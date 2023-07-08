Канада не підтримала рішення США надати Україні касетні боєприпаси

Уряд Канади підтвердив свою позицію щодо заборони використання касетних боєприпасів після рішення Сполучених Штатів передати їх Україні для допомоги в контрнаступі проти російських оборонних ліній.

Заяву канадського уряду цитує телеканал CTV News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Оттава нагадала, що є підписантом Конвенції про касетні боєприпаси, яку ратифікували понад 100 країн.

"Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей", – йдеться в заяві.

"Канада повністю дотримується Конвенції (про касетні боєприпаси. – Ред.), і ми серйозно ставимося до нашого зобов'язання за Конвенцією сприяти її ухваленню у всьому світі", – підкреслили в канадському уряді.

Раніше проти рішення Штатів виступили Німеччина, Іспанія та Велика Британія.

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди. У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.