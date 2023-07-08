Росії не повідомили про повернення керівників "Азова" на батьківщину, - Пєсков
Повернення командирів "Азова" з Туреччини в Україну порушує умови досягнутих угод, вони мали залишатися там до кінця бойових дій
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
За його словами, домовленості порушили як Київ, так і Анкара. Пєсков зазначив, що Росії не повідомили про рішення повернути командирів "Азова" на батьківщину.
На його думку, Москва розуміє, що Анкара виявляє солідарність із НАТО як член альянсу, додав Пєсков. Водночас він сказав, що порушення домовленостей "нікого не прикрашає".
Як відомо, 8 липня разом із президентом Зеленським до України повернулися 5 інтернованих до Туреччини командирів героїчної оборони Маріуполя - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Одне зрозуміло - що у тих азовців яким "не повезло" потрапити на обмін, а їх близько 2.000, шанси вибратися з полону тепер примарні...
"домовленість" була про інтернування. Але мабуть у турків дипломати теж на пальцем роблені.
Піськову звісно прокляття до сьомого коліна, рашистському падлу
З гандонами перемовини не ведуть.
Але самі порушники домовленостей про це чомусь забувають,і воліють щоб домовленості виконували інші,вважаючи їх дурнішими за себе.
Ну і власне перед ким йому тепер тримати слово?!! Ердоган присік заколот і посадив 120 000 віськових, а що бункерний?!! Від 2 000 йдучих на мацкву вагнерот з двома танками намалював коричневу лінію від столиці до Пітімбурга?!!
Может, там еще и вспомнят про Будапештский Меморандум и про договор с Украиной о сохранении советских границ?
Бо йому ж його рідна доньк з Парижу могла розповісти , шо у Франції наприклад , навіть якщо Макроно гипотитично й підкилимно домовився б з ****** про дещо подібне , то там кожний суддя поклав би на Макрона й прибором й випустив би усіх .
Але й у Туретчині є якійсь правовий антураж , який робив увесь цей рік Ердогана перебував в статусі порушника властного законодавства , яке за жодних причин не може легімітизувати силове утримання на турецький теріторію полоненних захопленних на теріторії суверенної держави країною загарбником .
Але Ердоган -- він диктатор , а по правилам диктаторів ...
Ось ми глазуємся з ЗЕ-головнокомандуючього . Назвали Тойщоневтіком ...
Так ось - твій твій (Вусатий Нафка) господарь як раз Тойщовтік . Й весь світ це бачив крім тупих ватних оленів -- глядачів солов"їного посліда ...
Це навіть Гіркін озвучив , що втікли не тільки Шойгу з Герасимом , але й ***** з міста на болотах .
У клубі диктаторів цей вчинок знижує вагу до рівня плинтуса . Мабуть Ердоган вже веде перемовини з потенційними наступниками ***** .
5 командиров Азова пропиарили Зеленского, обнялись пожали ему руку и в душе подумал ОН!
А ведь если б не он не было бы Чонгара и соответственно и Мариуполя и плена.
Зеленского не интересует как вытаскивать остальных, ему надо аплодисменты. Маленькая победа но стратегическое поражение. Как других доставать будем?
Сказано було що повернуться після бойових дій ,шо не зрозуміло ?Нехай кацапостан терміново закінчує бойові дії