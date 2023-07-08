УКР
Світові загрожують імперська Росія та режим Лукашенка, - президент Латвії Рінкевич

рінкевичс,едгарс

Сьогодні, 8 липня, Едгарс Рінкевич склав присягу в Сеймі Латвії і вступив на посаду президента країни.

У своїй інавгураційній промові він не оминув і війну Росії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Світу, Європі та нашому регіону загрожують імперська Росія та режим (білоруського диктатора Олександра. - Ред.) Лукашенка. Зовнішня політика нашої країни не має і не матиме часу на помилки. Нам і надалі потрібно буде діяти швидко, рішуче та мудро", - заявив Рінкевич.

Він пообіцяв, що зовнішня та безпекова політика Латвії залишаться незмінними. Зокрема, країна й надалі виступатиме за сильні й ефективні НАТО та ЄС, а також підтримуватиме міжнародний порядок, заснований на законах і тісну співпрацю з друзями та союзниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія припинила видавати росіянам візи

Крім того, Рінкевич заявив, що Латвія продовжуватиме підтримувати український народ у боротьбі за свободу до остаточної перемоги України.

"Ми продовжуватимемо боротися з російським імперіалізмом та його злою світовою ідеологією", - сказав він.

У травні Сейм Латвії підтримав призначення Рінкевича, який обіймав посаду міністра закордонних справ, президентом країни. За нього проголосували 52 депутати.

Латвія (1409) Рінкевичс Едгарс (184)
Так то воно так але такі країни як Австрія і Угорщина цього не визнають….
08.07.2023 22:33 Відповісти
На жаль це розуміють тільки ми, Польша і країни Балтії.
08.07.2023 22:34 Відповісти
Друзі, ви не ображайтесь, але цей непотріб взагалі не враховуваться.. але з вас будемо питати як з європейців.. не конкретно з вас, конкретно вам памятник поставило, але нерозумних будемо ставити в нерозумні позиції
08.07.2023 22:40 Відповісти
Не тільки а Китай і КНДР чому забули це вороги теж
08.07.2023 22:48 Відповісти
Розумні люди правду кажуть про московитів щодо їх нікчемності та непридатності жити у мирі та злагоді з сусідами!!
Зокрема, і після розвалу їх табірного утворення ГУЛАГУ та СРСРу!!
Слава Україні!!
08.07.2023 23:24 Відповісти
....мировая зараза-трипер болот мацковии и сифилитик картофляндии....
09.07.2023 08:37 Відповісти
 
 