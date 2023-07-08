Ізраїльська система оповіщення запрацює в Україні у вересні, - посол Бродський

Ізраїльська система раннього сповіщення про небезпеку з повітря почне працювати в Україні у вересні.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Вона перебуває у процесі передачі та адаптації. Графік передачі системи узгоджений двома сторонами, фахівці з Ізраїлю та України зустрічаються, працюють та активно роблять все, щоб ця система запрацювала тут якнайшвидше", – сказав Бродський.

"Мені називали різні терміни. Але я чув, що у вересні, принаймні, частина цієї системи має запрацювати", – уточнив посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не передасть Україні ППО "Залізний купол", бо система може потрапити до рук Ірану, - Нетаньяху

За словами Бродського, система оповіщення буде не такою самою, як в Ізраїлі. Це пов'язано із розмірами України та особливостями загроз, з якими країна стикається. Фактично на основі ізраїльської потрібно створити нову систему.

"Ви знаєте, що Ізраїль насамперед має справу з ракетами малого радіусу дії, досить примітивними, ними нас обстрілюють здебільшого із сектора Гази. Саме з цим пов'язана ефективність, до речі, "Залізного куполу", про який так багато говорили… "Залізний купол" та наша система оповіщення ефективно діють проти тих загроз, з якими стикаємося ми. Ні те, ні інше не було б ефективним за умов України, яка перебуває під обстрілами балістичними та крилатими ракетами. Востаннє ми стикалися з подібними загрозами під час війни в Перській затоці 1991 року, коли нас обстрілювали з Іраку. Що нас тоді врятувало? "Петріоти", які сьогодні рятують і вас", – пояснив посол.

Також Бродський заявив, що вважає неправильним обговорювати питання військової співпраці у публічній сфері.

"Ці питання мають обговорюватися спеціальними каналами, і чим далі від преси, тим краще", – сказав він.