Останній енергоблок ЗАЕС залишається у стані "гарячого зупину", - ГУР

заес

Наразі останній енергоблок Запорізької АЕС продовжує перебувати у стані "гарячого зупину".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Наразі останній енергоблок ЗАЕС продовжує перебувати у стані "гарячого зупину". Це означає, що цей блок продовжує становити підвищену небезпеку", - сказав Юсов.

Він нагадав, що сьогодні ГУР оприлюднило карту мінно-вибухових загороджень, які окупанти розмістили на території ЗАЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує мінувати ЗАЕС та об’єкти на території станції, – ГУР. СХЕМА

"З одного боку, це "привіт" усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал для самих окупантів про те, що українці точно все бачать. Власне, рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації і терміново представники росгвардії виїхали туди для того, щоб вносити відповідні корективи", - зазначив Юсов.

Він пояснив, що ця карта показує лише на рівні мінно-вибухових загороджень, що відбувається на станції. За його словами, наразі вся територія станції замінована. Крім цього, є ще окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Клеверлі застеріг Росію від провокацій на Запорізькій АЕС: "МАГАТЕ повинна мати повний доступ"

Юсов підкреслив, що процес мінування продовжується.

"Поки об'єкт знаходиться у руках окупантів небезпека зберігається. Але неймовірними зусиллями Україна, Сектор безпеки і оборони, наша дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і не публічних заходів для того, щоб впливати на зменшення рівня небезпеки", - зауважив представник ГУР.

Він наголосив, що весь світ має пам'ятати, що ЗАЕС в Європі незаконно захоплена терористами, які вже здійснювали як теракти, так і воєнні злочини, які вже практикували ядерний шантаж. На його переконання, це той виклик на який Україна і весь світ мають реагувати до повної демілітаризації станції, шляхом виведення звідти окупантів і повернення ЗАЕС під законний контроль України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО уважно стежить за розвитком ситуації навколо Запорізької АЕС, - Столтенберг

остання кацапьска страшилка
08.07.2023 20:37 Відповісти
не опізнані обєкти на даху аес це купи рузкава гі...на,
с промто
08.07.2023 20:48 Відповісти
Сісіпут усьо расказаф пуйлу, там питання закрито.Нахєра розганяти знову оцю дрочмашину
08.07.2023 20:58 Відповісти
По перше, ***** ,на мою думку похеру , на думку сісіпу. А по друге ще раз запитую , а як що вони , разгонять на повну потужність усі енергоблокі , а потім влаштують аварію с охолодженнем.
08.07.2023 21:19 Відповісти
Ти хоч приблизне поняття маєш про процес завантаження твелів й "розгін" блоку? Не РБМК ЗАЕС, а ВВЕР. Двохконтурність про щось каже? стіни реакторного бачив? Це не Чорнобиль!
08.07.2023 21:35 Відповісти
Даже коли кацапи звідти вийдуть і ЗАЕС перейде під контроль України то де гарантія що кацапи дистанційно не підірвуть станцію і звинуватять в цьому Україну? А враховуючи величезну кількість заміновування самий такий план кацапи виношують.
08.07.2023 21:35 Відповісти
Пішта Вуйко Я тільки, спитав , як варіант, найгіршіх очікувань. Так ви впевнені, що на початку вторгнення, Україна тримала на ЗАЕС порожні місця для твелів , на яку потужність станція працювала на 23.02 .22. Я просто хотів нагадати що ***** зробить все щоб завдати як найбільш шкоди для України . Це моя особиста думка.
08.07.2023 22:21 Відповісти
"СпасібА" другу по пісочниці президента,лейтенанту Баканову і ФСБшному щуру Єрмаку.
09.07.2023 04:29 Відповісти
 
 