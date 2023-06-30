Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС, - Міненерго
Окупанти відрізали Україну від систем моніторингу на ЗАЕС, тому неможливо буде зафіксувати аварію у режимі реального часу, якщо вона станеться.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Зараз у нас ситуація складніша, адже вони (окупанти. - Ред.) відрізали нас від моніторингу ситуації на станції. Тобто, якщо вони, не дай бог, вчинять якусь дію, внаслідок чого відбудеться аварія, то у нас немає доступу до систем моніторингу, які одразу в режимі реального часу можуть це відфіксувати", - зазначив він.
Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін пояснив, що Україна має датчики радіаційного контролю на підконтрольній території на правобережжі.
"Якщо дійсно буде викид радіації на станції, ми матимемо інформацію за кілька годин. Я думаю, якщо буде нормальна ситуація із повітрям, то буквально за кілька хвилин матимемо інформацію. Також на інших станціях протягом годин інформація з’являтиметься про підвищення радіаційного фону у допустимих рамках. Але все одно це свідчитиме про те, що щось сталось на ЗАЕС", - пояснив він.
Галущенко додав, що наступні кроки Росії у відповідь на умови української сторони покажуть її готовність до зниження рівня напруги на ЗАЕС.
"Це - звичайні вимоги. Якщо у відповідь на це станція стає федеральною власністю, реєструється відповідна компанія в Росії, з аналогічною назвою, то очевидно що ми рухаємось в різні боки. Зараз відповідь очевидна - коли немає руху у забезпеченні радіаційної безпеки", - зауважив він.
За словами Галущенка, також Україна підтримує зв’язок із Міжнародним агентством з ядерної енергії та його керівником Рафаелем Гроссі щодо небезпеки деградації обладнання на станції, обумовленого режимом її експлуатації під керівництвом російської окупаційної адміністрації.
"Ми це комунікуємо із Гроссі та МАГАТЕ - це режим експлуатації станції. Якщо ми говоримо не про аварію, а про експлуатацію, то мета – це деградація устаткування. Це очевидно, і очевидно для МАГАТЕ. Вони це бачать, що відбуваються дії, (спрямовані — ред.) на деградацію устаткування. Навіть якщо вони не вчинять терористичний акт, то щоб ми отримали станцію назад максимально не в робочому стані", - підсумував Галущенко.
Будь ласка, зачекайте...
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підрив ЗАЕС можна вважати вже здійсненою подією, це невідворотна ситуація яка стовідсотково станеться.
1. Зачем он расписывается в собственной слабости на весь мир?
2. Ну есть у тебя проблемы. Решай их. А не оправдывайся. Чисто бюрократический подход.
3. Он настолько туп что не понимает что это все отслеживается в параше?
Что он передал «чувствительную информацию» врагу?
Такое впечатление что у Шмыгаля нет грамотных сотрудников. Все треш от которого надо быстро освобождаться.
Да и сам Шмагаль « технический премьер» управляемый из ОПы.
Не хочу критиковать « власть» Украины до Перемоги.
Але залишати усе без змін теж не е вихід
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Що за маячня?
Не можна ж було понаставити датчиків на нашому березі Дніпра... це ж не барабани і овочерізки закупати в сховища.
Підрив Каховської ГЕС у Румунії зафіксувати змогли!
Наша земля глянулась тим,хто 70 років воює з арабами і кінця краю цьому не бачить.Ось і вирішили переїхати.Рашку використовують для цього.Путлер просто виконавець,він не самостійний ігрок.
Комусь ця інфа буде смішною-але мені зовсім не до сміху.
Дате вгадаю, земля плоска? А американці ніколи не висаджувалися на Місяці, так?
Це мені таке розказували,коли я заявлял,що барановірус лохотрон,а шмакцинація-це отрута.
А потім в У Саксонії, в шахтарському містечку Циннвальд-Георгенфельд, активісти поставили двометровий пам'ятник-знак із зображенням шприца на підставі. Це перший у світі меморіал, присвячений людям, які загинули від експерименту, який над ними поставили західні фармкомпанії.
Ха-ха-ха..А навіщо віджимати?Ім дадуть команду уйти.Для початку зъясуйте,хто править рашкою?
