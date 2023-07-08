Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану, - Резніков про Росію

Міністр оборони України Олексій Резніков поділився враженнями від переговорів із росіянами у березні 2022 року, коли вони відмовлялися забирати трупи своїх солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, з нагоди 500 днів від початку повномасштабної російської агресії.

Міністр зазначив: "Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили.

Вперше мене це вразило, коли на перемовинах у Білорусі у березні 2022 року я пропонував російський стороні забрати тисячі тіл знищених російських солдат, розкиданих по наших лісах і полях. Вони не просто відмовилися від своїх – вони брехали один одному, що цих втрат немає.

Щоб виправити цю моральну деградацію знадобляться десятиліття.

Тому ми повинні не просто звільнити від них нашу землю – ми повинні зробити так, щоб це зло дуже довго не могло оговтатися і кілька поколінь не було здатно на агресію".

