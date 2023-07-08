Північно-Кримський канал обмілів через підрив росіянами Каховської ГЕС. ВIДЕО
Вода з каналу до Дніпра майже не доходить. Внаслідок підриву росіянами 6 червня Каховської ГЕС Північно-Кримський канал обмілів.
Відповідне відео опублікував український журналіст та блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Дегенерати, які розпочали війну в тому числі під приводом того, що хотіли отримати воду до Криму, самі себе цієї води й позбавили", - написав Казанський.
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