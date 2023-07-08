УКР
Ми продовжимо боротьбу і обов'язково своє слово скажемо в бою, - визволений з полону командир "Азову" Прокопенко. ВIДЕО

Звільнений з полону командир "Азову" Андрій Прокопенко, який після тривалого інтернування у Туреччині плвернувся до України, заявив, що повернеться до Сил оборони.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Львові.

Прокопенко зазначив: "Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, Силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу Неньку, хто продовжував боротися з окупантом на фронті, в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, в боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія - це командна робота. І з сьогоднішннього дня ми, разом з вами, ми продовжимо боротьбу, миобов'язково своє слово скажемо ще в бою. Найголовніше на сьогоднішній день - це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення."

Команді президента немає за що дякувати. Завдяки команді хлопці в полоні.
08.07.2023 23:26
1.Проходить масовий мітинг піл час воєнного стану і це у Львові, де нещодавно було вбито 10 людей ракетою.
2.Візит на Зміїний, який дуже гарна мішень для ракетної, бомбової атаки чи просто шахедами.
3.В те, що Ердоган безкоштовно віддав азовців я не вірю. Питання : що він отримав натомість від Зе ?!!!
Все це вказує на якийсь масштабний договорняк. Ну і подивимось як тепер командири будуть боротися за своїх підлеглих, котрі в полоні в рашці. Все таки Тереччина це одне, а рашка і Оленівка це пекло.
08.07.2023 23:26
Вибачте,але звучить так неправдиво. Бо в полон вони пішли по наказу зе. Інші загинули в полоні, ці якимсь чином в Туреччину потрапили. Якесььшапітоина фоні день народження Залужного. Зе просто захотів відвернути увагу від Батька Залужного. Цинізм, бо дерьмак поряд
08.07.2023 23:43
а може винуваті не експерти а той хто кричав что надо перестать стрелять ? хто знищував армію і дав надію ворогу на вторгнення розмінувавши стратегічні напрямки і таємні переговори про здачу держави на вигідних умовах для себе а не для українського народу.
09.07.2023 08:40
Надоїло повторюватися, а як що би?
Тут Карась все сказав https://m.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
09.07.2023 09:59
Карась не Господь Бог и не истина в последней инстанции)))
Свою голову нужно иметь на плечах, тем более, что в этом видео он справедливо говорит, что бильшисть наших виборцив--тупое быдло, которое голосувало то за жулю с бандюковичем, то за зебила и усатого полковника со смешком вместе
09.07.2023 18:13
Так про то і мова.
09.07.2023 18:48
Ни, не про те мова!
Мова про те, что ради сиюминутного пиара, оно подставляет под удар азовцев в плену!!!
Все рады, что пятеро командиров дома, но можно было это сделать БЕЗ огласки??? Можно было подумать о других???
09.07.2023 20:24
Не треба брехати.

