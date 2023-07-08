Протягом 8 липня росіяни двічі обстріляли Дніпропетровщину важкою артилерією, - ОВА
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив інформацію щодо обстрілів області російськими окупантами 8 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Лисак зазначив: "Сьогодні агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Двічі бив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає.
Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nickol Sten
показати весь коментар09.07.2023 01:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль