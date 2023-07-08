УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8945 відвідувачів онлайн
Новини
23 873 147

Росії не повідомили про повернення керівників "Азова" на батьківщину, - Пєсков

пєсков

Повернення командирів "Азова" з Туреччини в Україну порушує умови досягнутих угод, вони мали залишатися там до кінця бойових дій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, домовленості порушили як Київ, так і Анкара. Пєсков зазначив, що Росії не повідомили про рішення повернути командирів "Азова" на батьківщину.

На його думку, Москва розуміє, що Анкара виявляє солідарність із НАТО як член альянсу, додав Пєсков. Водночас він сказав, що порушення домовленостей "нікого не прикрашає".

Як відомо, 8 липня разом із президентом Зеленським до України повернулися 5 інтернованих до Туреччини командирів героїчної оборони Маріуполя - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1753) полон (1655) Туреччина (3679) повернення (294) Азов (819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
По большому счёту кто бы говорил о договорённостях....Обтекайте молча,паскуды....
показати весь коментар
08.07.2023 20:14 Відповісти
+44
Скликайте ООН або пишіть в спортлото
показати весь коментар
08.07.2023 20:13 Відповісти
+38
Ще один ніж у спину пупкіну від Ердогана.
показати весь коментар
08.07.2023 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кацапи похерили домовленності влаштувавши "суд" над азовцями, у відповідь похерили домовленності по турецькій інтернації командирів Азову...
Одне зрозуміло - що у тих азовців яким "не повезло" потрапити на обмін, а їх близько 2.000, шанси вибратися з полону тепер примарні...
показати весь коментар
08.07.2023 20:42 Відповісти
Провели **** по губах, такоє буває
показати весь коментар
08.07.2023 20:43 Відповісти
И зерновой коридор заработал под конвоем турецких кораблей.... Это уже не нож, и не в спину. А ятаган! И чуть пониже
показати весь коментар
08.07.2023 20:43 Відповісти
ось тут відповідь тим, хто кричав "чому не повертають, медведчук на волі, і навіть "раша не вимагала їх інтернувати, це вимога зеленського"

"домовленість" була про інтернування. Але мабуть у турків дипломати теж на пальцем роблені.

Піськову звісно прокляття до сьомого коліна, рашистському падлу
показати весь коментар
08.07.2023 20:44 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 20:46 Відповісти
👎👎👎
показати весь коментар
08.07.2023 21:36 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 22:51 Відповісти
шо не можна було десь "випадково" Єрмака скинути з літака в Босфор,попередньо привязавши до ніг рейсу,виплавленну з маріупольської сталі?Тепер Львів тиждень прийдеться скроплювати свяченою водою,після того,як то ФСБшне лайно там побувало.
показати весь коментар
09.07.2023 04:59 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 11:40 Відповісти
Нет такой страны россия, теперь там будет сирийское сомали
показати весь коментар
08.07.2023 20:46 Відповісти
Да ладно. Все рашке рассказали и все согласовали. Это бла-бла-бла для внутреннего нарида.
показати весь коментар
08.07.2023 20:50 Відповісти
!00% згоден, що договорняк. Наприклад, щоб відбілити зєлю коли стане відомо про транспортування кацапського аміаку через Одесу. Будуть прикривати зраду тим, що от, домовились же про повернення азовців, тому єрмаКОЗЕЛя герой і маладєц. А аміак - єто другоє.
показати весь коментар
08.07.2023 22:49 Відповісти
Мітя Пясков, не рві слабиє нєрви, вазьмі падпісаний рф Будапештский меморандум да ізучі наізусть, сколько, чєго і как ви там напарушалі!
показати весь коментар
08.07.2023 20:51 Відповісти
Піськофф
З гандонами перемовини не ведуть.
показати весь коментар
08.07.2023 20:53 Відповісти
а ты кто?
показати весь коментар
08.07.2023 20:54 Відповісти
не здивуюсь якщо саме такі домовленності і були з найвеличнішим, командири - на зону в Анкарі інших в луганду де з них знущаються по сей день і частину вбили...
показати весь коментар
08.07.2023 20:54 Відповісти
Mnenije truslivoj balonki neinteresna
показати весь коментар
08.07.2023 20:55 Відповісти
"Кремль в шокє !"
показати весь коментар
08.07.2023 21:35 Відповісти
Дійсно. Нікого не прикрашає! Але з порушниками домовленостей домовленості не діють.
Але самі порушники домовленостей про це чомусь забувають,і воліють щоб домовленості виконували інші,вважаючи їх дурнішими за себе.
показати весь коментар
08.07.2023 20:56 Відповісти
приплюснуло помідором

показати весь коментар
08.07.2023 20:56 Відповісти
Писькин ещё раз подтвердил, что Раисса становится пустым местом, об которого можно вытереть не только ноги )))
показати весь коментар
08.07.2023 21:02 Відповісти
Просто Ердоган не любить коли кидають з попередніми угодами. І статистом на підтановці ніколи не був. А враховуючи скільки він закривав очі на дрібні шалості козломордих - дуже велика помилка свионосбак було виставляти його балаболом. А я більш ніж впевнений, що він комусь давав власні гарантії про зернову угоду як вирішену.

