Вата погодилась на "каміння з неба", але Бог не фраєр і розпорядився інакше - буде море вогню з осколками...
08.07.2023 16:44 Відповісти
де підорас Арахамія з пропозиціями у разі гомунітарних проблем забезпечувати Крим водою з материкової України? - трубу протягнути блд
08.07.2023 16:46 Відповісти
Как можно оптимизировать то чего нет. Вода или есть или нет. Воды стремительно становится меньше и начинают делить остатки. Хотя, зачем морочить голову. Украина придет воду приведёт.
08.07.2023 16:56 Відповісти
Севастополь не будет страдать без воды. Страдать будут фермеры и селяне. Очень интересная позиция севастопольских СМИ - все курвы молчат. Как будто все в порядке. Они взвоют когда только реальный будет кризис. Пока что они не потеряли веру в непобедимость РФ и неуязвимость Севастополя.
08.07.2023 18:14 Відповісти
Де Порошенко ? Якщо не помиля
юсь то водичка ще тоді була перекрита.Чі грощі кров'ю не пахнуть -тварі
08.07.2023 19:07 Відповісти
То виходить що зрадили Українців зелені і тишком - нишком пустили воду в окупований і анексований Український Крим? А потім розмінували Чонгар, мости, що дало змогу бістро захопити південь України, оточити Маріуполь. Скільки Українських життів загублено цією зрадою. І ці зрадники типу невідомі......
08.07.2023 19:51 Відповісти
бот подоляцький в спам. реєстрація 08 липня 2023.
08.07.2023 21:32 Відповісти
 
 