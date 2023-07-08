УКР
Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану, - Резніков про Росію

труп

Міністр оборони України Олексій Резніков поділився враженнями від переговорів із росіянами у березні 2022 року, коли вони відмовлялися забирати трупи своїх солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, з нагоди 500 днів від початку повномасштабної російської агресії.

Міністр зазначив: "Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили.

Вперше мене це вразило, коли на перемовинах у Білорусі у березні 2022 року я пропонував російський стороні забрати тисячі тіл знищених російських солдат, розкиданих по наших лісах і полях. Вони не просто відмовилися від своїх – вони брехали один одному, що цих втрат немає.

Щоб виправити цю моральну деградацію знадобляться десятиліття.

Тому ми повинні не просто звільнити від них нашу землю – ми повинні зробити так, щоб це зло дуже довго не могло оговтатися і кілька поколінь не було здатно на агресію".

тварини (480) мораль (17) росія (67841) труп (103) Резніков Олексій (1451)
Топ коментарі
+70
А воровать у воюющей армии - это не моральная деградация?
показати весь коментар
08.07.2023 18:43 Відповісти
+58
Твоюж матінку! Про яку мораль може киздіти ця "яйцева" потвора?
показати весь коментар
08.07.2023 18:43 Відповісти
+52
Та ви н***я не можете уявити, дебіли зелені.
показати весь коментар
08.07.2023 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Я не міг уявити, що Міністр Оборони країни, народ якої стягує копійки на допомогу своїй армии, позичівши очі у Сірка, буде тирити гроші з б'юджету країни собі й тим хто його призначили. І в які б ти, Іудо,
не залазив літаки чи БМП всюди ти застрягнеш яйцями за 17 грн. за кг.
показати весь коментар
08.07.2023 21:58 Відповісти
Я також не міг уявити що після Маріуполя, Бородянка, Ірпіня, Бучі, і під час коли молоді хлопці віддають життя, можуть загубитися 35 млрд грн, можуть коштувати яйця в мо, є показовий саботаж УкрОборонПрому і то тільки то що ми знаємо!!!
Деколи мені здається що МО взагалі не потрібно. В за-га-лі. Бо волонтери забезпечують військо ліпше і постачання техніки було б дешевшим сержант з замовою-волонтер-МІС.
Вина віткати купляти ще додаткову техніку.. доречі і на гроші зекономлені на утримування МО купляти ще і ще техніку.
показати весь коментар
08.07.2023 22:37 Відповісти
Хитромудрий пройдисвіт Рєзніков вдає, що зробив якесь відкриття для себе, ну і для нас, менш розумних, як він вважає, ніж він, хоча давним-давно доктор філософії Йозеф Геббельс дав цим людиноподібним істотам і дуже влучну характеристику «Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а зброд, що виявляє яскраво виражені тваринні риси, це можна повною мірою віднести як до цивільного населення, так і до армії.
Тому ілюзія, що можливий прогрес у позитивному розвитку цієї біомаси, є плід хворої фантазії. І вихід із цієї ситуації, лише радикальний - позбавити їх можливості розмножуватися.
показати весь коментар
08.07.2023 22:49 Відповісти
Ти вже давно цю мораль втратив. Писати далі про тебе?. багато чести.
показати весь коментар
08.07.2023 22:50 Відповісти
А он что действительно думал, что в россии живет великий и благородный народ?
показати весь коментар
09.07.2023 00:05 Відповісти
Почему Резников пишет "деградували" ? Вони такими завжди були.
показати весь коментар
09.07.2023 00:07 Відповісти
Бо тобі, курва, батьки і баба з дідом розказували "что русские харошие", бо служили їм, квартири отримували, посади.

А ми то знали з дитинства що "це кацапи - живодери"

Повна збірка веселих віршів Степана Руданського.pdf/168

20. То-то любо!

Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Звязав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семилїток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
- "Да полна уж тачіть, батька!…
Будєт с нєво, будєт!…
Рєж же, батька! то-то любо,
Как трепатьса будєт!"
показати весь коментар
09.07.2023 01:43 Відповісти
Наверное Резников деградировал гораздо ниже ,, населения большой страны,, гораздо ниже животного уровня. Президент Ермак и его помощники - регионально фсбшное кодла Зе - это ..... просто нет слов ( только можно на русском языке- мате). Грабить воинов, женщин ,детей и стариков, несговорчив о воинах , предавать свой народ?????!!!!
показати весь коментар
09.07.2023 09:52 Відповісти
Кацапи такі які є і якими завжди були - варвари, а от рєзнікови це ще більш аморальні створіння, це падальщики і живодери, вампіри на тілі країни.
показати весь коментар
09.07.2023 14:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 