Ми продовжимо боротьбу і обов’язково своє слово скажемо в бою, - визволений з полону командир "Азову" Прокопенко. ВIДЕО

Звільнений з полону командир "Азову" Андрій Прокопенко, який після тривалого інтернування у Туреччині плвернувся до України, заявив, що повернеться до Сил оборони.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Львові.

Прокопенко зазначив: "Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, Силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу Неньку, хто продовжував боротися з окупантом на фронті, в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, в боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія - це командна робота. І з сьогоднішннього дня ми, разом з вами, ми продовжимо боротьбу, миобов'язково своє слово скажемо ще в бою. Найголовніше на сьогоднішній день - це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення."