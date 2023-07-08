Ізраїльська система оповіщення запрацює в Україні у вересні, - посол Бродський
Ізраїльська система раннього сповіщення про небезпеку з повітря почне працювати в Україні у вересні.
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
"Вона перебуває у процесі передачі та адаптації. Графік передачі системи узгоджений двома сторонами, фахівці з Ізраїлю та України зустрічаються, працюють та активно роблять все, щоб ця система запрацювала тут якнайшвидше", – сказав Бродський.
"Мені називали різні терміни. Але я чув, що у вересні, принаймні, частина цієї системи має запрацювати", – уточнив посол.
За словами Бродського, система оповіщення буде не такою самою, як в Ізраїлі. Це пов'язано із розмірами України та особливостями загроз, з якими країна стикається. Фактично на основі ізраїльської потрібно створити нову систему.
"Ви знаєте, що Ізраїль насамперед має справу з ракетами малого радіусу дії, досить примітивними, ними нас обстрілюють здебільшого із сектора Гази. Саме з цим пов'язана ефективність, до речі, "Залізного куполу", про який так багато говорили… "Залізний купол" та наша система оповіщення ефективно діють проти тих загроз, з якими стикаємося ми. Ні те, ні інше не було б ефективним за умов України, яка перебуває під обстрілами балістичними та крилатими ракетами. Востаннє ми стикалися з подібними загрозами під час війни в Перській затоці 1991 року, коли нас обстрілювали з Іраку. Що нас тоді врятувало? "Петріоти", які сьогодні рятують і вас", – пояснив посол.
Також Бродський заявив, що вважає неправильним обговорювати питання військової співпраці у публічній сфері.
"Ці питання мають обговорюватися спеціальними каналами, і чим далі від преси, тим краще", – сказав він.
Система, яка в домашніх умовах методом проб і помилок розроблялася і запроваджувалась понад чверть століття, на чужій території за 2-3 місяці аж ніяк не може вступити в дію. Просто фізично неможливе. Якщо зроблять за 7-8 місяців, це буде унікальне явище.
Телемарафонському "піплу" немає чого "хавати", тож то мають обговорювати тамтешні "експерти" по всім питанням.
Допомагають завжди і всім, причому допомагають безкорисливо. Серед перших посилають команди рятувальників постраждалим від землетрусу, розвинена система благодійності та різних фондів як усередині, так і поза країною.
Це те, що є, насправді.
Але переконувати вас не буду, думайте як вам зручно
Далекі і ближні радари виявлення мети, що наближається, обчислювачі траєкторії, обробний центр прийняття рішення, система оповіщення саме конкретного району з найбільшою ймовірністю влучення та ін. та ін.
Все під керуванням штучного інтелекту. Людині з її швидкістю реакції там робити нічого
це просто суперсистема виявлення цілей !!!!
"дорогого стоіт" і в прямому і в переносному сенсі
чув що не безкоштовно, але така система того варта
Система визначає та простежує цілі в режимі "нон-стоп". Мета змінила траєкторію, і передбачуваний район поразки також змінюється. Якщо це С-300 з балістичною траєкторією, то там достатньо одноразового обчислення (швидкість-напрямок-маса) і район передбачуваного влучення практично відомий. Якщо ракета маневрена, то й ведуть її з усіма її маневрами до фінального етапу, і тільки тоді дають сирену тривоги.
Мета - це швидше щось із області піднесеного.
Але й мене зрозумійте, я більше 30 років не використовував української мови і думав, що забув її остаточно. А торік почав писати, і згадав. Але, мабуть, не на 100%
Бо ***** мріє відволікти увагу США й ЕС на якийсь інший конфлікт й зараз він шукає приводу передати хезболі якійсь нові ракети . А розброїти Хізбалу Ізраїль може виключно через нову суходольну операцію .
Так що стратегічно Ізраїль дуже зацікавленний в тотальній поразці підарашки . Зацікавлений кровно . Бо саме московія головний спонсор усіх терорістичний угрупувань світу . Але тактично він так само кровно не зацікавленний в поширенні з"язків хізбали й хамасу з московитами . Та й Україна повинна бути зацікавленна , що великий військовий конфлікт був у світі один й уся увага країн ЕС й США була на ньому .
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зізнався, що країна-агресор Росія досі виробляє безпілотники за ізраїльською ліцензією. Це відбувається на Уральському заводі цивільної авіації в Єкатеринбурзі.
До того ж він не знає, чи відкличе країна таку домовленість, досягнуту ще з 2010 року. Про це дипломат сказав в інтерв'ю виданню ZN.UA.
"На жаль, не володію інформацією. Справді, була угода. Єдина, мабуть, в оборонній сфері між Росією та Ізраїлем. Але що зараз відбувається у цій сфері, чесно кажучи, не знаю", - відповів він на запитання про військову співпрацю між країнами.
Антикор: https://antikor.com.ua/articles/640127-v_rossii_proizvodjat_bpla_po_izrailjskoj_litsenzii_diplomat_podtverdil_fakt