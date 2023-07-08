УКР
У ГУР відповіли Пєскову щодо повернення військових з "Азовсталі" до України: "Усе відбулось з урахуванням норм міжнародного права"

У Росії заявили, що повернення в Україну з Туреччини командирів з "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей. Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що повернення командирів відбулось згідно з нормами міжнародного права.

Про це Юсов розповів у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і звичайно з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права", — сказав Юсов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії не повідомили про повернення керівників "Азова" на батьківщину, - Пєсков

Представник ГУР зазначив, що деталі та умови повернення наразі не може коментувати, однак додав, що Україна і надалі буде повертати своїх полонених додому.

Раніше сьогодні стало відомо, що до України повертаються командири захисників "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

+17
Тоді Ердоган пішов на цей крок, бо так домовлявся з х**лом. Хоча це було обурливо.

Для нормальних українців важливим було те, що хлопці - живі.

Тепер Ердоган вирішив повернути хлопців додому, бо якісь домовленості з рашкою, видно, накрилися / через інші причини.

І хай х**ло казиться разом з мерзотами, які корчать з себе "патріотів" України.
08.07.2023 23:20 Відповісти
+12
Медведчук что, в тюрьме сидел? Ну так а наши азовцы почему должны сидеть тогда?
08.07.2023 23:13 Відповісти
+12

08.07.2023 23:35 Відповісти
Ви мислите у вірному напрямку, як на мене.

Те, що на поверхні - зернова угоді. Що там ще, більш втаємничене, ми може колись і взнаємо, хоча не факт.

А вчора ж ще Ердоган заявив про те, що Україна заслуговує бути в НАТО - нібито нічого особливого, але яйця у Х.йла же ж не залізні!
09.07.2023 00:05 Відповісти
х**ло безумовно буде казиться, но вымещать свою лють будет на азовцах, которые уже больше года у него в плену!
И только зеленые лизуны этого не понимают!
Этим командирам в Турции что-то угрожало? Нет.
Их унижали, их пытали? Нет.
С семьями виделись(неделю назад жена одного из них родила).
А тех, кто в плену вы видели??????? А их семьи?????
Как всегда тупое бездарное пиаррешение ОПы...Цена--- жизни ок. двух тысяч азовцев...
09.07.2023 18:21 Відповісти
їх обміняли на мертвечука. мертвечук має повне право повернутись в Україну 😀, як і вони тепер повернулись в Україну!
показати весь коментар
08.07.2023 23:27 Відповісти
Схема "метртвечук-азовці" працює, а значить, треба викрасти Мертвечука, як Чауса, і знову обміняти, повторювати до повного визволення Азову.
показати весь коментар
09.07.2023 01:19 Відповісти
09.07.2023 02:10 Відповісти
А хтось знає, з якого хера тому д@вб@й@бу треба щось відповідати? Я б краще фотку х*я Залужного відправив! В роті у путляри! Вичерпна відповідь! Далі буде!!!

СМЕРТЬ ТЕРОРИСТАМ!
08.07.2023 23:27 Відповісти
Іноді так буває, що коли комусь щось кажуть, то насправді це призначено для вух зовсім інших людей.
09.07.2023 02:11 Відповісти
лякає що з 4 коментів лише 1 під прапором України - 3 від ухилянтів
08.07.2023 23:30 Відповісти
Я коли писав коменти з мобільного, чомусь отримував прапор чи то якогось Занзібару, чи Мозамбіку, чи взагалі бо зна що!
09.07.2023 00:07 Відповісти
А навіщо цьому пітарасу, цій рашистській крисі потрібно було щось відповідати. Просто написати три слова - пішов на йух.
08.07.2023 23:31 Відповісти

08.07.2023 23:35 Відповісти
Цитировать эту фсб-шную крысу гиркина, у которого руки в крови как-то не очень ...
08.07.2023 23:42 Відповісти
а ты что за своего путлера переживаешь что его за рога в Международный суд потащат?
показати весь коментар
В Гаагу має йти і гіркін і путін, обидва злочинці і мразі.
09.07.2023 00:36 Відповісти
У Росії заявили, що повернення в Україну з Туреччини командирів з "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей. Яких саме? Може Будапештських?
08.07.2023 23:35 Відповісти
Оманських
09.07.2023 01:18 Відповісти
Велике похрену як! Головне повертати наших. Любим способом!
08.07.2023 23:37 Відповісти
кремлівські підараси, йдіть нах!!! чи вагнерам, чи мавзолєйному підару, чи бурятам з калмиками... вперед, стройними рядками...
08.07.2023 23:40 Відповісти
08.07.2023 23:45 Відповісти
В функционал клоунов из ГУРа входит давать пояснения врагу? Может пора изжить КВН из разведки? Мало Буданова, так теперь на арене второй клоун.
08.07.2023 23:54 Відповісти
Ну вот! А то спорили тут со мной на цензоре. Не было у Турции никаких законных оснований удерживать военнопленных и никакие международные договоры по перемещённым лицам на военнопленных не распространяются. Сам факт удержания Турцией граждан Украины был незаконным. Видать вправили штаты эрдогану мозги
09.07.2023 00:04 Відповісти
Нет, все было сделано по Женевской конвенции и наши должны были быть в Турции до конца войны. Но зедёнок решил поднять себе рейтинг и ему похер шо будет с остальными нашими пленными.
09.07.2023 00:12 Відповісти
Ты специально прямой сейчас ночью зарегистрировался чтобы написать эту муйню?
09.07.2023 01:19 Відповісти
Я також про це думав.Полонених,безперечно обмінювати будуть,але чи обміняють решту азовців?Командири всетаки були у безпеці ,а сотні в буцегарнях...Може це повязано з судами,які кацапи проводять над нашими хлопцями...
09.07.2023 00:41 Відповісти
Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 года.

