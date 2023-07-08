Росії не повідомили про повернення керівників "Азова" на батьківщину, - Пєсков

Повернення командирів "Азова" з Туреччини в Україну порушує умови досягнутих угод, вони мали залишатися там до кінця бойових дій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, домовленості порушили як Київ, так і Анкара. Пєсков зазначив, що Росії не повідомили про рішення повернути командирів "Азова" на батьківщину.

На його думку, Москва розуміє, що Анкара виявляє солідарність із НАТО як член альянсу, додав Пєсков. Водночас він сказав, що порушення домовленостей "нікого не прикрашає".

Як відомо, 8 липня разом із президентом Зеленським до України повернулися 5 інтернованих до Туреччини командирів героїчної оборони Маріуполя - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.