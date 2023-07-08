УКР
Росіяни 271 раз влучили в енергетичні об’єкти України, - Галущенко

галущенко

Половина всієї енергосистеми України постраждала від обстрілів російських військ, верифіковане 271 вороже влучання.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про втрати, то 50% всієї енергосистеми - це і генерація, і система передачі - зазнали ударів росіян. Насправді ми говоримо, що в нас верифіковано 271 влучання різного роду", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС, - Міненерго

Міністр підкреслив, що з 10 жовтня 2022 року до 9 березня цього року українська енергетика перебувала під щоденними російськими обстрілами.

За його словами, є об’єкти, які знищені вщент і не підлягають відновленню.

Водночас Галущенко підкреслив, що українські енергетики вже розпочали наймасштабнішу ремонтну кампанію за всю історію України, оскільки стоїть завдання максимально відновитися до початку опалювального сезону.

Він також нагадав, що Світовий банк оцінив збитки української енергетики в 11 млрд доларів США, однак додав, що ця цифра не є статичною, обстріли тривають і сума вже більша.

обстріл (30952) енергетика (2696) Галущенко Герман (548)
А скільки раз ЗСУ влучили по кацапських об'єктах, насмілюсь поцікавитись, ілі єта другоє
08.07.2023 19:13 Відповісти
саме тому підняли тариф..
галущенко- тебе треба насадити на 3 квт тен і підсмажувати поки бебехи не виваляться
08.07.2023 19:19 Відповісти
Мабуть, добре, що Шмигаль-Галущенко разом та завчасно із власникам облЕнерго за 3 роки «виконали у повному обсязі», вимоги

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
Результати цього на собі відчули Українці!
Слава Україні!!
08.07.2023 19:24 Відповісти
Чомусь мені така статистика нагадує старий радянський фільм "Попелюшка". Там де було "принц мені посміхнувся 3 рази, подивився 5 разів..." чи щось таке. А результат? У фільмі він був нульовий, а тут як?

Однак, все одно, велика подяка тим, хто зараз відновлює мережі і розподільчі станції - вони не менші герої, ніж воїни, але є ще питання захисту цих об'єктів, яке лежить у сфері ОВА, призначених з Банкової. Щось робиться в цій царині (окрім барабанів, пателень та іншого)? Бо інформації (у відкритому доступі) з цього приводу - нуль...
08.07.2023 19:27 Відповісти
аналогічна асоціація. але вона дозволяє парашникам зробити висновки й внести кореляцію.
08.07.2023 19:33 Відповісти
До міністерської посади Г.Галущенко був афільований ФСБ-шніком А.Деркачем в Енергоатом.
08.07.2023 19:52 Відповісти
Спочатку ТЕЦи,ТЕСи і обленерго заберіть у ригів і російських бариг таких,як Григоришин,а потім вже щось робіть.А то получається,що ми з своїх карманів будем оплачувати Бєні,Ахмєтову,Суркісу і т.д. збитки. а в мому місті взагалі ТЕЦ продали людині Юри Єнакієвського,який штучно її зупинив в зимку і держава мало того,що вклала 2 млн. дол. в модернізацію перед продажею,так ще не отримувала штучно цілу зиму +200 МВт в мережу,та й зараз вона зупинена штучно,хоча туди не прилітало.
09.07.2023 05:23 Відповісти
 
 