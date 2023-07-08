Росіяни 271 раз влучили в енергетичні об’єкти України, - Галущенко

Половина всієї енергосистеми України постраждала від обстрілів російських військ, верифіковане 271 вороже влучання.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про втрати, то 50% всієї енергосистеми - це і генерація, і система передачі - зазнали ударів росіян. Насправді ми говоримо, що в нас верифіковано 271 влучання різного роду", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС, - Міненерго

Міністр підкреслив, що з 10 жовтня 2022 року до 9 березня цього року українська енергетика перебувала під щоденними російськими обстрілами.

За його словами, є об’єкти, які знищені вщент і не підлягають відновленню.

Водночас Галущенко підкреслив, що українські енергетики вже розпочали наймасштабнішу ремонтну кампанію за всю історію України, оскільки стоїть завдання максимально відновитися до початку опалювального сезону.

Він також нагадав, що Світовий банк оцінив збитки української енергетики в 11 млрд доларів США, однак додав, що ця цифра не є статичною, обстріли тривають і сума вже більша.