Ну і власне перед ким йому тепер тримати слово?!! Ердоган присік заколот і посадив 120 000 віськових, а що бункерний?!! Від 2 000 йдучих на мацкву вагнерот з двома танками намалював коричневу лінію від столиці до Пітімбурга?!!
показати весь коментар
08.07.2023 21:03 Відповісти
Намалював коричневу лінію. Ху із Ху, Однаково Х....
показати весь коментар
08.07.2023 22:07 Відповісти
а иди ***** *************** *****.....................................................
показати весь коментар
08.07.2023 21:05 Відповісти
Таваріщ пєсков сказав про виконання якихось домовленостей? Це -- анекдот?
показати весь коментар
08.07.2023 21:05 Відповісти
тій сраній сасії ніхто не зобовязаний щось повідомляти
показати весь коментар
08.07.2023 21:08 Відповісти
А кто тебе, пользованному кандону, обязан что-либо "сообщать"? И вообще, когда кацапская мразь волает о "не соблюдении договоренностей", это ничего ,кроме брезгливого пожимания плечами не вызывает .
показати весь коментар
08.07.2023 21:08 Відповісти
Самчно харкнуто прямісінько в тупу імперську пику.
показати весь коментар
08.07.2023 21:19 Відповісти
Не верю. Был договорняк по любому. Так бы просто не отпустили бы
показати весь коментар
08.07.2023 21:24 Відповісти
возможно,это ответ Эрдогана на отказ ху#ла от "зерновой сделки", турки на ней неплохо зарабатывали.
показати весь коментар
08.07.2023 21:28 Відповісти
ну враховуючи, що унітазний йоршик завжди бреше, то....
показати весь коментар
08.07.2023 21:26 Відповісти
Піськов шляпа ти вусата, а хто ви такі щоб вас "попереджали" ? Єрдоган просто знову поводив **** по ваших губах
показати весь коментар
08.07.2023 21:27 Відповісти
Какого хрена Украина должна спрашивать разрешение у Кацапов!!!?? А хрен вам!!
показати весь коментар
08.07.2023 21:33 Відповісти
Оказывается, в России знают, что договорённости надо соблюдать!
Может, там еще и вспомнят про Будапештский Меморандум и про договор с Украиной о сохранении советских границ?
показати весь коментар
08.07.2023 21:33 Відповісти
Оце і все ? Навіть від "помидоров" не відмовляться ?
показати весь коментар
08.07.2023 21:41 Відповісти
Вусата Нафка прикидається суцільним оленєм ...
Бо йому ж його рідна доньк з Парижу могла розповісти , шо у Франції наприклад , навіть якщо Макроно гипотитично й підкилимно домовився б з ****** про дещо подібне , то там кожний суддя поклав би на Макрона й прибором й випустив би усіх .

Але й у Туретчині є якійсь правовий антураж , який робив увесь цей рік Ердогана перебував в статусі порушника властного законодавства , яке за жодних причин не може легімітизувати силове утримання на турецький теріторію полоненних захопленних на теріторії суверенної держави країною загарбником .
Але Ердоган -- він диктатор , а по правилам диктаторів ...
Ось ми глазуємся з ЗЕ-головнокомандуючього . Назвали Тойщоневтіком ...
Так ось - твій твій (Вусатий Нафка) господарь як раз Тойщовтік . Й весь світ це бачив крім тупих ватних оленів -- глядачів солов"їного посліда ...
Це навіть Гіркін озвучив , що втікли не тільки Шойгу з Герасимом , але й ***** з міста на болотах .
У клубі диктаторів цей вчинок знижує вагу до рівня плинтуса . Мабуть Ердоган вже веде перемовини з потенційними наступниками ***** .
показати весь коментар
08.07.2023 21:43 Відповісти
Так же саабщили по ТВ. Що ще писькову треба ? Не таемно ж відправилми бійців, а прилюдно. Ну і ятаган в спину карліка стало вже доброю турецькою традиціею.
показати весь коментар
08.07.2023 21:45 Відповісти
уси пєскова,з вами угода не варта бумаги на якій це написано!
показати весь коментар
08.07.2023 22:01 Відповісти
Этого делать не надо было. Сейчас у Москвы будет аргумент не отдать остальных.
5 командиров Азова пропиарили Зеленского, обнялись пожали ему руку и в душе подумал ОН!
А ведь если б не он не было бы Чонгара и соответственно и Мариуполя и плена.
Зеленского не интересует как вытаскивать остальных, ему надо аплодисменты. Маленькая победа но стратегическое поражение. Как других доставать будем?
показати весь коментар
08.07.2023 22:18 Відповісти
С москвой никакие договоренности не действуют, поэтому надо использовать любые возможности для возвращения пленных, а не ждать их разрешения из кремля. И вообще никуда они не денутся, вернут всех.
показати весь коментар
09.07.2023 00:01 Відповісти
Ердоган зробив подарунок до дня народження Генералу Залужному. До чого тут якийсь піськов?! Гуляй лісом.
показати весь коментар
08.07.2023 22:43 Відповісти
Тебе ******* усатий забули спитати...
показати весь коментар
08.07.2023 22:53 Відповісти
і шо, козир навіть не подзвонив??
показати весь коментар
08.07.2023 23:03 Відповісти
Росії не повідомили про повернення керівників "Азова" на батьківщину, - Пєсков Джерело:
показати весь коментар
08.07.2023 23:07 Відповісти
Однозначно Ердоган відповів на якусь подлянку пуйла, але в лисого гнома завжди винен хтось інший. Брехлива і підла мерзота.
показати весь коментар
08.07.2023 23:28 Відповісти
Божечки ти наші чия би вже мичала...Прям вся"обезображенная и изуродованная"не виконаними домовленостями кацапія загундосила
Сказано було що повернуться після бойових дій ,шо не зрозуміло ?Нехай кацапостан терміново закінчує бойові дії
показати весь коментар
08.07.2023 23:57 Відповісти
Ердоган розстібнув ширінку і зробив свому другу владіміру владіміровічу "золотий дощик",промовивши при цьому: якомусь повару Прігожину можна було трахнути х#йла в жопу,ще й заробити на цьому бабло,то чому мені тоді не можна помочитись на його обличчя,глядіш і зернову угоду так вдастся вибити?!😂
показати весь коментар
09.07.2023 04:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 