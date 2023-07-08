У ГУР відповіли Пєскову щодо повернення військових з "Азовсталі" до України: "Усе відбулось з урахуванням норм міжнародного права"
У Росії заявили, що повернення в Україну з Туреччини командирів з "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей. Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що повернення командирів відбулось згідно з нормами міжнародного права.
Про це Юсов розповів у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і звичайно з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права", — сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що деталі та умови повернення наразі не може коментувати, однак додав, що Україна і надалі буде повертати своїх полонених додому.
Раніше сьогодні стало відомо, що до України повертаються командири захисників "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для нормальних українців важливим було те, що хлопці - живі.
Тепер Ердоган вирішив повернути хлопців додому, бо якісь домовленості з рашкою, видно, накрилися / через інші причини.
І хай х**ло казиться разом з мерзотами, які корчать з себе "патріотів" України.
Те, що на поверхні - зернова угоді. Що там ще, більш втаємничене, ми може колись і взнаємо, хоча не факт.
А вчора ж ще Ердоган заявив про те, що Україна заслуговує бути в НАТО - нібито нічого особливого, але яйця у Х.йла же ж не залізні!
И только зеленые лизуны этого не понимают!
Этим командирам в Турции что-то угрожало? Нет.
Их унижали, их пытали? Нет.
С семьями виделись(неделю назад жена одного из них родила).
А тех, кто в плену вы видели??????? А их семьи?????
Как всегда тупое бездарное пиаррешение ОПы...Цена--- жизни ок. двух тысяч азовцев...
СМЕРТЬ ТЕРОРИСТАМ!
РАЗДЕЛ II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
О ЗАЩИТЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Статья 12
Военнопленные находятся во власти неприятельской державы, но
не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен.
Независимо от ответственности, которая может пасть на отдельных
лиц, держащая в плену держава несет ответственность за обращение с
военнопленными.
Военнопленные могут быть переданы держащей в плену державой
только державе, которая является участницей настоящей Конвенции, и
только после того, как держащая в плену держава удостоверилась в
желании и способности державы, которой передаются военнопленные,
применять Конвенцию. Если военнопленные передаются при таких
условиях, ответственность за применение Конвенции несет держава,
принимающая их, до тех пор, пока они находятся на ее попечении.
Однако, если эта держава не выполнит положений настоящей
Конвенции по любому важному пункту, держава, которая передала
военнопленных, получив уведомление державы - покровительницы,
должна принять эффективные меры для исправления положения или
потребовать возвращения военнопленных. Такое требование должно
быть удовлетворено".
Туреччина - "член Конвенції" В даному випадку діє таке поняття як "інтернування"
Якщо Росія вважає що Туреччина (як "держава-покровитель") порушила домовленості - хай звертається у відповідні міжнародні інституції та оспорює це рішення
Знаєш, как називаєтся то, что ти понюхал?