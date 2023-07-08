Ми продовжимо боротьбу і обов’язково своє слово скажемо в бою, - визволений з полону командир "Азову" Прокопенко. ВIДЕО
Звільнений з полону командир "Азову" Андрій Прокопенко, який після тривалого інтернування у Туреччині плвернувся до України, заявив, що повернеться до Сил оборони.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Львові.
Прокопенко зазначив: "Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, Силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу Неньку, хто продовжував боротися з окупантом на фронті, в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, в боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія - це командна робота. І з сьогоднішннього дня ми, разом з вами, ми продовжимо боротьбу, миобов'язково своє слово скажемо ще в бою. Найголовніше на сьогоднішній день - це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення."
Тут Карась все сказав https://m.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
Свою голову нужно иметь на плечах, тем более, что в этом видео он справедливо говорит, что бильшисть наших виборцив--тупое быдло, которое голосувало то за жулю с бандюковичем, то за зебила и усатого полковника со смешком вместе
Мова про те, что ради сиюминутного пиара, оно подставляет под удар азовцев в плену!!!
Все рады, что пятеро командиров дома, но можно было это сделать БЕЗ огласки??? Можно было подумать о других???
Прекрасно видно по коментах цю "радість".
бандюкович, боневтик, данилыч, жулька, мертвечук и пр.- то одно, а Порошенко и Ющенко ну никах промосковскими не были!
Он, как и многие его сопартийцы, хоть вроде и патриоты, но черезчур эмоциональны,не разбираются в политике, дипломатии, экономике и не умеют думать на шаг вперед, не говоря уже о большем)))
Порошенко лобіював только украинские интересы, а минские дали возможность Украине выстоять, остановить вторжение орков, создать армию, поднять экономику и если бы не выбор уставшего от войны нарида--то полномасштабной войны бы и не было!
И никакой лугандон в Конституцию тогда не включали--- голосовали первое чтение о внесении в преамбулу особого статуса на ТРИ года!
Порошенко прекрасно понимал, что это НИКОГДА не вступит в действие,
но дурнуватым мамкиным вкраинчикам анализировать влом)))
Нікого Гуменюк не вбивав. 8 років притягнуте за вуха слідство так і не змогло нічого довести, лише довели хлопця до самогубства ці зрадники і корупціонери на посадах.
Поширена байка серед порохотролів наче мінська зрада щось там дала, зробила чи забезпечила, а по факту лише призвела до повномасштабного вторгнення агресора. Якщо даєш агресору палець, то він тобі всю руку відкусить. Порошенко мав би це знати, бо сам таким є.
Дуже зручно переводити стрілки на народ, перекидати з хворої голови на здорову. Саме порошенко привів до влади найбільшого зрадника в історії України фсбшного агента буратіно, забезпечив йому піар на загальнодержавних каналах, фінансування виборчої кампанії за допомогою фсбшних підставних компаній, дозволив зареєструвати відвертого сепаратиста, союзника лднрівських терористів кандидатом у президенти, забезпечив йому сакральні "диктаторські" 73%.
В 2015 році порошенко проштовхував через ВР зміни до Конституції про включення рашистських терористів до складу України на виконання зрадницьких договорняків з путлєром, через що й виник протест під ВР.
Мабуть порошенко як і ти також називає громадян України "дурнуватими вкраинчиками"? Тут ти спалився москалику і у своїй любові до порошенка.
Порошенко тебе виноват, что тупое быдло выбирает то бандюковича, то боневтика????
Под прокси сидишь или от призыва сбежал? Я в Украине, в отличие от тебя---так что пасть свою закрой и дрысни
Как же вы любите простые решения сложных вопросов!
Шариков,"молодая команда", офис простых решений ....
Це прописано в українському законодавстві, в Конституції. Це не ''прості рішення'', це взагалі єдине, правильне, можливе рішення.
Компания подписала долгосрочный контракта с «Газпромом» в 2018 году, он рассчитан до 2040 года. ÖMV намерена получать газ, пока «Газпром» будет поставлять», сказал Альфред Штерн
Хроника одного президента
09.07.2023
Головна пропагандистська тема, що буде формувати Зеленський наступний тиждень - https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html нас не беруть в НАТО, тому що Захід боїться війни з Росією. Друга тема - всі можливі дії антикорупційних органів України мають політичне обгрунтування і фінансуються певними політичними силами.
Радість від свободи це одне, але обніматися ?
Може радіють що Зе їх не віддав кацапам і вони не опинились в Оленівці, це цілком можливо, тоді ці командири головою повинні відповісти за своїх загиблих бійців з Азову в Оленівці перед їхніми матерями і сімями, бо були в курсі планів зеленського.
Прікол.
Шо вони правильно зробили як що ОП знало що Маріупіль за тиждень буде повністю відрізаний.
Наказ обороняти Маріупіль був принятий Зе уродами на засіданні РНБО, це була не ідея Залужного.
Як ітог - 100 тисяч загиблих місцян, повністю зруйноване під нуль місто, І ЗДАЧА В ПОЛОН.
БЛД, геройство нах всратися, в чому сенс самурай з дивану ?
За такі накази голову відрубувати треба.
Якщо командир підорас, то він не береже своїх бійців (зовсім як Зе клоун), як би на то була воля Залужного. він би вивів війська з Маріуполя ще до його оточення.
Частина Донбасу була під кацапами 8 років, це біля Маріуполя в 20 кілометрах, а ти тут чудиш :
Цього ніхто в світі 23 лютого, ще не знав на 100%, як воно у пуйла вийде насправді..
Ти часом не з ОП зарплату отримуєш ?
Кацапи наступали на Маріуполь зі всіх сторон - з Півночі, Сходу і Заходу, зі сторони Сходи вони захопили Сартану і Гнутову і наблизились впритул доміста. Східні околиці Маріуполя зі сторони Донецька були захоплені раніше ніж західні, ото така реальність.
4 березня Маріуполь вже був оточений зі всіх сторон.
Кримський перешийок біло заміновано у 5 кіл, пять кіл мінування разом з мостами.
Дякуй свому Зе за розмінування.
Як дебілам все сказали і розжували.
коли вони були в оточенні в Маріуполі?? Я кожен день тоді їх дивився. В них вода навіть закінчилася, не кажучи про **********, що їм лишалося робити?
Голову свою перевір - щоб не бути в оточені туди спочатку попадати не треба.
Завербувати людини на свою сторону реально, до кожного є свій підхід але мало хто потім їх добрим словом згадає. Звісно народ України це в більшості неблагодарні люди які швидко забувають всі здобутки які для них зробили, але навіть такий народ памятає Януковоща як біглого зека.
У Пороха є суттєві мінуси, але порівнювати його з Зеленським завдяки котрому стільки територій втрачено, позицій не збудовано, ракет не вироблено… І зараз, коли росіянці будують заводи по виробництву безпілотників, а слуги асфальт катають…
Можливо «Пецюня» десь програє Зеленському. Але я поки не побачив таких прикладів. Може, вади зору.