Це чудово розказав Жирік,коли не прикідувався клоуном. https://www.youtube.com/watch?v=jOzgnFwiLIU&ab_channel=AlexandrGentelev Жириновский Кто правит страной
Була би земля,а відстроїти все не проблема.Араби в пустелі хмарочоси будують.
Мені не вірили,що налічку будуть забороняти,а теперь ось що.
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-hotyat-zapretit-nalichnye-raschety-2359288.html В Украине хотят запретить расчеты наличными
Займайтесь більше саморозвитком,читайте,може більше побачите.Бувайте.
По ситуації на Запорізькій АЕС. Можу всіх заспокоїти. Другого Чорнобиля не буде і бути не може. Ось чому.
Нагадаю історію. Після катастрофи на АЕС Фукушіма в Японії, країни ЄС вирішили провести "стрес-тести", щоб переконатися, що аналогічна біда на АЕС Європи не трапиться. Україна також приєдналася до цього процесу.
30 грудня 2011 року Державна інспекція ядерного регулювання опублікувала результати стрес-тестів. За їх результатами на українських АЕС були запроваджені технологічні рішення, які виключають можливість повторення аварії на АЕС Фукушіма. Зокрема, були створені системи перетворення водню, щоб виключити можливість вибуху реактора навіть за умови втрати електропостачання, втрати рідини охолоджувача, землетрусу і інших несприятливих обставин.
Отож кажу.
Ніякого вибуху реакторів на Запорізькій АЕС не може бути.
Коли нас лякають Чорнобилем, то забувають сказати про принципову відмінність реакторів на Запорізькій АЕС (ВВЕР-1000, проект В-320) від чорнобильських реакторів РБМК-1000.
По-перше, всі реактори ВВЕР-1000 сховані у герметичний конфаймент - оболонку з півтораметрового напруженого залізобетону, яка має витримати як зовнішнє падіння легкого літака, так і внутрішній вибух, аварію і викид радіоактивних матеріалів.
На Чорнобильській АЕС такого конфайменту не було. До речі, його немає і на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС, де досі експлуатують чорнобильські ректори РБМК. Не варто там необачно курити.
Отож, реактор закритий в герметичній оболонці, за яку нічого не вийде, хіба що орки почнуть планомірно бомбардувати конфаймент декількома надпотужними бомбами. Та навіть після цього ще треба зруйнувати корпус реактора...
По-друге, на ЗАЕС, в реакторах ВВЕР-1000, лише 66 тонн урану в кожному реакторі. В чорнобильських реакторах РБМК було значно більше - 192 тонни.
По-третє, реактори на Запорізькій АЕС - докритичні, на відміну від Чорнобильскої АЕС, де були надкритичні. Це означає, що в реакторі не може статися самовільний розгон потужності, як це було на ЧАЕС.
Якщо реактор ВВЕР-1000 залишити без нагляду, то він самовільно заглохне. На ЧАЕС було навпаки.
Максимум, до чого може призвести катастрофа на Запорізькій АЕС - це розплавлення активної зони і незворотнє руйнування самого реактора в середині конфайменту. В такому разі ми не зможемо відновити роботу ЗАЕС, адже реактор ремонту не підлягає.
Всі прогнози, за якими Україну і Європу накриває хмара радіоактивного забруднення після аварії на ЗАЕС - це маячня для жовтої преси.
Перший радіоктивний контур теплоносія теж знаходиться в середині конфайменту. Якщо відбудеться витік, то це буде внутрішня аварія на ЗАЕС, але не катастрофа національного масштабу.
Потенційною загрозою на майданчику ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 100 дуже міцних залізо-бетонних контейнерів, що стоять під відкритим небом. Вони дуже надійні, але не передбачені на випадок цілеспрямованого бомбардування.
Але навіть в такому разі, при підриві може статися розгерметизація декількох контейнерів зі ста наявних, але ніяк не всіх одразу.
Масштабна біда може статися хіба що у випадку удару по ЗАЕС тактичною ядерною зброєю.
Але це буде вже зовсім інша історія.
Руйнування дамби Каховської ГЕС вже наробило поки що значно більшої шкоди, ніж будь-яка потенційно можлива аварія на ЗАЕС.
Так що поки що можете спати спокійно.
Якщо взагалі можете.
Взято звідси https://www.facebook.com/oleksiy.tolkachov/posts/6592347787451544 тиць
Зараз там кацапи і ех завдання підрив, а не стрес тест