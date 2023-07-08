Воїни 36 ОБрМП знищили ворожу САУ на Півдні країни. ВIДЕО

Українські морські піхотинці продовжують свою справу на Півдні країни. Чергову російську 152-мм САУ 2С3 "Акація" виявили та знищили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Відповідне відео з'явилося на сторінці народного депутата Юрія Мисягіна у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського — з’єднання морської піхоти України. 13 квітня в результаті вторгнення Росії підрозділи 36 окремої бригади морської піхоти зуміли з’єднатися з силами полку Азов на території металургійного комбінату Азовсталь та продовжити оборону заводу.

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