Прекрасно видно по коментах цю "радість".
10.07.2023 00:47
"видно по коментах" а ти спробуй не тiльки дивитись, а трошки мозгом пошевелить и просчитать последствия ...
10.07.2023 19:05
Я без вас розберуся, що мені робити.
показати весь коментар
набридло
тебе новые дороги под границами кацапстана, разминированные перешейки и блокировка оборонных заказов нравились?
10.07.2023 02:01
Саме так, доречі, тут є всі відповіді https://m.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
09.07.2023 09:39
Ну да, ну да, обычная кацапская теза--обое рябое! Не мели чушь!
09.07.2023 10:00
09.07.2023 20:27 Відповісти
Хіба не через порошенка нещодавно загинув герой майданівець і атошник Гуменюк, який начебто кинув гранату біля ВР у 2015? Якби порошенко не лобіював московські інтереси в Україні, не виконував зрадницькі мінські договорняки і не включав би в Конституцію терористичні московські лнр-днр, то нічого б цього не було
09.07.2023 20:27
Ни, не через Порошенко. Во-первых он УБИЛ четырех гвардейцев!поэтому он не загинув, а вмер.
Он, как и многие его сопартийцы, хоть вроде и патриоты, но черезчур эмоциональны,не разбираются в политике, дипломатии, экономике и не умеют думать на шаг вперед, не говоря уже о большем)))
Порошенко лобіював только украинские интересы, а минские дали возможность Украине выстоять, остановить вторжение орков, создать армию, поднять экономику и если бы не выбор уставшего от войны нарида--то полномасштабной войны бы и не было!
И никакой лугандон в Конституцию тогда не включали--- голосовали первое чтение о внесении в преамбулу особого статуса на ТРИ года!
Порошенко прекрасно понимал, что это НИКОГДА не вступит в действие,
но дурнуватым мамкиным вкраинчикам анализировать влом)))
09.07.2023 23:05
Розказуй свої байки рашистам десь на московії.
Нікого Гуменюк не вбивав. 8 років притягнуте за вуха слідство так і не змогло нічого довести, лише довели хлопця до самогубства ці зрадники і корупціонери на посадах.
Поширена байка серед порохотролів наче мінська зрада щось там дала, зробила чи забезпечила, а по факту лише призвела до повномасштабного вторгнення агресора. Якщо даєш агресору палець, то він тобі всю руку відкусить. Порошенко мав би це знати, бо сам таким є.
Дуже зручно переводити стрілки на народ, перекидати з хворої голови на здорову. Саме порошенко привів до влади найбільшого зрадника в історії України фсбшного агента буратіно, забезпечив йому піар на загальнодержавних каналах, фінансування виборчої кампанії за допомогою фсбшних підставних компаній, дозволив зареєструвати відвертого сепаратиста, союзника лднрівських терористів кандидатом у президенти, забезпечив йому сакральні "диктаторські" 73%.
В 2015 році порошенко проштовхував через ВР зміни до Конституції про включення рашистських терористів до складу України на виконання зрадницьких договорняків з путлєром, через що й виник протест під ВР.

Мабуть порошенко як і ти також називає громадян України "дурнуватими вкраинчиками"? Тут ти спалився москалику і у своїй любові до порошенка.
09.07.2023 23:19
ты тупенькое чмо с кацапско-бениными фейками!
Порошенко тебе виноват, что тупое быдло выбирает то бандюковича, то боневтика????
Под прокси сидишь или от призыва сбежал? Я в Украине, в отличие от тебя---так что пасть свою закрой и дрысни
10.07.2023 00:00
Так а що не так, все правильно сказано, треба було діяти по закону й вводити правовий режим воєнного стану тоді б Зеленського не було. Бо не було б виборів, власне ще 2014. Це називається наслідки відкладених рішень. Тому так.
10.07.2023 00:25
Дурню пишешь.
Как же вы любите простые решения сложных вопросов!
Шариков,"молодая команда", офис простых решений ....
10.07.2023 08:28
Шо значить, дурню?!
Це прописано в українському законодавстві, в Конституції. Це не ''прості рішення'', це взагалі єдине, правильне, можливе рішення.
10.07.2023 19:01
Глава ÖMV заявил, что не намерен отказываться от российского газа

Компания подписала долгосрочный контракта с «Газпромом» в 2018 году, он рассчитан до 2040 года. ÖMV намерена получать газ, пока «Газпром» будет поставлять», сказал Альфред Штерн
14.07.2023 16:37
Хроника одного президента

