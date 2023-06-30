Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС, - Міненерго

Окупанти відрізали Україну від систем моніторингу на ЗАЕС, тому неможливо буде зафіксувати аварію у режимі реального часу, якщо вона станеться.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Зараз у нас ситуація складніша, адже вони (окупанти. - Ред.) відрізали нас від моніторингу ситуації на станції. Тобто, якщо вони, не дай бог, вчинять якусь дію, внаслідок чого відбудеться аварія, то у нас немає доступу до систем моніторингу, які одразу в режимі реального часу можуть це відфіксувати", - зазначив він.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін пояснив, що Україна має датчики радіаційного контролю на підконтрольній території на правобережжі.

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"Якщо дійсно буде викид радіації на станції, ми матимемо інформацію за кілька годин. Я думаю, якщо буде нормальна ситуація із повітрям, то буквально за кілька хвилин матимемо інформацію. Також на інших станціях протягом годин інформація з’являтиметься про підвищення радіаційного фону у допустимих рамках. Але все одно це свідчитиме про те, що щось сталось на ЗАЕС", - пояснив він.

Галущенко додав, що наступні кроки Росії у відповідь на умови української сторони покажуть її готовність до зниження рівня напруги на ЗАЕС.

"Це - звичайні вимоги. Якщо у відповідь на це станція стає федеральною власністю, реєструється відповідна компанія в Росії, з аналогічною назвою, то очевидно що ми рухаємось в різні боки. Зараз відповідь очевидна - коли немає руху у забезпеченні радіаційної безпеки", - зауважив він.

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За словами Галущенка, також Україна підтримує зв’язок із Міжнародним агентством з ядерної енергії та його керівником Рафаелем Гроссі щодо небезпеки деградації обладнання на станції, обумовленого режимом її експлуатації під керівництвом російської окупаційної адміністрації.

"Ми це комунікуємо із Гроссі та МАГАТЕ - це режим експлуатації станції. Якщо ми говоримо не про аварію, а про експлуатацію, то мета – це деградація устаткування. Це очевидно, і очевидно для МАГАТЕ. Вони це бачать, що відбуваються дії, (спрямовані — ред.) на деградацію устаткування. Навіть якщо вони не вчинять терористичний акт, то щоб ми отримали станцію назад максимально не в робочому стані", - підсумував Галущенко.