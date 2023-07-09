За добу росіяни 11 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 54 вибухи, - ОВА
Протягом сьогоднішнього дня російські загарбники здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 54 вибухи.
Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманська громади.
По Білопільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів (в обох випадках по 11 вибухів).
Територію Новослобідської громади росіяни обстріляли з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами. Зафіксовано шість вибухів.
Путивльська громада зазнала мінометного обстрілу (два вибухи).
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії (п’ять і шість вибухів відповідно).
Середино-Будську громаду агресори обстріляли з артилерії (п’ять вибухів).
На територію Есманської громади ворог скинув з БПЛА три вибухові пристрої типу ВОГ, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.