‎09.‎07.‎2023

Головна пропагандистська тема, що буде формувати Зеленський наступний тиждень - https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html нас не беруть в НАТО, тому що Захід боїться війни з Росією. Друга тема - всі можливі дії антикорупційних органів України мають політичне обгрунтування і фінансуються певними політичними силами.
09.07.2023 11:27
Цікаві ці Азовці - обніматися з тим хто здав тебе у полон.
Радість від свободи це одне, але обніматися ?
Може радіють що Зе їх не віддав кацапам і вони не опинились в Оленівці, це цілком можливо, тоді ці командири головою повинні відповісти за своїх загиблих бійців з Азову в Оленівці перед їхніми матерями і сімями, бо були в курсі планів зеленського.
09.07.2023 11:31
В обличчя це скажи Калині або Волині)
09.07.2023 15:27
Що сказати - навіщо вони з Зе обнімаються ?
Прікол.
09.07.2023 21:45
так ,скажи. А в загалі то, у вас трохи зековська логіка, поняття про " законтаченість" . Всі в Маріуполі були в курсі, що вонйи йдуть у полон. або гинуть без їжі, без води, без ***********. Всі погодились
10.07.2023 05:16
Я б не тільки сказав, а і **....ники б розбив паскудам продажним.
10.07.2023 08:15
Хроніку здачі у полон почитай спочатку і головою продумай нафіга в Маріуполі який здали Зе клоуни залишився військовий гарнізон у якого не було ніяких шансів. Війська треба було з Маріуполя виводити, а не заводити туди нові як це зробила Зе волада.
10.07.2023 09:57 Відповісти
Все правильно вони зробили. Я жодному разі не підримує зелену владу, особисто невавиджу Зеленського. Але ви зовсім не володієте сітуацією і пишете зраду просто так. Якби Бердяньск, Мелитополь, Каховку, Херсон, обороняли так, як Маріуполь то ми не втратили би південь. По-друге, чому ви маячню пишете, 23 лютого ще навіть война не почалася!!, ніхто не знав, як воно буде. А азовці здалися у полон 16 травня, аж через 3 місяці запеклої боротьби в повному оточенні, не соромьтесь краше.
10.07.2023 11:49
Тобі кирпичина на голову впала ?
Шо вони правильно зробили як що ОП знало що Маріупіль за тиждень буде повністю відрізаний.
Наказ обороняти Маріупіль був принятий Зе уродами на засіданні РНБО, це була не ідея Залужного.
Як ітог - 100 тисяч загиблих місцян, повністю зруйноване під нуль місто, І ЗДАЧА В ПОЛОН.
БЛД, геройство нах всратися, в чому сенс самурай з дивану ?
За такі накази голову відрубувати треба.
Якщо командир підорас, то він не береже своїх бійців (зовсім як Зе клоун), як би на то була воля Залужного. він би вивів війська з Маріуполя ще до його оточення.
10.07.2023 18:46
Це тобі кирпич зради на голову упав. "як що ОП знало що Маріупіль за тиждень буде повністю відрізаний." -Цього ніхто в світі 23 лютого, ще не знав на 100%, як воно у пуйла вийде насправді.. Не будуйте теоріїї змови, до Зеленського і без цього багато питань. Чому не підірвали мости на Чонгарі 24 лютого? Чому не підсилили військові частини у Мелитополі і Бердянську с 24 до 25 лютого? Якби це все було зроблено, то й Маріуполь не був оточений.
10.07.2023 21:40
Зовсім прихворав чи як.
Частина Донбасу була під кацапами 8 років, це біля Маріуполя в 20 кілометрах, а ти тут чудиш :

Цього ніхто в світі 23 лютого, ще не знав на 100%, як воно у пуйла вийде насправді..

