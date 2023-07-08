УКР
Ізраїльська система оповіщення запрацює в Україні у вересні, - посол Бродський

обстріл

Ізраїльська система раннього сповіщення про небезпеку з повітря почне працювати в Україні у вересні.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Вона перебуває у процесі передачі та адаптації. Графік передачі системи узгоджений двома сторонами, фахівці з Ізраїлю та України зустрічаються, працюють та активно роблять все, щоб ця система запрацювала тут якнайшвидше", – сказав Бродський.

"Мені називали різні терміни. Але я чув, що у вересні, принаймні, частина цієї системи має запрацювати", – уточнив посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не передасть Україні ППО "Залізний купол", бо система може потрапити до рук Ірану, - Нетаньяху

За словами Бродського, система оповіщення буде не такою самою, як в Ізраїлі. Це пов'язано із розмірами України та особливостями загроз, з якими країна стикається. Фактично на основі ізраїльської потрібно створити нову систему.

"Ви знаєте, що Ізраїль насамперед має справу з ракетами малого радіусу дії, досить примітивними, ними нас обстрілюють здебільшого із сектора Гази. Саме з цим пов'язана ефективність, до речі, "Залізного куполу", про який так багато говорили… "Залізний купол" та наша система оповіщення ефективно діють проти тих загроз, з якими стикаємося ми. Ні те, ні інше не було б ефективним за умов України, яка перебуває під обстрілами балістичними та крилатими ракетами. Востаннє ми стикалися з подібними загрозами під час війни в Перській затоці 1991 року, коли нас обстрілювали з Іраку. Що нас тоді врятувало? "Петріоти", які сьогодні рятують і вас", – пояснив посол.

Також Бродський заявив, що вважає неправильним обговорювати питання військової співпраці у публічній сфері.

"Ці питання мають обговорюватися спеціальними каналами, і чим далі від преси, тим краще", – сказав він.

Ізраїль (1828) повітряна тривога (967)
+6
Смердюча свінособака руська, вибльядок російської шмари з вбиральні вокзальної! То тобі , смердюча свинота, яка переховується від призову, прям у Британії казали, що вже працює? И ще, півник обоссаний... А чим ти, підор пассівний допоміг державі?
08.07.2023 20:38 Відповісти
+5
Почему я не удивлён комментами? Всегда, когда речь идёт о помощи Израиля Украине - моментально тролли лопатами набрасывают говно на вентилятор. Видимо, тема это всерьёз волнует их кураторов.
08.07.2023 20:42 Відповісти
+5
Ваня, от тебя Лахтой смердит аж через монитор.
Как там эпоха "после Пригожина"?
Вас, низовых, не обижают?
08.07.2023 20:49 Відповісти
Правила форума
Весь кагал кричав, що система давно працює , помагателі херові
08.07.2023 20:13 Відповісти
+ 100 !
08.07.2023 20:45 Відповісти
На злодію шапка горить
08.07.2023 20:46 Відповісти
лахта, свино-собачої не розумію
08.07.2023 22:34 Відповісти
Як не дивно але і я читав, що працює. Так, що хто там підар є питання.
08.07.2023 21:09 Відповісти
Нема жодного питання! Підор в цьому питанні той, хто чи навмисно піздить, чи не відрізняе свої галюни наркотичні від реального світу
08.07.2023 21:29 Відповісти
Як таке, пейсата твоя морда:

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зізнався, що країна-агресор Росія досі виробляє безпілотники за ізраїльською ліцензією. Це відбувається на Уральському заводі цивільної авіації в Єкатеринбурзі.

До того ж він не знає, чи відкличе країна таку домовленість, досягнуту ще з 2010 року. Про це дипломат сказав в інтерв'ю виданню ZN.UA.

"На жаль, не володію інформацією. Справді, була угода. Єдина, мабуть, в оборонній сфері між Росією та Ізраїлем. Але що зараз відбувається у цій сфері, чесно кажучи, не знаю", - відповів він на запитання про військову співпрацю між країнами.

Антикор: https://antikor.com.ua/articles/640127-v_rossii_proizvodjat_bpla_po_izrailjskoj_litsenzii_diplomat_podtverdil_fakt
09.07.2023 14:38 Відповісти
Хто тобі кричав, Ванюша?
Система, яка в домашніх умовах методом проб і помилок розроблялася і запроваджувалась понад чверть століття, на чужій території за 2-3 місяці аж ніяк не може вступити в дію. Просто фізично неможливе. Якщо зроблять за 7-8 місяців, це буде унікальне явище.
08.07.2023 20:39 Відповісти
Саме до Рош га Шана
08.07.2023 20:28 Відповісти
"Також Бродський заявив, що вважає неправильним обговорювати питання військової співпраці у публічній сфері. "Ці питання мають обговорюватися спеціальними каналами, і чим далі від преси, тим краще", - сказав він."
======
Телемарафонському "піплу" немає чого "хавати", тож то мають обговорювати тамтешні "експерти" по всім питанням.
08.07.2023 20:29 Відповісти
покличте есперда під полковником Люську !

