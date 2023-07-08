УКР
914 1

Протягом 8 липня росіяни двічі обстріляли Дніпропетровщину важкою артилерією, - ОВА

дніпропетровщина

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив інформацію щодо обстрілів області російськими окупантами 8 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Лисак зазначив: "Сьогодні агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Двічі бив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає.

Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами", дві особи загинули, - ОВА. ФОТО

обстріл (30952) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (4259)
ДОКИ ВИ БУДЕТЕ НАЗИВАТИ РАШИСТIВ ЯКI OБСТРIЛЮЮТЬ I ВБИВАЮТЬ РОСIЯНАМИ??? AЛЛO БУТУСОВ