РАЗДЕЛ II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

О ЗАЩИТЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Статья 12

Военнопленные находятся во власти неприятельской державы, но

не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен.

Независимо от ответственности, которая может пасть на отдельных

лиц, держащая в плену держава несет ответственность за обращение с

военнопленными.

Военнопленные могут быть переданы держащей в плену державой

только державе, которая является участницей настоящей Конвенции, и

только после того, как держащая в плену держава удостоверилась в

желании и способности державы, которой передаются военнопленные,

применять Конвенцию. Если военнопленные передаются при таких

условиях, ответственность за применение Конвенции несет держава,

принимающая их, до тех пор, пока они находятся на ее попечении.

Однако, если эта держава не выполнит положений настоящей

Конвенции по любому важному пункту, держава, которая передала

военнопленных, получив уведомление державы - покровительницы,

должна принять эффективные меры для исправления положения или

потребовать возвращения военнопленных. Такое требование должно

быть удовлетворено".

Туреччина - "член Конвенції" В даному випадку діє таке поняття як "інтернування"
Якщо Росія вважає що Туреччина (як "держава-покровитель") порушила домовленості - хай звертається у відповідні міжнародні інституції та оспорює це рішення
09.07.2023 04:59 Відповісти
Якщо ми називаємо кацапів державою-терористом, то не потрібно їм відчитуватись про рамки і право.
09.07.2023 00:17 Відповісти
А з якої статі наш ГУР дає відповідь пєскову ? От у нас попиз...ть *******. Не розвідка а шоу.
09.07.2023 00:31 Відповісти
Путіна "кинули". З одного боку це приємно. Можливо Ердоган вже бачить близький кінець того Пу. А з дугого, знаючи мстивий характер )(уйла, трохи страшно за решту полонених захисників Маріуполя. Бо такі, як Путін, вважають, що йому когось "розводити" можна, а його - ні.
09.07.2023 01:01 Відповісти
нах собокам диким щось відповідати??
09.07.2023 01:29 Відповісти
Пєсков!
Знаєш, как називаєтся то, что ти понюхал?
09.07.2023 06:43 Відповісти
Якщо розмірковувати, то перше, що треба зрозуміти, що повернення захисників відбулося не спонтанно, про це знали заздалегідь усі сторони- і Туреччина, і Україна, і росія. Чи може хтось навести хоча б один приклад порушення Туреччиною норм міжнародного права за часів Ердогана ?Якщо хтось дорікнув за обхід санкцій, так Туреччина до них не долучилася і ніяких зобов'язань по цьому питанню на себе не брала.Ердоган був би не Ердоганом, якщо б в укладену угоду з бункерним не заклав якісь запобіжні чинники і скоріш за все цей чинник/чинники виконали свою функцію. Якщо хтось радіє, що Росію обдурити, то це не так.Пам'ятаєте, показове перше засідання суду у травні над азовцями у Ростові.Чи задався хтось питанням: чому саме на той момент, хоча була можливість зробити це набагато раніше /пізнішеі чому саме ці українці (у т.ч.жінки) хоча у полоні перебуває понад 1000 захисників "Азова", а мабуть тому, що росія знала, що час дотримання угоди спливає і це судилище як спроба відтермінувати повернення командирів в Україну, вплинути на світову спільноту в першу чергу в України у спробі виторгувати якісь поступки, а також для російського внутрішнього споживача напередодні цієї події.Україна такж знала і тому був анонсований візит ЗЕ до Туреччини з питань, які можна було обговорити по телефону до того ж ніяких ознак того, що Туреччина проти вступу України до НАТО не має.
09.07.2023 10:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1677785866410795011 Экстренное обращение по поводу возвращения Азовцев домой.
09.07.2023 10:44 Відповісти
а могли и короче ответить: "пошли на ***!"
09.07.2023 11:09 Відповісти
 
 