У ГУР відповіли Пєскову щодо повернення військових з "Азовсталі" до України: "Усе відбулось з урахуванням норм міжнародного права"

У Росії заявили, що повернення в Україну з Туреччини командирів з "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей. Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що повернення командирів відбулось згідно з нормами міжнародного права.

Про це Юсов розповів у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і звичайно з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права", — сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що деталі та умови повернення наразі не може коментувати, однак додав, що Україна і надалі буде повертати своїх полонених додому.

Раніше сьогодні стало відомо, що до України повертаються командири захисників "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.