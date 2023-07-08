Канада не підтримала рішення США надати Україні касетні боєприпаси
Уряд Канади підтвердив свою позицію щодо заборони використання касетних боєприпасів після рішення Сполучених Штатів передати їх Україні для допомоги в контрнаступі проти російських оборонних ліній.
Заяву канадського уряду цитує телеканал CTV News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Оттава нагадала, що є підписантом Конвенції про касетні боєприпаси, яку ратифікували понад 100 країн.
"Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей", – йдеться в заяві.
"Канада повністю дотримується Конвенції (про касетні боєприпаси. – Ред.), і ми серйозно ставимося до нашого зобов'язання за Конвенцією сприяти її ухваленню у всьому світі", – підкреслили в канадському уряді.
Раніше проти рішення Штатів виступили Німеччина, Іспанія та Велика Британія.
Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди. У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це відео ще повинно бути на тєлєграмі @horevica