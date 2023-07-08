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Новини Відео Війна
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Північно-Кримський канал обмілів через підрив росіянами Каховської ГЕС. ВIДЕО

Вода з каналу до Дніпра майже не доходить. Внаслідок підриву росіянами 6 червня Каховської ГЕС Північно-Кримський канал обмілів.

Відповідне відео опублікував український журналіст та блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Дегенерати, які розпочали війну в тому числі під приводом того, що хотіли отримати воду до Криму, самі себе цієї води й позбавили", - написав Казанський.

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Автор: 

Крим (14192) Каховська ГЕС (568)


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Топ коментарі
+26
Цей канал вже ніколи не буде наповнений, бо Каховську дамбу ніхто не буде відновлювати! Дніпро має повернутись до свого історичного русла, а Великий Луг має відновити своє історичне, екологічне та туристичне призначення.
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08.07.2023 11:07 Відповісти
+20
Канал, ЗАЭС, крымский коридор и Мариуполь - часть оманских договорняков. Зеленский там с Монастырским проводил на Чонгаре в феврале 2022 учения... МВД против "диверсионных групп". Куда делась наша армия, никто до сих пор внятно сказать не может.
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08.07.2023 11:12 Відповісти
+19
Будівництво Каховської дамби було величезним екологічним злочином і повторювати цей злочин ніхто не дасть. Меліорація потрібно була виключно в СРСР, бо радянська влада не вміла ефективно хозяйнувати і їй потрібно було качати мільйони тон води, вбиваючи родючі грунти, там де можна вирощувати овочі крапельним поливом! Елеватори є на березі Чорного моря, там достатньо потужностей для експорта зерна. Всі інші доводи це просто смішно.
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08.07.2023 11:22 Відповісти
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Що , є гроші ? Так Укргідроенерго усєгда готово ! Готово набудувати малих ГЕС в Карпатах , І Ташликську ГАЕС враз , і Канівську ГАЕС швиденько , Каховську ГЕС знову - йес . Хлібом не годуйте , дайте щось збудувати на українських річках за ваші гроші !
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08.07.2023 19:37 Відповісти
Из канала в Днепр?! Может все-таки из Днепра в канал?
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08.07.2023 21:15 Відповісти
Та ще й "майже".
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09.07.2023 08:55 Відповісти
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