Канада не підтримала рішення США надати Україні касетні боєприпаси

касетні

Уряд Канади підтвердив свою позицію щодо заборони використання касетних боєприпасів після рішення Сполучених Штатів передати їх Україні для допомоги в контрнаступі проти російських оборонних ліній.

Заяву канадського уряду цитує телеканал CTV News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Оттава нагадала, що є підписантом Конвенції про касетні боєприпаси, яку ратифікували понад 100 країн.

"Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей", – йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запевнила партнерів, що використовуватиме касетні боєприпаси дуже відповідально, - посол у США Маркарова

"Канада повністю дотримується Конвенції (про касетні боєприпаси. – Ред.), і ми серйозно ставимося до нашого зобов'язання за Конвенцією сприяти її ухваленню у всьому світі", – підкреслили в канадському уряді.

Раніше проти рішення Штатів виступили Німеччина, Іспанія та Велика Британія.

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди. У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.

Канада (2266) касетні боєприпаси (131)
Топ коментарі
+37
А крылатой ракетой "калибр" в окно спальни многоэтажного жилого дома - это можно?
08.07.2023 20:39 Відповісти
08.07.2023 20:39 Відповісти
+29
да все поголовно против ударов ниже пояса, пока это не коснется жены или дочери
08.07.2023 20:36 Відповісти
08.07.2023 20:36 Відповісти
+27
та і *****.
08.07.2023 20:36 Відповісти
08.07.2023 20:36 Відповісти
тільки що знов відкрив цей твіт і передевився відео.
Це відео ще повинно бути на тєлєграмі @horevica
09.07.2023 09:16 Відповісти
09.07.2023 09:16 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1677777704949633030 https://twitter.com/antiputler_news/status/1677777704949633030

09.07.2023 09:20 Відповісти
09.07.2023 09:20 Відповісти
Если пошла дискуссия про кассетные боеприпасы .... то как расценить атаку на Краматорск с касетной бомбой , где погибло 54 и было раненно около 200 людей и это как расценивать со стороны Канады. Бурлаки могут, но к ним надо отнестись гуманно ???.
09.07.2023 04:43 Відповісти
09.07.2023 04:43 Відповісти
...одаб или термобар Канада желает предоставить
09.07.2023 08:29 Відповісти
09.07.2023 08:29 Відповісти
А уряд Канади не хоче нам допомогти виграти війну чи лівацький уряд Канади це не хвилює ? Лицемірні істоти
09.07.2023 23:31 Відповісти
09.07.2023 23:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 