08.07.2023 20:49 Відповісти
Вау безкорисна допомога від Ізраїлю, це мабуть в лісі кабан здох. Цікаво, а що там хасидам обіцяв єрмак і за що, і за чий кошт.
08.07.2023 21:12 Відповісти
У вас дуже хибні уявлення про ізраїльську ментальність.
Допомагають завжди і всім, причому допомагають безкорисливо. Серед перших посилають команди рятувальників постраждалим від землетрусу, розвинена система благодійності та різних фондів як усередині, так і поза країною.
Це те, що є, насправді.
Але переконувати вас не буду, думайте як вам зручно
08.07.2023 21:31 Відповісти
Основной массе израильтян и хасиды и их божок, якобы похороненный в Умани - глубоко безразличны. По мне - так хоть бассейн там стройте. Евреев в Израиле - 6 миллионов, бесноваться в Умань ездят 30 тысяч. Процент посчитайте сами.
08.07.2023 22:16 Відповісти
Що являє собою ця система? Нові гучномовці в містах? Чи це система радарів для виявлення літаків та ракет?
08.07.2023 20:48 Відповісти
Комплекс.
Далекі і ближні радари виявлення мети, що наближається, обчислювачі траєкторії, обробний центр прийняття рішення, система оповіщення саме конкретного району з найбільшою ймовірністю влучення та ін. та ін.
Все під керуванням штучного інтелекту. Людині з її швидкістю реакції там робити нічого
08.07.2023 20:56 Відповісти
Шикарно !!!!!!!!!!!!!!!!
це просто суперсистема виявлення цілей !!!!
"дорогого стоіт" і в прямому і в переносному сенсі
чув що не безкоштовно, але така система того варта
08.07.2023 21:01 Відповісти
Крилаті ракети які в любий момент можуть змінити напрямок ота система теж ''обчислить траєкторію''?
08.07.2023 21:11 Відповісти
Я, здається, написав абсолютно ясно. Якщо ви не зрозуміли, це не моя проблема.
Система визначає та простежує цілі в режимі "нон-стоп". Мета змінила траєкторію, і передбачуваний район поразки також змінюється. Якщо це С-300 з балістичною траєкторією, то там достатньо одноразового обчислення (швидкість-напрямок-маса) і район передбачуваного влучення практично відомий. Якщо ракета маневрена, то й ведуть її з усіма її маневрами до фінального етапу, і тільки тоді дають сирену тривоги.
08.07.2023 21:21 Відповісти
Гарно описано. Цікаво що вийде.
08.07.2023 21:20 Відповісти
"виявлення мети"...
08.07.2023 21:28 Відповісти
Можливо, що правильніше цілі.
Мета - це швидше щось із області піднесеного.
Але й мене зрозумійте, я більше 30 років не використовував української мови і думав, що забув її остаточно. А торік почав писати, і згадав. Але, мабуть, не на 100%
08.07.2023 21:36 Відповісти
Супер, дякуємо!
08.07.2023 23:09 Відповісти
Дякую. Зрозуміло.
08.07.2023 21:33 Відповісти
О як швидко обязвався Ізраїль. Моніторить.
08.07.2023 20:50 Відповісти
За цю систему вже рік як говорять і шось толку немає, вже пів країни розбомблено, побачимо в вересні...
08.07.2023 21:22 Відповісти
Посмотрим, Израиль много что обещает
08.07.2023 21:39 Відповісти
З точністтю до навпаки -- ізраїльський не має жодно права щось відкрито обіцяти з точно такою ж мотивацією , як кожний українець не має право фільмувати влучення ворожих ракет й виставляти це в паблісити ... Але недокументованна й неофішованна допомога в рази більша ніж те ,що декларується й посол влучно помітив -- чи більше "закритої інфи" тим більше буде допомога .
Бо ***** мріє відволікти увагу США й ЕС на якийсь інший конфлікт й зараз він шукає приводу передати хезболі якійсь нові ракети . А розброїти Хізбалу Ізраїль може виключно через нову суходольну операцію .

Так що стратегічно Ізраїль дуже зацікавленний в тотальній поразці підарашки . Зацікавлений кровно . Бо саме московія головний спонсор усіх терорістичний угрупувань світу . Але тактично він так само кровно не зацікавленний в поширенні з"язків хізбали й хамасу з московитами . Та й Україна повинна бути зацікавленна , що великий військовий конфлікт був у світі один й уся увага країн ЕС й США була на ньому .
08.07.2023 22:18 Відповісти
Дякуємо Ізраілю!
08.07.2023 23:07 Відповісти
