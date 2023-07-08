Світові загрожують імперська Росія та режим Лукашенка, - президент Латвії Рінкевич

Сьогодні, 8 липня, Едгарс Рінкевич склав присягу в Сеймі Латвії і вступив на посаду президента країни.

У своїй інавгураційній промові він не оминув і війну Росії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Світу, Європі та нашому регіону загрожують імперська Росія та режим (білоруського диктатора Олександра. - Ред.) Лукашенка. Зовнішня політика нашої країни не має і не матиме часу на помилки. Нам і надалі потрібно буде діяти швидко, рішуче та мудро", - заявив Рінкевич.

Він пообіцяв, що зовнішня та безпекова політика Латвії залишаться незмінними. Зокрема, країна й надалі виступатиме за сильні й ефективні НАТО та ЄС, а також підтримуватиме міжнародний порядок, заснований на законах і тісну співпрацю з друзями та союзниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія припинила видавати росіянам візи

Крім того, Рінкевич заявив, що Латвія продовжуватиме підтримувати український народ у боротьбі за свободу до остаточної перемоги України.

"Ми продовжуватимемо боротися з російським імперіалізмом та його злою світовою ідеологією", - сказав він.

У травні Сейм Латвії підтримав призначення Рінкевича, який обіймав посаду міністра закордонних справ, президентом країни. За нього проголосували 52 депутати.