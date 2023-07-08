Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану, - Резніков про Росію
Міністр оборони України Олексій Резніков поділився враженнями від переговорів із росіянами у березні 2022 року, коли вони відмовлялися забирати трупи своїх солдат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, з нагоди 500 днів від початку повномасштабної російської агресії.
Міністр зазначив: "Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили.
Вперше мене це вразило, коли на перемовинах у Білорусі у березні 2022 року я пропонував російський стороні забрати тисячі тіл знищених російських солдат, розкиданих по наших лісах і полях. Вони не просто відмовилися від своїх – вони брехали один одному, що цих втрат немає.
Щоб виправити цю моральну деградацію знадобляться десятиліття.
Тому ми повинні не просто звільнити від них нашу землю – ми повинні зробити так, щоб це зло дуже довго не могло оговтатися і кілька поколінь не було здатно на агресію".
не залазив літаки чи БМП всюди ти застрягнеш яйцями за 17 грн. за кг.
Деколи мені здається що МО взагалі не потрібно. В за-га-лі. Бо волонтери забезпечують військо ліпше і постачання техніки було б дешевшим сержант з замовою-волонтер-МІС.
Вина віткати купляти ще додаткову техніку.. доречі і на гроші зекономлені на утримування МО купляти ще і ще техніку.
Тому ілюзія, що можливий прогрес у позитивному розвитку цієї біомаси, є плід хворої фантазії. І вихід із цієї ситуації, лише радикальний - позбавити їх можливості розмножуватися.
А ми то знали з дитинства що "це кацапи - живодери"
Повна збірка веселих віршів Степана Руданського.pdf/168
20. То-то любо!
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Звязав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семилїток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
- "Да полна уж тачіть, батька!…
Будєт с нєво, будєт!…
Рєж же, батька! то-то любо,
Как трепатьса будєт!"