Ти часом не з ОП зарплату отримуєш ?
10.07.2023 22:20
Якби ви хоч троху цікавилися, то знали, би що зі сторони ДНР, там де 20 км, там було побудовано 3 лінії оборони. Кацапи не змогли там прорватися, вони просто зайшли з тилу ,через Бердянськ, де їх ніхто чомусь не чекав.
11.07.2023 19:06
Та пох кацапам на ті три лінії оборони - завдяки цієй казці більщість маріупольців підписала собі смертний вирок, бо не схотіли евакуюватися з міста коли туди присилали евакуційні поїзди у кінці лютого, поїзди поверталися пустими у Запоріжжя, бо місцяні вірили що ці лінії оборони нездоланні.
Кацапи наступали на Маріуполь зі всіх сторон - з Півночі, Сходу і Заходу, зі сторони Сходи вони захопили Сартану і Гнутову і наблизились впритул доміста. Східні околиці Маріуполя зі сторони Донецька були захоплені раніше ніж західні, ото така реальність.
4 березня Маріуполь вже був оточений зі всіх сторон.
11.07.2023 19:39
Замінований кримський перешийок - цього б ВИСТАЧИЛО З ГОЛОВОЮ.
10.07.2023 22:21
так ,і цього не було зроблено
11.07.2023 19:07
Протрезвій краще.
Кримський перешийок біло заміновано у 5 кіл, пять кіл мінування разом з мостами.
Дякуй свому Зе за розмінування.
11.07.2023 19:27
Я не за Зе, і ніколи за нього не був. Просто ви перебільшуєте його розумові здібності) Тобо ви вважаєте, що він заздалегідь розмінував Чонгар, щоб саме азовців взяли у полон? Навіщо, що?
11.07.2023 19:35
зеленському і не треба бути розумним, достатьно того ща він ненавидів Україну і підписував всі генеральні накази в Україні. Як і розмінування Чонгару видача Азовців шла своєю чередою через агентуру фсб в ОП. Думали в кремлі, накази виконувала агентура в ОП яка казала Зе що робити і коли. Так робиться і донині, забудь що зеленський щось думає, вінне вміє думати, особливо в критичних ситуаціях, тому і тримає біля себе дЄрмака який приймає всі рішення звісно узгоджені з кремлем.
11.07.2023 19:44
Краще інформацію перевіряй, це був наказ командира Азову, без його наказу Азовці нікуди б не пішли.
10.07.2023 10:12
Не мелить дурниць, а як може бути щось відбуватися без наказу командиру в армії? Звісно наказ був, бо тоді солдати вважалися би порушниками. Але це було рішення суспільне. Ви взагалі дивилися, стріми Волини і Калини, Редіса, інших солдат в прямому етері, з подвалів Азовсталі, коли вони були в оточенні в Маріуполі?? Я кожен день тоді їх дивився. В них вода навіть закінчилася, не кажучи про **********, що їм лишалося робити?
10.07.2023 11:43
Ти сам дурниць не розповсюджуй.
Як дебілам все сказали і розжували.


коли вони були в оточенні в Маріуполі?? Я кожен день тоді їх дивився. В них вода навіть закінчилася, не кажучи про **********, що їм лишалося робити?

Голову свою перевір - щоб не бути в оточені туди спочатку попадати не треба.
10.07.2023 18:37
І до чого ти це, зеленський тепер гарна людина і патріот України чи як тебе розуміти.
09.07.2023 21:49
Вони ще завтра так як маркус будуть співати який клоун великий лідер мучасності, фсбешна гнида єрмак купує всіх
09.07.2023 20:21
Можливо, подивимся.
Завербувати людини на свою сторону реально, до кожного є свій підхід але мало хто потім їх добрим словом згадає. Звісно народ України це в більшості неблагодарні люди які швидко забувають всі здобутки які для них зробили, але навіть такий народ памятає Януковоща як біглого зека.
09.07.2023 21:48
Як на мене, то це зовсім безглуздий вчинок *********** - ще дуже велика кількість захисників України в полоні у рашистів - хто може заборонити вчинити рашистам нові "Оленівки" проти наших полонених - ні ********** ні визволенні офіцери цього зашкодити не модуть. А за рашистами станенться.
09.07.2023 13:15
А мне интересно, чого наши СМИ молчат о судилищах над нашими пленными на рашке? Ну а пиар ЗЕдерьмака, конечно, зачётный и безпроигашный. Только вот разминированный Чонгар всё портит и отведение наших войск от границ. Долой ЗЕвладу!!!
09.07.2023 19:26
Ну там ППО під Києвом відновив, Чонгар за нього не розміновували, ракетні програми фінансувались та інше. Але то таке…
09.07.2023 21:52
Можливо «Пецюня» десь програє Зеленському. Але я поки не побачив таких прикладів. Може, вади зору.
10.07.2023 07:13
09.07.2023 21:53
10.07.2023 06:58
Коли здав Південь України, Маріуполь, хлопців в полон, погубив тисячі Воїнів? Чи коли вольяжно на державному літаку за державний кошт під черговий відосік і обнімашки "визволив" полонених з ... Туреччини?
10.07.2023 08:05
Ні ти кацапоязичний наголосував за "встретится па средине".
10.07.2023 08:14
І ні слова про тисяці інших полонених....які не в Турції.
10.07.2023 08:12
Сторінка 2 з 2
 
 