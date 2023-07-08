Останній енергоблок ЗАЕС залишається у стані "гарячого зупину", - ГУР

Наразі останній енергоблок Запорізької АЕС продовжує перебувати у стані "гарячого зупину".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Наразі останній енергоблок ЗАЕС продовжує перебувати у стані "гарячого зупину". Це означає, що цей блок продовжує становити підвищену небезпеку", - сказав Юсов.

Він нагадав, що сьогодні ГУР оприлюднило карту мінно-вибухових загороджень, які окупанти розмістили на території ЗАЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує мінувати ЗАЕС та об’єкти на території станції, – ГУР. СХЕМА

"З одного боку, це "привіт" усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал для самих окупантів про те, що українці точно все бачать. Власне, рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації і терміново представники росгвардії виїхали туди для того, щоб вносити відповідні корективи", - зазначив Юсов.

Він пояснив, що ця карта показує лише на рівні мінно-вибухових загороджень, що відбувається на станції. За його словами, наразі вся територія станції замінована. Крім цього, є ще окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Клеверлі застеріг Росію від провокацій на Запорізькій АЕС: "МАГАТЕ повинна мати повний доступ"

Юсов підкреслив, що процес мінування продовжується.

"Поки об'єкт знаходиться у руках окупантів небезпека зберігається. Але неймовірними зусиллями Україна, Сектор безпеки і оборони, наша дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і не публічних заходів для того, щоб впливати на зменшення рівня небезпеки", - зауважив представник ГУР.

Він наголосив, що весь світ має пам'ятати, що ЗАЕС в Європі незаконно захоплена терористами, які вже здійснювали як теракти, так і воєнні злочини, які вже практикували ядерний шантаж. На його переконання, це той виклик на який Україна і весь світ мають реагувати до повної демілітаризації станції, шляхом виведення звідти окупантів і повернення ЗАЕС під законний контроль України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО уважно стежить за розвитком ситуації навколо Запорізької АЕС, - Столтенберг