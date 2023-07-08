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Воїни 36 ОБрМП знищили ворожу САУ на Півдні країни. ВIДЕО

Українські морські піхотинці продовжують свою справу на Півдні країни. Чергову російську 152-мм САУ 2С3 "Акація" виявили та знищили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Відповідне відео з'явилося на сторінці народного депутата Юрія Мисягіна у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського — з’єднання морської піхоти України. 13 квітня в результаті вторгнення Росії підрозділи 36 окремої бригади морської піхоти зуміли з’єднатися з силами полку Азов на території металургійного комбінату Азовсталь та продовжити оборону заводу.

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знищення (7593) 36 окрема бригада морської піхоти (206) САУ (230)


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Я всё ждал взлёта башни
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08.07.2023 10:36 Відповісти
Я чекаю, коли під прикриттям F-16 наші "сушки" будуть розносити вщент такі посадки разом з тим, що там знаходиться...
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08.07.2023 10:42 Відповісти
Красунчики, бережи вас Господь
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08.07.2023 11:03 Відповісти
 
 